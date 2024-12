Mbappé habló por primera vez sobre las acusaciones de abuso sexual en Suecia y dijo qué hará si es citado por la Justicia

Fue la primera vez que Mbappé hizo referencia a la acusación que recibió en Suecia por acuso sexual. Habló sin decir, en realidad. Pero valió la pena escucharlo. Para el delantero estrella de Real Madrid, la tormenta sigue dentro y fuera de la cancha.

“No me concierne. Me sorprendió. Sigo sorprendido. Son cosas que simplemente suceden, que no te esperas. No recibí nada, ninguna citación. Leo lo mismo que todos los demás. El gobierno sueco no dijo nada. No estoy involucrado”, fue lo primero que dijo Mbappé, de 25 años, en una entrevista en el programa “Clique”, de Canal+, sobre la investigación iniciada el 15 de octubre pasado por la policía de la capital de Suecia.

Una y otra vez el francés rechazó los cargos y se refirió a aquella noche. “Si los tribunales me citan, simplemente iré. Ni siquiera fue una verdadera velada. Tenía cinco días libres y decidí irme. Tenía que ir a otro lugar, pero el DT (de Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti) me dijo que fuera a un lugar menos expuesto. Antes de volver, se publcó esta foto mía saliendo del restaurante”, narró Mbappé, según consignó la agencia ANSA.

La fiscalía sueca anunció el 15 de octubre la apertura de una investigación por presunta violación tras la estada de Mbappé y de un grupo de amigos una semana antes, en Estocolmo, sin citar nombres, aunque medios suecos afirmaron que el futbolista francés se hallaba en el centro de las investigaciones. La abogada del capitán de la selección francesa aseguró ese mismo día desconocer si la causa abierta en Estocolmo por presunta violación implica directamente al futbolista, como informaron los diarios suecos Aftonbladet y Expressen.

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Medios franceses, a la par, publicaron entonces que el delantero habría mantenido “relaciones sexuales” con una mujer de “manera consentida”. Interrogado por una eventual convocatoria de la justicia sueca, la estrella y capitán de los ‘Bleus’, que aseguró “no tener idea” de la identidad de la denunciante, insistió: “Si la justicia me convoca, iré. Así de simple”.

La carrera de Mbappé sufrió un freno impensado por las acusaciones de abuso sexual en Suecia; el delantero dice desconocer el hecho Bernat Armangue - AP

La conversación fue profunda, mucho más de lo esperado. Y llegó el turno de la salud mental de los deportistas de alto rendimiento. “Los comentarios de los medios sobre la depresión tienen un efecto boomerang. Afecta a tu entorno y empiezan a contártelo. La gente siempre intenta descifrar los mensajes cuando hablo. La gente nos ve (a los jugadores) como robots, mientras que somos seres humanos como todos los demás, con nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros miedos”.

Y, por si hiciera falta, continuó: “¿Hablan de depresión? No estoy deprimido. Por supuesto, he tenido algunos problemas, algunos cansancios, pero no estoy deprimido, y la gente no debería decir eso porque mucha gente sufre de depresión”.

De paso, Mbappé, ausente en las últimas dos convocatorias con el seleccionado francés, refrendó su compromiso con la camiseta azul. “La selección francesa siempre fue el grado máximo en el fútbol. Mi amor por la selección no ha cambiado. Sí, la extraño, porque hace mucho que no estoy. Siempre estuvo en el nivel de fútbol más alto. Mi amor por la selección no ha cambiado. Sí, la extraño, porque ha pasado mucho tiempo desde que estuve allí”, aseguró Mbappé.

El delantero profundizó: ”En septiembre le pedí no ir al entrenador. Acababa de llegar a Madrid, tuve unas vacaciones muy cortas. El DT insistió en que viniera, pero no salió muy bien. Luego, en octubre, me lesioné y el entrenador me dijo que era mejor no llamarme. Luego llegó noviembre: fue decisión del entrenador, y lo respeto, él es el jefe. Quería ir, pero no sé por qué no me llamaron”, manifestó el crack.

Y, por si hiciera falta, negó que sus problemas personales afectaran su tarea en Real Madrid y se refirió a la controvertida desvinculación de Paris Saint-Germain. “Siempre soñé con jugar en el Madrid. Siempre, siempre, siempre. El PSG significó mucho para mí. Es un club donde todo es intenso, ya sea bueno o malo. Pasé 7 años extraordinarios. En el PSG tuve problemas con algunas personas porque estaba luchando por mis derechos. Debería haber mostrado más cariño a los aficionados del PSG, nunca tuve problemas con ellos”.

Y, claro, no podía falta la pregunta sobre la final perdida con la Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y Lionel Messi. “Estaba furioso. Ya sabes, estás un poco aprensivo (por verlo de vuelta en Paris Saint-Germain). Pero lo primero de que nos reímos fue que me dijo: ‘Oye, ya has ganado una vez. Esta final nos ha acercado aún más. Aprendes todo de él, todo lo hace bien”.

La reflexión, seguramente, continuará a la par de las movidas judiciales.

LA NACION