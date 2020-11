Martín Palermo debutó en televisión y se acordó de los tres penales errados contra Colombia Fuente: Archivo

Martín Palermo supo distinguirse por sus goles a lo largo de su carrera. Los normales, los golazos, los curiosos y los heroicos. Sus looks y excentricidades tampoco pasaron inadvertidos.

Como entrenador espera su gran chance, tras su paso por Godoy Cruz, México y Chile y ansía que el fútbol grande de la Argentina le tire un centro en La Plata o en La Ribera.

Mientras tanto, debutó este lunes como panelista de televisión en la señal ESPN, acompañando a Gustavo López y al ex River, Leonardo Astrada. Allí, en el programa F360, el "Loco" habló de Boca, Lionel Messi y su paso por el seleccionado nacional.

Recordó su gol a Grecia en el Mundial 2010 a los pocos minutos de haber entrado, mientras Diego Maradona lo miraba desde el banco de suplentes y Messi no podía conseguir su tanto y su agónica anotación contra Perú en la cancha de River, precisamente para llevar al equipo de "Pelusa" a la primera Copa del Mundo en el continente africano.Sin embargo, otro de los capítulos más recordados en su carrera con la celeste y blanca se escribió durante la Copa América de 1999, cuando frente a Colombia, el ex Estudiantes, Villarreal, Betis y Boca falló tres penales, aquella vez, ante la mirada de Marcelo Bielsa.

Los fatídicos penales

Según recuerda Palermo, el actual entrenador del Leeds de Inglaterra se enojó y lo trató de "egoísta" tras aquella fatídica noche en Luque, Paraguay.

"Creo que estaba un poco enojado él cuando erré los tres penales contra Colombia. Al otro día, cuando todos terminamos de entrenar se quedó un rato conmigo y me dijo que era un egoísta por haber pateados todos los penales yo", relata el ex delantero.

En ese sentido, Palermo dejó clara su postura: "Yo en ese momento le dije que no, que no pensaba eso, que yo era el designado para esa función y que tampoco nadie me lo había pedido, ni si quiera hubo alguna orden del banco. (Roberto) Ayala vino y me preguntó '¿lo pateás vos?', pero no me lo pidió. Hoy sigo pensando lo mismo, yo era el encargado y me hago cargo, pero no fui egoísta".

Por otra parte, Palermo sostuvo que Messi "no se hace sentir desde la palabra en el vestuario, pero lo suple a la hora de jugar. También, analizó el momento de Carlos Tevez y al Boca de Miguel Russo, que busca volver a ganar la Copa Libertadores, esquiva desde 2007.

