Maradona, contraseña global para el usuario: "Argentina"

"¡Qué feliz nos hizo!", sentenció Oscar Ruggeri. Y sí, murió el motivo de muchas alegrías en tiempos duros de muchas lágrimas. Esa fue, en buena medida, la virtuosidad social de Maradona, a quien con una cercanía casi familiar, le decíamos Diego, como si lo conociéramos de verdad. Ilusos.

Esa familiaridad había sido tejida por su ductilidad a la hora de surfear adversarios sobre la grama y por su brutalidad a la hora de emitir declaraciones.

Maradona no tenía poses. Era 100% Made in Argentina: te decía todo en la jeta. Si algo no se le puede negar es que era genuino en su frontalidad. No disimulaba nada.

Cuando uno vuelve a ver sus goles, da la impresión de que este hombre era un experto en física atómica: achicaba la cancha, reducía los espacios y hacía lo imposible en medio metro cuadrado. Rompía las leyes de la gravedad de los contrarios, dejándolos flotando. La finitud era toda ajena, frente a su paso celeste.

Es mentira lo que nos hicieron creer durante décadas, eso de que Maradona era un futbolista. Era solamente un bailarín majestuoso. Un prestidigitador educado sobre la tierra de una villa miseria, que hizo historia imperando sobre los pastos más costosos del mundo.

A muchos nos da pena la muerte de este crupier de la caprichosa. Incluso, muchos que no le tenían aprecio, hoy sintieron algo diferente. No es para menos. Este insolente se había metido en nuestras células. Era nuestro, aunque intentáramos desalojarlo a los golpes.

Falleció un cúmulo absurdo de talento, pero también murió un tipo que no pudo con su vida y tampoco pudo con los pesados laureles de cemento que cargamos sobre su cuello, encorvándolo.

Fuimos también nosotros los que saciamos nuestras ansias de gloria ensalzándolo hasta el abismo de la divinidad. Convengamos que no debe ser sencillo tener una Iglesia a tu nombre.

Como le contó Roberto Perfumo al periodista John Carlin: el "César, siempre tenía un esclavo a su lado que le decía, 'Recuerda que eres humano, recuerda que eres humano'. Con Maradona es al revés. Desde que tiene 12 años todo el mundo le dice, 'Recuerda que eres Dios, recuerda que eres Dios'."

Hay que sostener semejante mandato. Las contradicciones de su vida están ahí, las vimos todos, ni siquiera él se encargó mucho de ocultarlas.

La sobreexposición de sus minucias fueron filmadas, comentadas y vituperadas en tiempo real. Hubo un paparazzi cada vez que tuvo hipo y ni hablar de cada vez que sustancias hediondas ingresaron en su cuerpo, destruyéndolo paulatinamente delante de nuestros ojos.

Todo él estaba allí, en una cámara Gesell desde la cual nosotros, en nuestros sillones, cómo Césares vagos, le subíamos o bajábamos el pulgar.

Adentro de la cancha, Diego se transformaba en un líder que nos susurraba que no pasaba nada, que todo era simple, que el truco que parecía imposible de ser realizado con los naipes contrarios, él lo haría de vuelta. Que esperáramos. Le creíamos capaz de hilvanar cualquier cosa cuando el ovillo de la pelota coincidía con las magníficas agujas de sus piernas.

Su picardía de potrero lo impregnaba todo y su agencia de turismo nos llevaba de viaje. Entonces, Nápoles era Fiorito y los milaneses no entendían quién había subvertido el orden que primaba desde siglos pretéritos: el sur aparecía sublevado en los pies de un argentino pobre.

Vittorio Emanuele III que había sido nombrado Príncipe de Nápoles al nacer, era desterrado por un chiquilín extranjero haciendo travesuras, jugando a la pelota. Nápoles tenía un nuevo rey.

Difícil tarea tienen aquellos que juzgan a un ser humano que nació en un contexto tan adverso y al cual la vida lo zarandeó como quien, raudo, da vuelta un reloj de arena. Quizás sea mejor callar y recordar que el éxito suele ser un lobo insaciable: se come a las almas más nobles.

Fugazmente, ese cebollita criado en el polvo de la indigencia se encontró como la referencia internacional de un país. Un minuto de silencio. Ha muerto la contraseña global para el usuario: "Argentina".

Filósofo, doctor en Ciencias Sociales y Coach Ejecutivo

