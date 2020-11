MotoGP: Dani Pedrosa sufre fractura de clavícula

MOTEGI, Japón.- El piloto español Dani Pedrosa sufrió hoy una triple fractura de la clavícula izquierda al caerse en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de motociclismo de Japón en el circuito de Motegi.

Pedrosa, de 25 años y que figura en el segundo lugar de la clasificación general de MotoGP, será operado en Barcelona y probablemente no pueda participar en las tres próximas carreras.

El accidente, provocado por un problema en el acelerador de su Honda, hace que la lucha por el título en la categoría reina quede prácticamente decidida a favor de su compatriota Jorge Lorenzo.

Lorenzo, ganador esta temporada de siete carreras y que triunfó el año pasado en Motegi, encabeza la clasificación general a falta de cinco carreras con 56 puntos de ventaja sobre Pedrosa.

El australiano Casey Stoner, tercero del Mundial, está a 129 puntos de Lorenzo. En las cinco carreras aún pendientes se concederán 125 puntos.

El español reconoció que "enseguida" supo que se había hecho daño porque "tenía mucho dolor", aunque espera "que todo vaya bien" y pueda regresar "pronto a correr".

"Ha sido una caída un tanto extraña, durante mi tercera vuelta, en una parte lenta del circuito. He intentado frenar la moto como siempre, pero he visto que algo no funcionaba y no he podido evitar la caída", señaló Pedrosa, según un comunicado de su equipo.

EFE y Dpa

Temas Deportes Automovilismo