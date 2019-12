La sonrisa de Juan Ignacio Méndez tras su logro en los 200 metros espalda Crédito: @fercicutti

Viejos récords que caen e ilusiones que se levantan para volar alto. La nota saliente de ayer en el Argentino Open de Natación, en Parque Roca, fue el récord conseguido por Juan Ignacio Méndez en los 200m espalda: con 2m01s83 batió la marca que Guillermo Mediano ostentaba desde el 14 de marzo de 1995 (2m02s73). Era el registro más antiguo que conservaba la natación argentina y se esfumó tras 24 años.

Méndez, de 19 años, se destacó en medio de otras conquistas relevantes durante la jornada, como el oro de Delfina Pignatiello en los 400m libre, o la medalla dorada de Macarena Ceballos en los 50m libre y en los 100m mariposa, que le dio la clasificación para el Sudamericano, con1m1s46.

Méndez, nacido en septiembre de 2000, venía dando claros indicios de autosuperación. Concretó su hazaña en el mismo escenario donde había nadado esta prueba durante los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Aquella vez, en la que era su mejor marca, había registrado en los 200m espalda un tiempo de 2m0308. Pero en el Argentino Open subió la apuesta y mejoró el crono por más de un segundo.

Ignacio Méndez, primero en la competencia, en el podio

Este porteño representante del club Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester ya tiene asegurado un lugar en la Selección que será local en marzo de 2020, en el Sudamericano. Se entrena en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Arrancó motivado por su hermana, que ya nadaba, mientras que él practicaba rugby. "Me daba celos que ella nadara y yo no, así que empecé en la pileta casi como un juego y me gustó", contó alguna vez.

Ya desde muy chico se fue fijando metas: "La prioridad es entrenarme mucho, Luego tener buenos resultados y alcanzar un buen nivel en el plano nacional", relataba hace un tiempo Nacho, que cursó la secundaria en el Cenard, lo que le evitó traslados para entrenarse y le dio más descanso para manejar horarios más cómodos. Normalmente ensaya en el agua entre seis y siete horas por jornada, de lunes a sábados, con un promedio diario de 12.000 a 13.000 metros a pura brazada.

"Mi sueño, como el de todo atleta de alto rendimiento, es llegar a unos Juegos Olímpicos de mayores". Siempre hay algo para hacer y para mejorar", comenta Nacho, que supo adquirir los valores de la natación en contacto con sus compañeros de equipo. "A quien quiere cumplir su sueño le diría que nunca se rinda. Es complicado porque siempre te vas a caer, pero hay que levantarse sea como fuere", jura.

Todos los tiempos y los resultados en https://cadda.org.ar/menu-resultados/