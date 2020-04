Matías Defederico habló innecesariamente del Kun Agüero y sus mujeres y se metió en problemas. Crédito: Instagram

16 de abril de 2020 • 18:01

El futbolista Matías Defederico , ex de Cinthia Fernández, cometió un desliz por hablar de más del que seguramente se lamentará. El jugador estaba conversando con la humorista cordobesa Mar Tarrés en un Live de Instagram y en una respuesta poco feliz calificó de " comegordas " a su colega Sergio Kun Agüero .

Defederico quiso hacer una broma sobre el jugador del Manchester City, que fue pareja de Gianinna Maradona y Karina la Princesita, pero le salió el tiro por la culata. En la charla con Mar Tarrés, esta le preguntó a Defederico: "Un chico como vos, que salió con Cinthia Fernández , uno de los cuerpazos más esculturales que debe tener la Argentina, ¿se ha comido alguna vez una Mar Tarrés en su vida? Una gordita , no digo una chica de 60 kilos...".

Ahí llegó el derrape del futbolista : "No soy prejuicioso con las mujeres. Hablo guarango y voy a ser claro. No soy el comegordas, me gusta más la mujer. (sic) Yo no soy el Kun Agüero que está tachado de comegordas . Pero para mí, Karina la Princesita es hermosa y Gianinna Maradona también. La gente es mala y lo trata así".

Además, para desgracia de Defederico, sus dichos llegaron a los oídos del periodista de espectáculos Rodrigo Lussich, quien lo repudió y lo puso al aire en Intrusos , el programa de TV de Jorge Rial.

Matías Defederico, de 30 años, actúa en Agropecuario , el equipo de Carlos Casares que compite en la Primera Nacional de Argentina. Estuvo casado con la modelo Cinthia Fernández con quien tuvieron tres hijas, Charis y Bella (gemelas) y Francesca.