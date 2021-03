Martín Arévalo elogió a Carlos Tevez y Horacio Pagani lo cruzó

El panelista de Pasión por el Fútbol, Martín Arévalo, señaló que el capitán de Boca Juniors, Carlos Tevez, fue el mejor jugador del equipo en la histórica goleada del conjunto xeneize por 7 a 1 ante Vélez Sarsfield, y su compañero, el periodista Horacio Pagani, reaccionó de manera negativa por considerar que Tevez había disputado un encuentro “razonablemente bueno”, pero que no fue la “figura” del encuentro para los de Miguel Ángel Russo.

El conductor del programa, Sebastián Vignolo, presentó la edición de este domingo con una sentencia: “Boca ganó 7 a 1″. Pareció toda una declaración, luego de la turbulenta semana que atravesó el xeneize tras los incesantes rumores que surgieron de la prensa sobre el futuro del entrenador en caso de que el resultado ante el Fortín fuera adverso, y por el flojo rendimiento que venía teniendo el equipo en los últimos partidos. Luego, Arévalo decidió aplaudir a modo de celebración por el triunfo del equipo de Russo, lo cual ya no le gustó a Pagani, quien le recordó a su compañero que “es un programa periodístico”, y le preguntó: “¿Qué aplaudís?”.

Acto seguido, el periodista de TyC Sports le preguntó al experimentado cronista cómo no iba a aplaudir “cuando se juega bien”, “si venimos diciendo que Boca juega mal, que de cuatro partidos ganó seis puntos”. Sin embargo, esto no conformó al histórico panelista, quien le respondió, incrédulo: “¿Me estás cargando?”

Escena del partido que disputan Boca Juniors y Vélez Sarsfield Mauro Alfieri

Tras ello, Pagani pidió la palabra, y calificó la gran diferencia de goles entre ambos equipos como un “accidente futbolero” ya que dicha distancia no es la que verdaderamente existe entre ambos equipos”. En tanto, el escritor dijo que “la clave” del equipo fueron Edwin Cardona, Sebastián Villa y Frank Fabra, al decir que “los tres colombianos son los que definen los partidos”.

Carlos Tévez festeja su gol durante el partido que disputan Boca Juniors y Vélez Sarsfield Mauro Alfieri

Después, Arévalo le pidió a Pagani dejar “el resultado de lado” para analizar el aplastante triunfo del equipo de La Ribera, ya que “Boca venía del subsuelo con Claypole (por Copa Argentina), y en el partido de hoy jugó entre 8 y 9 puntos”. “¿Vos crees que no existen los estados anímicos de los jugadores?”, cuestionó “Puchi”, a lo cual Arévalo contestó: “Boca no podía hilvanar dos jugadas, y hoy hizo dos goles que son de una jerarquía impresionante.”

Por otra parte, el cronista de Radio La Red felicitó a Russo y al Consejo de Fútbol porque en el partido contra Vélez jugaran Leonardo Jara, Julio Buffarini y Franco Soldano, tres futbolistas que no van a seguir después de junio, y que algunos periodistas informaron que no tendrían permitido jugar en el equipo por ese motivo. Por su parte, Pagani consideró que “eso fue una actitud demagógica”.

Edwin Cardona convierte un gol de tiro libre durante el partido que disputan Boca Juniors y Vélez Sarsfield Mauro Alfieri

Finalmente, en el último disenso de la noche, Arévalo le preguntó a Vignolo si había visto “lo que representa Tevez para los compañeros adentro de la cancha”, debido a que este domingo volvió a jugar después de tres partidos de ausencia por la muerte de su padre, y hoy Boca se lució con él en la cancha. De vuelta, Pagani contradijo a su colega, y a los gritos, contestó: “Yo digo lo que representa Cardona, viejo, que es el único que juega. ¿Vos viste lo que jugó, la pelota que puso?”.

Por último, Arévalo concedió que “los dos” cumplieron una buena actuación, y se preguntó “por qué no podemos elogiar a los dos”, mientras que para Pagani, quien manejó el equipo fue Cardona, y en cuanto a Tevez, opinó que “jugó razonablemente bien, pero poco. Yo soy periodista y tengo que decir lo que veo”, concluyó.

LA NACION