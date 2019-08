Bielsa completó una buena semana: ganó por el Championship y la Copa de la Liga Crédito: @LUFC

Por la manera de articular sus respuestas y discursos, Marcelo Bielsa no se permitió hablar literalmente de una revancha, pero sus palabras lo dieron a entender: "Recordé lo del campeonato pasado e hice mucha fuerza para que sucediera algo distinto". Se refería a que en el Championship de la temporada anterior, Wigan le había ganado de visitante a Leeds por 2-1, caída que sacó al equipo del técnico rosarino de los dos puestos de ascenso, a tres fechas del final, y significó el comienzo de una debacle (obtuvo un punto de los nueve siguientes) que se consumó con la eliminación ante Derby County por las semifinales de los play-off.

Leeds y Wigan se volvieron a enfrentar este sábado en una situación diferente, ya que el maratónico calendario de 46 fechas recién va por el tercer capítulo. Y el conjunto del Loco se impuso por 2-0, diferencia que empezó a cristalizar después de que el rival se quedara con un futbolista menos por la expulsión a los 21 minutos del primer tiempo de Joseph Wiilliams.

El primer gol de Bamford

Por mejor goal-average (+4, seis tantos marcados y dos recibidos), Leeds está primero, con siete puntos, cosecha que alcanzaron otros cuatro equipos: Charlton, West Bromwich Albion, Swansea y Milwall. En lo que es otra muestra de la paridad de la competencia, ningún conjunto triunfó en las tres jornadas. En el curso pasado, Leeds tenía 100 por ciento de eficacia en las primeras tres fechas.

"Fue una actuación equilibrada, con oficio, tal vez podríamos haber lucido un poco más, pero era un partido en el que había que tener mucho cuidado con las infracciones porque Wigan, por su estilo, provoca muchas fricciones. Eso nos hizo jugar con más calma de la habitual", expresó Bielsa.

Los dos goles fueron convertidos por el centro-delantero Patrick Bamford, que suma tres en igual cantidad de cotejos. Bamford es el titular tras la venta de Keman Roofe a Anderlecht. Para pelearle el puesto fue incorporado Edward Nketiah, 20 años, procedente de Arsenal y autor de un tanto el martes contra Salford por la Copa de la Liga. Sobre Bamford, Bielsa comentó: "Para un N° 9 convertir siempre es estimulante, positivo, le da confianza. Sobre todo porque contra Nottingham pudo haber hecho dos o tres goles y no los consiguió". Bamford incluso provocó la segunda amonestación que le costó la tarjeta roja a Williams.

Después de la experiencia de la temporada anterior, en la que parecía que el ascenso no se le iba a escapar, Bielsa no quiere aventurar nada sobre este comienzo promisorio: "Está clarísimo que los análisis segmentados no determinan nada, ya lo hemos vivido. Sé que sería complicado no estar arriba en la tabla, pero estarlo no significa nada por ahora". Sí admitió que "en líneas generales, el rendimiento del equipo es en línea ascendente".

El segundo, de atropellada

Al margen del encuentro, a Bielsa le preguntaron en los últimos días si había visto el documental que filmó Amazon sobre la temporada pasada de Leeds, en el que él obviamente tiene varias apariciones. La respuesta fue muy típica del Loco: "No vi el documental de Amazon porque me incomoda verme. Sé que es un producto de mucha calidad. Quien debe evaluarlo es el público. Esos productos están muy ligados al éxito, algo que no sucedió la temporada pasada. Por lo cual pareciera que está fuera de tiempo. Leeds tiene la particularidad de trascender al éxito o el fracaso. El fútbol tiene muchos mensajes extraordinarios, dentro y fuera del campo".

Bielsa rescata continuamente el fuerte sentimiento que los hinchas de Leeds tienen por su club, le genera admiración esa identificación que va más allá de la coyuntura de los resultados. Ahora agradeció el buen número de simpatizantes que se trasladaron hasta Wigan: "Es una ventaja jugar de visitantes con el acompañamiento de tantos hinchas".