1 de octubre de 2019

TOKIO.- Las cámaras lo enfocaron el domingo a través de las pantallas gigantes del Tokyo Stadium y una silbatina general envolvió el ambiente en medio del partido Gales-Wallabies. La gorra con la visera bien baja no pudo disimular que se trataba de Eddie Jones, el hombre que más controversias genera en el mundo del rugby afuera de las canchas. Los australianos no lo quieren luego de la traumática salida que tuvo de su seleccionado en 2005; los galeses tienen el mismo motivo porque dirige a Inglaterra. Es probable que enfrente a alguno de los dos en los cuartos de final de esta Copa del Mundo. Pero antes tiene a los Pumas en el camino, el próximo sábado, en el mismo escenario donde no se llevó demasiadas muestras de cariño.

Jones tomó la conducción de Inglaterra no bien los inventores del rugby quedaron eliminados en la primera rueda de la Copa del Mundo celebrada en su país, en 2015. Venía de dirigir a Japón, que en ese torneo dio el gran golpe al ganarle a los Springboks -por los televisores de los bares de aquí siguen repitiendo aquel try en la última pelota- y que quedó a afuera por diferencia de tantos, especialmente porque tuvo que jugar el encuentro decisivo con Escocia tres días después de la batalla con los sudafricanos. En 2003 llegó a la final con Australia -perdió con Inglaterra- y en 2007 fue ayudante de Jake White en la conquista de los Boks de su segundo título mundial. Le sobran pergaminos. Y aunque suele ser criticado por su forma de ser, nadie se anima a cuestionar ni un ápice sus condiciones de entrenador.

Eddie Jones suele ser criticado por su forma de ser, aunque nadie le condiciona sus atributos como conductor Fuente: AFP

La Inglaterra que van a enfrentar los Pumas con la única posibilidad de triunfo para seguir con vida en el torneo es un equipo moldeado por Jones. El australiano apeló a la historia grandiosa del seleccionado de la Rosa -el orgullo, la dureza física, la inteligencia- para potenciarlo desde esas bases. Para ello, tomó medidas inmediatas. Cambió el capitán y armó el enroque que todavía mantiene en el campo con muy buenos resultados: George Ford de 10 y Owen Farrell de 12. Pero, sobre todo, armó un plantel que sabe exactamente qué hacer en cada segundo del partido y en cada centímetro de la cancha. Inglaterra es un reloj. Pero no es perfecto. Y ahí es donde se mantienen las esperanzas argentinas si se logra un encuentro con todas las luces encendidas.

Está claro que los ingleses llegaron aquí con el cartel de ser los grandes candidatos a cortar la hegemonía de los All Blacks. La mayoría apuesta por una final entre ellos. La Rugby Football Union contrató por primera vez a un entrenador extranjero porque quiere que la William Webb Ellis vuelva a su país. Para ese objetivo, Jones dispone del presupuesto más alto que hay en el rugby profesional. Y el australiano lo aprovecha al máximo. Ha viajado para ver a Pep Guardiola y aprender del uso del pie; se metió dentro del Tour de Francia para interiorizarse de los trabajos de resistencia de los ciclistas e incorporó técnicas del béisbol y del fútbol americano.

Eddie M. Jones; con los jugadores; buena onda en la interna del plantel Fuente: AFP

Jones, nacido en Tasmania el 30 de enero de 1960, también hace especial hincapié en la preparación mental que debe tener un equipo en el alto rendimiento. Sostiene que hay que entrenarla diariamente y también cultivarla con darle tiempo libre a los jugadores para que se nutran de los estudios y de los viajes. El australiano sufrió un ACV en 2013 y dijo haber padecido su desvinculación tras cuatro años en los Wallabies.

Suele provocar afuera de la cancha. Le gusta eso. Minimizó en ese terreno la llegada de los Jaguares a la final del Super Rugby. Pero los argentinos ni le prestaron atención a esas declaraciones. Tienen por delante una final y eso es lo que les importa. Y saben que la Inglaterra de Jones es granítica, que lastima cuando lo lanza a Billy Vunipola y a Manu Tuilagi, los dos que suelen ir de punta para romper las defensas, y el resto barre y despliega. Que es un rival clínico, destructivo. Pero también saben que si se lo sorprende y se lo obliga a arriesgar, es vulnerable. La misión es derrumbar la fortaleza que armó Eddie Jones.