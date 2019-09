Mario Ledesma revivió la derrota en el debut ante Francia y quedó dolido por la manera en que habían preparado el partido Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

OSAKA.- Cinco cambios (cuatro en el XV y uno en el banco) para refrescar el equipo y para encontrar las variantes que no aparecieron sobre todo en el primer tiempo contra Francia. Los Pumas ya tienen los 23 para un partido que será crucial, el del sábado ante Tonga, a las 13.45 de Japón, la 1.45 de la Argentina. "Pensamos en lo mejor para el equipo y no en lo individual", afirmó Mario Ledesma, quien decidió que dos titulares habituales, Agustín Creevy y Nicolás Sánchez, queden entre los suplentes, reemplazados por Julián Montoya y Benjamín Urdapilleta, respectivamente.

Las otras dos variantes entre los titulares serán las de Tomás Lezana por Javier Ortega Desio y de Santiago Carreras por Ramiro Moyano. El caso del juvenil back polifuncional es una rareza: debutará como titular en el seleccionado en una Copa del Mundo. En tanto, en el banco estará Bautista Delguy, el wing que estuvo largo tiempo lesionado y que regresa al equipo.

"Ya dimos vuelta la página de lo que nos pasó con Francia y ahora queremos ganarle a Tonga. En eso estamos enfocados. Tenemos que ganar los tres partidos que nos faltan, pero éste es ahora el más importante. Acá todos se quieren poner la camiseta y eso quedó demostrado en el entrenamiento de ayer", enfatizó el capitán Pablo Matera. La referencia es a la práctica del miércoles, en la cual hubo momentos de extrema dureza, al punto que en un momento el staff tuvo que pararlo. No hay que buscar otra cosa que algo histórico en los Pumas: cada vez que se viene de una derrota como la del sábado, la primera prueba con pelota es a todo o nada; una forma de quitarse el lastre.

"No quiere decir que estos cambios sean lo mejor para el próximo partido. Pero sí para éste. Tienen que ver con cómo entraron los que hicieron el sábado", agregó Ledesma, quien sostuvo que en el staff es habitual explicarle a cada uno porqué no juega.

El partido con Tonga no deja otra posibilidad que el triunfo. Cualquier otro resultado dejará a los Pumas un 95 por ciento afuera de la Copa del Mundo, algo que no sucede desde Australia 2003. "Lo que no puede fallar es lo mismo que con Francia: lo mental", señaló Ledesma en la conferencia de prensa de esta noche en el New Otani Hotel de Osaka.

La ciudad, la tercera en importancia de Japón, tuvo hoy un día agobiante y el mismo clima de calor se espera para el sábado. "No creo que nos afecte. El primer día que entrenamos acá fue un infierno de calor. Y si bien ellos (por los isleños) están acostumbrados, son más pesados que los nuestros y quizá los perjudique más", acotó el entrenador de los Pumas.

El DT de los Pumas dijo que el calor que se espera el sábado no los afectará Fuente: Reuters

Matera, quien todavía no pude disfrutar de una victoria desde que es capitán (o sea, en los últimos 8 tests), enfatizó que "la bronca que teníamos después del partido es que sabíamos que dependía de nosotros. Ahora es lo mismo. Si cumplimos con lo que entrenamos, vamos a ganar".

"El partido con Francia fue el mejor que preparamos en la historia. Cada uno sabía lo que tenía que hacer, los estudiamos uno a uno durante un tiempo largo, y por eso nos dolió tanto", agregó el capitán formado en Alumni. Ledesma acotó al respecto: "Se habla y se pregunta mucho de cómo preparamos ese partido, pero también fue porque era el próximo".

Al respecto, comparó: "Es el mismo tiempo que tuvo Uruguay para pensar en Fiji. Ellos lo pudieron cumplir, a diferencia de nosotros". Y aprovechó para felicitar a los uruguayos "porque son nuestros hermanos y también porque hubo argentinos, de Agustín (por Pichot) para abajo que estuvieron apoyándolos y porque tienen un entrenador argentino (Esteban Meneses). Es un triunfo de los jugadores, del staff y de todo el rugby uruguayo".

El diagnóstico de Figallo

Juan Figallo, en tanto, pronosticó que el partido contra Tonga "será duro físicamente". El pilar salteño, quien lleva varias temporadas en Europa, afirmó que conoce a varios de los forwards isleños, que los ha enfrentado, y que demostraron ante Inglaterra que mejoraron sosteniblemente el scrum, una de las formaciones que marcarán por dónde irá la temperatura el sábado.

Entre los forwards de Tonga hay dos casos que Ledesma dijo que no son habituales en el rugby de alta competencia de estos tiempos: un pilar de 151 kilos (Ben Tameifuna) y un hooker amateur (Siua Maile) encontrado por el entrenador Dan Cron a través de Facebook.

Tonga fue rival de los Pumas en la última Copa del Mundo, en Leicester. Aquella vez la historia era diferente: el seleccionado si bien había pedido con Nueva Zelanda en el debut, jugó un gran partido y luego se sacó de encima con autoridad a Georgia. Ahora no hay un hueco para un mal resultado. Si los Pumas no mejoran la actuación con Francia, pueden tener otro mal sábado. Pero si ganan jugando el rugby del que son capaces, será un estimo extra para luego esperar dar el golpe contra los ingleses.