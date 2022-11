Mundial 2022. La respuesta del Comité Supremo sobre los muertos en Qatar y cómo tratan a la comunidad LGBTI+

escuchar

DOHA (Enviado especial).- Fatma Al Nuaimi es la directora de Comunicación del Comité Supremo, el organismo qatarí que desde hace más de una década organiza esta copa del mundo junto a la FIFA. La funcionaria recibió a LA NACION en el recién estrenado edificio para los medios en la zona de Msheireb, en el centro de Doha.

De tono pausado pero firme, y sin moverse un centímetro del discurso oficial, dice que “al final del Mundial, muchos de nuestros mayores críticos cambiarán de opinión”. Rechaza las acusaciones de que hubo miles de trabajadores explotados y muertos durante la construcción de la infraestructura mundialista, y asegura que la comunidad LGBTI+ “es bienvenida” en Qatar.

-¿Cuál es el balance hasta ahora del desarrollo del Mundial?

-Para mí es realmente emocionante ver cómo los hinchas se divierten y disfrutan su tiempo aquí en Doha. Estoy satisfecha por cómo van las cosas hasta ahora.

-¿Cómo analiza la organización en estos primeros días?

-Hemos tenido doce años de planificación y realizamos muchas pruebas con cada estadio. Todas los ensayos se hicieron durante la Copa Árabe del año pasado. Eso nos dio la oportunidad de probar toda la planificación operativa. Francamente, hemos visto desde la ceremonia de apertura que las cosas han ido muy bien.

-¿Y cuáles son las mayores dificultades?

-Sé que la gente se ha estado preguntando cuál puede ser el resultado de hacer un Mundial en una ciudad; y organizar cuatro partidos al día puede parecer un desafío, pero las cosas parecen marchar bien. La gente va a los estadios con tiempo, los espectadores pueden ir de un partido a otro...

-¿Cómo tomaron las declaraciones de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, antes de la apertura cuando hizo una fuerte defensa a la organización de Qatar y cuestionó a Europa?

-No voy a comentar sobre el discurso de Infantino. Desde nuestra perspectiva, este torneo ha recibido muchas críticas y todos los países que organizan un gran evento generalmente las reciben y no somos una excepción. De las críticas, algunas fueron justas, pero otras no. Tratamos siempre de ser abiertos a las personas para que puedan interactuar con nosotros, y para aquellos que son críticos, tratamos de concentrarnos en el trabajo y el torneo.

Muchos de los medios que nos han estado criticando, vemos que cuando vienen aquí -después de una semana- empiezan a cambiar de opinión sobre cómo es el país. Al final del Mundial, muchos de nuestros mayores críticos verán cómo es esto realmente y cambiarán de opinión.

-El aire acondicionado se ha convertido en un incordio para los hinchas. ¿Por qué está tan fuerte?

-Sé que esto es discutible. Esto es para mantener un mismo clima promedio, que es la condición adecuada para los jugadores y los espectadores. La temperatura establecida es para que puedan tener el mejor rendimiento. Mucha gente nos cuestionaba al sostener que Qatar tendría altas temperaturas y que no se podría disfrutar del juego. Pero contar con la tecnología de refrigeración es la prueba de que este torneo podría haberse realizado durante el invierno o el verano. Hicimos esto para asegurar el uso del estadio durante todo el año.

-¿Cómo tomaron la eliminación de Qatar en su segundo partido?

-A nadie le gusta ver perder a su equipo, pero esto es algo que puede ayudar e inspirar a la próxima generación. En el Mundial se están dando muchos resultados sorpresivos.

-¿Cuál es el legado que va a dejar este Mundial al pueblo qatarí?

-En términos de legado, para muchos hinchas esta es la primera vez que vienen a la región. Muchos han cambiado de opinión, porque mucha gente no sabía nada de Qatar, o tenían una percepción negativa. Cambiar la percepción sobre el mundo árabe y el Medio Oriente creo que será uno de los mayores legados que tendremos.

-Según informes de prensa y de organizaciones internacionales, hubo miles de muertos en la construcción de la infraestructura, ¿qué respuesta tiene el comité con respecto a este tema?

-Nos hemos comprometido, incluso antes de construir los estadios, a garantizar el bienestar de los trabajadores, a que se respeten y protejan todos los derechos de los trabajadores. También hacemos muchas inspecciones con auditorías independientes para garantizar que esto se implemente en el terreno. En los diez años de preparación de la Copa del Mundo hubo muchas reformas legislativas en beneficio de los trabajadores. Sé que hay muchas cifras circulando en los medios, pero el número de muertes para nosotros, lamentablemente y desafortunadamente, el número que tenemos es tres. Comparado con el número comunicado por los medios… No son miles, solo tres muertos.

-¿Puede sostener que en Qatar se respetan los derechos de la comunidad LGBTQI+ en el Mundial?

-Ningún país puede afirmar que es perfecto. Cuando se trata de la comunidad LGBTQI+, siempre hemos dicho que todos son bienvenidos, y pueden ver que todos están aquí en Qatar pasándolo muy bien.

Temas Fútbol