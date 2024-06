Martin Adam, el delantero de Hungría que causó sensación por su inusual físico y por su confesión durante la última Eurocopa

Escuchar

Los ojos del mundo futbolero están enfocados en la Eurocopa 2024, que se lleva a cabo en Alemania. Disputados siete partidos son varias las individualidades que dieron que hablar por su rendimientos. Sin embargo, un futbolista fue señalado por su aspecto físico. Se trata de Martin Ádám, del seleccionado de Hungría, quien no se sintió cómodo con los comentarios sobre él en las redes sociales. Además, la graciosa respuesta sobre qué estaba haciendo durante la última Eurocopa.

Ádám, de 29 años, ingresó por Milos Kerkez a los 32 minutos de la segunda parte en el duelo en el que el combinado húngaro cayó 3 a 1 ante Suiza, por el duelo correspondiente al grupo A de la máxima competencia del Viejo continente. De inmediato, acaparó la atención debido a su contextura física con un cuerpo robusto, casi 90 kilos de peso, una altura de 1,91 metros y también por su tupida barba colorada, en una apariencia similar a los vikingos.

Martin Ádám durante el duelo ante Suiza por la Eurocopa JAVIER SORIANO - AFP

Desde las redes sociales comenzaron a reírse de Martin Ádám y no demoraron en aparecer en las redes sociales diferentes memes haciendo referencia al atacante. Algunos de ellos fueron la comparación con algunos personajes de la serie Vikingos y también con el jugador de los Kansas City Chiefs de la NFL, Travis Kelce. Fue por eso que, tras el partido, el futbolista fue consultado sobre esto y en su respuesta se lo notó muy dolido.

“Por supuesto, me llegaron uno o dos memes”, comenzó respondiendo sobre la pregunta hecha en la conferencia de prensa, pero luego se mostró bastante dolido: “Normalmente me río mucho. Nací así, esta es la forma de mi cuerpo. No puedo decir que quería este tamaño cuando nací. No puedo cambiar eso, no puedo cambiar la genética”. Por último, sumamente acongojado, dijo: “Eso es todo lo que puedo decir sobre esto”.

Actualmente, Ádám juega en Ulsan HD de Corea del Sur y desde su llegada en julio de 2022 lleva anotados 24 goles en 67 partidos. Por ese rendimiento, fue convocado por la selección de su país y con 27 años debutó en Hungría, donde lleva tres tantos en 22 partidos y fue tenido en cuenta para formar parte de los 26 futbolistas que integran la lista de los dirigidos por Marco Rossi. Además, en su carrera en los cuatro equipos en los que jugó, cuenta con 108 gritos en 332 encuentros.

Tal como lo manifestó en la conferencia de prensa Martin Ádám se ríe mucho y uno de los grandes títulos que dejó en una entrevista hecha con el medio Telexhu fue cuando le consultaron sobre qué estaba haciendo durante la última Eurocopa, en la que Hungría formó parte del grupo F con Francia, Alemania y Portugal. Sobre eso respondió: “Claro, estaba bebiendo cerveza en casa”.

El próximo partido que deberá afrontar la selección de Hungría será ante Alemania, el anfitrión. El encuentro se disputará el miércoles desde las 13 de la Argentina, en el estadio Mercedes-Benz Arena de Stuttgart. Será un choque importante para el combinado de los Cárpatos, debido a que cayó por 3 a 1 en la primera fecha ante Suiza, pero deberá sumar para buscar clasificarse, al menos, como mejor tercero.

