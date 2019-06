Angel Di María y un muy flojo rendimiento Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Andrés Eliceche SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de junio de 2019 • 22:56

SALVADOR DE BAHÍA, Brasil.- La selección argentina empezó la Copa América con mal paso: sufrió una derrota por 2-0 ante Colombia, en el primer episodio del Gupo B. El resultado, consecuencia de un rendimiento entre discreto y pobre, obliga al equipo a remontar ante Paraguay el miércoles en Belo Horizonte.

Aquí, el análisis individual de los argentinos:

Franco Armani 4

Cometió un error que casi costó un gol en el primer tiempo, al darle un pase comprometido a Otamendi. Aunque no haya tenido responsabilidad en los goles, no ofrece en la selección el aura de invulnerabilidad que lo acompaña en River.

Renzo Saravia 3

Sufrió desde la primera jugada del partido. Dubitativo, fue superado en cada ataque de Colombia, que cuando olió su inseguridad buscó por esa banda. Roger Martínez lo dejó tirado en el primer gol y Uribe lo desbordó en el segundo. Decepcionante.

Germán Pezzella 5

Tuvo un duelo particular con Falcao, con el que forcejeó en cada pelota con fiereza y en general ganó. En su debut en un torneo internacional, terminó retratado por Zapata en el segunndo gol, que les ganó la posición a los dos centrales.

Nicolás Otamendi 5

La voz de la experiencia de la defensa, ganó en el juego aéreo defensivo y lidió con Falcao cuando el delantero fue por su lado. En ataque estuvo cerca de anotar con el partido 0-0, pero Ospina rechazó su cabezazo. No pudo con Zapata en el gol definitivo.

Nicolás Tagliafico 6

El mejor de Argentina, sin haber tenido una noche brillante. Anticipó con decisión en defensa, luchó y ganó en el cuerpo a cuerpo e intentó proyectarse en ataque cuando la jugada lo permitía. Con De Paul estuvo más protegido que con Di María.

Giovani Lo Celso 5

Lo mejor de su producción ocurrió en el primer tiempo, paradójicamente lo peor de la selección. Se mostró, pidió la pelota e intentó conectarse, aunque muy lejos del arco de Ospina. Perdió gravitación con el correr de los minutos, pero no búsqueda.

Guido Rodríguez 6

Tuvo un correcto primer tiempo, posicionado para ser la salida desde el fondo y dar el primer pase. Quedaba en inferioridad cuando Cuadrado y James Rodríguez se cerraban hacia el medio. Estaba amonestado y Scaloni lo reemplazó.

Leandro Paredes 6

El volante tuvo la intención de manejar el juego en la zona medular, incluso cuando fallaba. Salvó una jugada en la que Falcao podría haber marcado. En el segundo tiempo tuvo dos remates peligrosos: uno apenas desviado y ootro que le sacó Ospina.

Ángel di María 3

Perdió las escasas veces que le llegó la pelota, no fue una ayuda para Tagliafico por la izquierda, casi no se involucró en los ataques: un pésimo partido, a tal punto que Scaloni no dudó en quitarlo en el entretiempo.

Lionel Messi 5

Algo impreciso en el primer tiempo, fue el momento de menor participación suya. En el segundo se involucró más, incluso con el resultado en contra, pero estuvo muy lejos de su mejor versión. Falló un cabezazo en el área chica cuando estaban 0-0.

Sergio Agüero 4

Un mal partido del 9 de la selección. Un error de Ospina en el primer tiempo le dejó la pelota algo atrás de su posición, en lo que fue su tímida aproximación al arco. Desdibujado, solo una vez combinó bien con Messi, en el segundo tiempo.

Ingresaron:

Rodrigo De Paul 5

Ingresó con determinación por Di María y en dos jugadas ya había hecho más que su compañero. Le ganó a Medina cuando lo encaró, y trató de asociarse. Fue perdiendo incidencia después del primer gol colombiano.

Guido Pizarro 4

Entró por Rodríguez para cumplir su misma función, en el mejor momento de Argentina. Enseguida llegó el gol colombiano que rompió el partido, en el que el volante de Tigres de México incidió entre poco y nada.

Matías Suárez no fue calificado por haber jugado menos de 30 minutos.