Ulises Saravia en los Juegos Olímpicos 2024: una mirada al futuro y cómo evitar el colapso de Pignatiello

PARIS (Enviado especial).- Quedó deslumbrado por la majestuosa piscina de La Défense Arena y por el ruido enloquecedor del Centro Acuático. Nunca antes, Ulises Saravia había vivido algo igual en sus cortos 18 años de edad. Si la Argentina figura hoy muy lejos de las potencias de la natación mundial, el marplatense encarna una esperanza y perfila un futuro. Llegó a París 2024 con una marca B de 53s97 en los 100 metros espalda, tras la plaza asignada por World Aquatics, aunque este domingo terminó lejos: el registro de 55s03 lo dejó en el puesto 35° y le estrujó la ilusión de llegar a las semifinales.

“El tiempo no fue el mejor ni el que preparamos, quizá los nervios y el cansancio previo por la caminata en la Villa Olímpica me jugaron en contra, aunque la experiencia igualmente resultó única. Fue muy importante que haya nadado en estos Juegos Olímpicos y el estadio se siente… Es increíble, la verdad”, apuntaba a LA NACION el chico que obtuvo la medalla de plata en los Panamericanos de Santiago 2023.

Matación Ulises Saravia, !00m espalda. Santiago Filipuzzi/Enviado espec

¿Pero cómo es que le jugó en contra la caminata? ¿Tiene algo que ver la tierra con el agua? “No quiero meter excusas, el tema es que no estoy acostumbrado a caminar y las distancias en la Villa son bastante largas; se camina bastante. Intenté hacerlo lo menos posible, pero eso pudo haberme afectado algo. En mi carrera, las piernas son el motor, así que tenerlas descansadas es lo más importante. No es que estuve paseando de más por la Villa, fue una cuestión de distancia obligadas”.

A diferencia de varios atletas argentinos que se sintieron hostigados durante esta cita, Ulises jura que los franceses lo trataron muy bien, pese a un factor que –según él- lo terminó afectando de lleno. “En la Villa nos tocó el último edificio… nos mandaron bastante lejos y bueno, ésa es un poco la distancia a la que me refería de la caminata. Si te agarras los autitos es corto, pero si lo hacés caminando por el puente serán unos 20 minutos para llegar al comedor…”.

-¿Cómo te sentiste durante la competencia?

-En el agua pasó todo muy rápido. Antes de la largada estaba nervioso, pero cuando largué en los primeros 50 metros me sentía muy bien. Iba encarrilado, aunque los últimos metros dolieron muchísimo, pesaron las piernas… La salida fue muy buena y en los últimos metros morí.

Ulises Saravia terminó 35° en 100 me espalda Santiago Filipuzzi/Enviado espec

-¿Lograste “caer” respecto de la cita en la que lograste participar?

-Nunca me imaginé estar compitiendo en estos Juegos Olímpicos, pero a partir de 2023, la clasificación a París empezó a ser más posible, aunque todavía se veía difícil. Y hoy, estar nadando acá es una realidad. Estuve charlando con el norteamericano Hunter Armstrong y el español Hugo González, dos campeones del mundo, que representan lo más alto del planeta. Días antes, cuando probaba la pileta, se me pasaba por la cabeza toda la preparación que tuve desde chiquito. Y tomé conciencia de que no hay nada más alto que esto.

-¿Quién es tu inspiración?

-Desde mis 10 años lo tuve de compañero en el club Once Unidos de Mar del Plata a Matías de Andrade [no tiene las extremidades inferiores], que siempre me transmitió sus experiencias como nadador paralímpico en mi prueba: él ya tiene tres Juegos Paralímpicos y una medalla de plata en Tokio. Contar con él como compañero es una gran ayuda para mi carrera, porque él ya sabe lo que es competir acá.

-¿Cómo sigue tu carrera rumbo a Los Ángeles 2028?

-Estoy radicado en Castellón, España. Por lo pronto, la idea es quedarme todo 2025 en el club Nados de esa ciudad y preparar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de a poco. Mi objetivo en esos Juegos es clasificarme para una final y pelear por una medalla.

-¿Y qué aspectos tendrás que pulir?

-Mi técnica desde pequeño es buena, pero siempre hay detalles para corregir que se trabajan con biomecánicos. Mi mayor desventaja comparado con los otros rivales es el físico, así que durante los próximos meses intentaré aumentar mi tamaño. En Castellón tenemos muchos dobles turnos y gimnasio, siempre con la idea de ganar más fuerza.

Ulises Saravia, uno de los grandes talentos jóvenes de la natación argentina junto con Agostina Hein Santiago Filipuzzi/Enviado espec

-Agostina Hein llegó a estos Juegos Olímpicos con 16 años; vos tenés 18. ¿Son un milagro de la natación argentina?

-Agos es un talento nato, desde muy chiquita, a partir de los 12 o 13 años, la viene rompiendo a nivel sudamericano. Y yo, además de la técnica que comentaba, tuve la suerte de rodearme de buenos entrenadores y compañeros desde pibe, además de haber asimilado todo lo que me enseñaron en estos años.

-¿Te preocupa lo que le pasó a Delfina Pignatiello, que compitió de jovencita en Tokio 2020 y poco después se terminó retirando?

-A Delfi no la conozco, no puedo opinar de alguien que no conozco. Pero después de su carrera en Tokio -que no fue buena, como me pasó acá en París según los tiempos- hay que saber que hay días en que las cosas te salen bien y hay días que no. A ella la mataron en las redes, pero bueno… En lo personal, me importa poco lo que digan de mí. Y además me quedan muchísimos años, así que hay ahora que darlo todo para Los Ángeles.

