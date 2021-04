Manu Ginóbili pidió “paciencia” para un Facundo Campazzo que “lo está haciendo de manera excelente” en sus primeros meses en Denver Nuggets

Retirado hace tres años de la competitiva NBA, Manu Ginóbili (43 años) sigue conectado físicamente con el deporte como un ciclista aficionado en San Antonio, su lugar de residencia. El ganador de cuatro anillos con la franquicia de Texas es un observador por demás calificado de la competencia que lo tuvo como protagonista durante 15 años, entre 2003 y 2018.

En Denver Nuggets desembarcó hace unos meses Facundo Campazzo, cuyo talento tiene reminiscencias con la creatividad que desplegó Manu, si bien ocupan funciones diferentes y sus estilos no son iguales. El bahiense conoce muy bien lo que significa ganarse un lugar porque él fue generalmente el sexto hombre, no ingresaba entre los titulares.

Manu Ginóbili elogió el rendimiento de Campazzo en la NBA

Sobre la adaptación del exbase de Real Madrid, Manu expresó en declaraciones al programa Todo Pasa (Radio Urbana): “Facu necesita tiempo, que los compañeros lo vayan conociendo para que entiendan todo lo que puede dar. A todos nos pasó de tener que pelearla, hacerse un nombre, que te respeten. Me pasó a mí, a Chapu (Nocioni), a Luis (Scola). Facu está en esa etapa y lo está haciendo de manera excelente. Hay que tener paciencia, es un proceso de partido a partido”

Campazzo participó en 47 partidos (cuatro titularidades), con un promedio de 18,6 minutos por juego, 5 puntos, 2,8 asistencias, un robo y 1,5 rebotes. Sobre Denver Nuggets, Manu agregó: “Es un buen equipo en ataque, con mucho gol. Tiene a uno de los mejores pasadores” (en referencia al asombroso pivote serbio Nikola Jokic).

Campazzo, en su destacada producción ante Boston Celtics

Campazzo fue el 13er basquetbolista argentino en incursionar en la NBA. Próximamente lo seguirá en la lista el alero Gabriel Deck, contratado por Oklahoma Thunder desde Real Madrid. Esta presencia argentina coincide con una mayor atención de Manu por lo que ocurre en la NBA:

“En el primer año de mi retiro apenas si miraba un partido. Solo me enganché con San Antonio en los play-off. Ahora de a poquito estoy volviendo. Primero, porque a mis hijos les gusta el básquetbol, siguen a algunos jugadores y eligen sus equipos. Y además ahora está Facu y quiero que le vaya bien. Ahora vendrá el Tortu (Deck), después Leandro (Bolmaro) y ojalá que pronto tenga una oportunidad Luca Vildoza. Ahora me conecto más con lo que pasa dentro de la cancha, pero cuando apenas me retiré quería desintoxicarme un poco después de tantos años de máxima exigencia. Ya no hay presión, vivo con tranquilidad”.

Subcampeón mundial 2002 y medalla dorada en los Juegos de Atenas 2004 con el seleccionado argentino, Ginóbili se refirió al equipo de Sergio “Oveja” Hernández que participará en los Juegos de Tokio de este año: “Lo que hicieron en China -subcampeones del mundo- fue increíble, inesperado, conmovedor, sobrepasó todas nuestras expectativas. Obviamente, la ilusión para los Juegos está, uno imagina que por la madurez de los jugadores pueden conseguir algo similar. Dependerán también de las circunstancias; de los rivales, de la zona, de cómo te puede ir en un partido. Este presente de muchos de los chicos, de este pibe que juega en Varese, ¿cómo se llama? ¡Scola! (se ríe por el excompañero que llegará a los Juegos con 41 años), ilusiona. Ahí estaremos hinchando desde lejos porque no creo que me dejen entrar a Japón como espectador”

