Martín Arévalo contó el día que lo insultaron en la calle por Lionel Messi Crédito: Instagram @martinarevalo1

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de noviembre de 2020 • 11:57

El periodista deportivo Martín Arévalo contó en una entrevista con el canal de YouTube Doble Mérito que en alguna ocasión fue insultado en la vía pública por su buena relación con Lionel Messi.

"En la calle, una sola vez, una persona, en todos estos años, me dijo algo y me dijo algo de Messi, desubicado. Después, toda la gente es muy amable", reveló Arévalo.

Blanco de críticas, y muchas veces, insultos en redes sociales, el cronista de TyC Sports se refirió a los usuarios que lo agreden como "los reyes del teclado". "Pueden decir lo que quieran, porque no sabemos ni quién lo escribe. Me siento una persona respetada, querida", matizó el administrador de empresas.

En ese sentido, el cronista de Radio La Red calificó a Twitter como "el lugar donde mucha gente saca su bronca". Sobre su manera de proceder cuando recibe insultos de manera anónima en dicha red social, Arévalo dijo: "Yo contestaba. A alguno tengo ganas de explicarle que está diciendo algo que está afuera de lugar, pero al tipo que agrade opté por bloquearlo. Creo que uno no es papá de los demás, cada uno tiene su papá, tuvo o no tuvo una educación. A mi me enseñaron con valores y no ando insultando a la gente".

Finalmente, explicó que en más de una ocasión le sucedió que "aparece gente" que "después de un tiempo (...) me dice: 'che, vos me bloqueaste hace dos años, perdonáme, no te intenté ofender".

Su experiencia como docente de la UBA

Por otra parte, Arévalo dio detalles sobre su formación, tras contar que estudió la carrera de Administración entre 1994 y 2001: "Haber ido a la UBA me ayudó mucho, te da mucha calle. En el 2000, yo ya estaba trabajando en Olé, y la verdad que me fue bien, me gustó", explicó.

Además, reveló que dio clases en la facultad durante cuatro años "en la materia administración de la producción". Al margen de no haber ejercido su carrera, el periodista explicó que le dio "un montón de herramientas".