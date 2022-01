Marco Melandri, el ex campeón del mundo en motociclismo que asegura haberse contagiado el Covid a propósito para obtener el pase sanitario

Siempre polémico, Marco Melandri nunca deja de levantar la vara de su perfil. El italiano, que fue campeón del mundo de 250cc, subcampeón de Moto GP y se retiró del motociclismo el año pasado, publicó el 6 de enero en su cuenta de Instagram una foto de un auto test que le dio positivo de Covid y ahora sorprendió al asegurar que se contagió “a propósito por tener que trabajar” y que ya “no considero la vacuna como una alternativa válida”.

Melandri, quien actualmente es comentarista del servicio de streaming DAZN, exteriorizó aquel día su fastidio con la situación. “¡Positivo! Estoy infectado tras aplicarme una segunda dosis... ¿Si hubiera ocurrido lo contrario? Para mí solamente hay positivos o negativos, no hay distinciones y la tendencia de los hechos lo dice: ¡Nuestros derechos ya no existen! Si eres bueno te dan la tarjeta verde donde tienes el ‘beneficio’ de poder estudiar y trabajar... ¿Me están tomando el pelo?”, estalló quien nació hace 39 años en Rávena, pasó por siete equipos de distintas categorías y logró 44 victorias desde su debut en 1997.

“Me he manifestado en contra del pase verde y me han tildado de conspiranoico, de no querer vacunarme... No soy ninguna de estas cosas, sino que sólo estoy a favor de la libertad de elección, como quiere nuestra Constitución. De hecho me gustaría apagar la televisión, la radio y todo lo demás, salir al aire libre y disfrutar de la naturaleza. Vean con sus propios ojos, piensen por sí mismo… Se darán cuenta de que la vida continúa. Siempre seré libre, cuando me miro en el espejo por la noche no tengo nada de lo que quejarme, y sé que puedo dormir tranquilo”, continuó su catarsis.

Esa “tarjeta verde” a la que se refiere Melandri es el reconocido como pase sanitario y en gran parte del mundo se reforzó en diciembre pasado, con alto grado de aplicación y control en Europa. Se concede a personas que se han vacunado completamente y a quienes hayan superado la enfermedad, y da permiso para trabajar, estudiar y asistir a otras actividades, por ejemplo. Por estas horas, está fresco el revuelo que causó el tenista Novak Djokovic, quien intentó ingresar a Australia para jugar el primer Grand Slam del año, pero no recibió el permiso por no contar con el esquema completo y está en medio de disputas legales.

Marco Melandri (33) corriendo a la par de Valentino Rossi (46) en un Gran Premio de Moto GP de Malasia

En medio del confinamiento, que transita sin complicaciones, accedió a una entrevista con el sitio del mundo motor Motomag.com y reavivó la polémica: “Tuve que contagiarme por necesidad, por tener que trabajar y por no considerar a la vacuna como una alternativa viable”. Y amplió: “Estoy bien, completamente asintomático desde el principio. Ya pasó bastante tiempo y doy negativo, pero el que no tiene el pase verde igual debe permanecer 10 días encerrado en castigo”.

Enojado con el contexto y las nuevas reglas, sostiene: “No tengo nada en contra de los vacunados, como claramente no tengo nada en contra de los no vacunados. Sí estoy en contra de las violaciones a la libertad. Defiendo la libertad de elección. Nuestros derechos ya no existen”. En Italia, donde reside, si una persona tiene Covid no puede volver a vacunarse hasta los tres meses de haber recibido el alta y durante ese tiempo obtiene el pase sanitario. “Me contagié porque traté de hacerlo y, a diferencia de muchas personas con la vacunación completa, hice un esfuerzo tremendo para infectarme”, agregó, con ironía.

Marco Melandri, en tiempos en los que aceleraba a fondo con la moto, en 2007; ahora, levanta la voz en el micrófono GIAMPIERO SPOSITO - X01396

En un caso como el de Melandri, se considera que en ese período un paciente no puede inocularse por recomendaciones médicas y no se le exige otra dosis de refuerzo, aunque el permiso es provisorio y, una vez cumplido los tres meses, se lo retiran.