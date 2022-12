Navidad anticipada: los argentinos a la espera del mejor de los regalos

La Selección Nacional volvió a escribir una página en la historia del fútbol mundial tras ganarse un lugar en la Final de Qatar 2022. Pero la gloria todavía puede ser mayor. A horas del partido decisivo, ¿será que podremos adelantar la felicidad de las fiestas y traernos la preciada copa a casa?

Pasamos la mitad de diciembre. Ya estamos con la cabeza en las fiestas y lo que nos deparará el 2023. Pero este fin de año tiene un condimento especial, un aditivo extra que le suma emoción a un momento del calendario que de por sí se caracteriza por traer un verdadero torbellino de sensaciones: Argentina vuelve a disputar el partido más importante de un Mundial de fútbol. Y si bien quienes van a poner el cuerpo son los 26 jugadores que el DT Lionel Scaloni eligió para conformar esta Selección que tanta alegría nos está dando con su desempeño en Qatar 2022, lo cierto es que todo un país estará haciendo fuerza para que el conjunto albiceleste repita las hazañas de 1978 y 1986.

La definición de mañana a las 12:00, ante Francia -que también se alzó con la Copa Mundial de la FIFA en dos oportunidades, en 1998 y 2018-, será la segunda Final a la que accede Argentina durante la era de Lionel Messi, quien buscará su revancha tras caer ante Alemania en el tiempo extra del último partido de Brasil 2014. Bajo el mandato de Alejandro Sabella, la Selección jugó aquella tarde, en el Estadio Macaraná de Río de Janeiro, en una instancia a la que no llegaba desde hacía 24 años, cuando también Alemania le ganó por 1-0 en Italia ‘90. Distintos equipos, mismo verdugo.

El gozo de ser subcampeones se vivió en cada rincón del país. Las imágenes de miles de personas festejando en las calles, entre banderas, papelitos y cánticos, dieron la vuelta al mundo. Esa misma felicidad es la que buscó reflejar, a lo largo de todo el certamen, una de las marcas que viene acompañando al conjunto nacional desde hace una década. Se trata de SANCOR SEGUROS, que trabajó en una campaña que buscó capitalizar lo que la Selección está generando en todos los argentinos.

"Se trata de un equipo que nos une, que provoca un sentimiento de pasión y de apoyo. Es una Selección que enamora, por el esfuerzo y la garra que vemos en los jugadores, y ello se traduce en las ganas de alentarla. Por eso nuestro spot, llamado «Selección cómo te quiero», está dedicado al conjunto nacional" Gabriela Marchisio, Gerente de Clientes y Marketing del Grupo Sancor Seguros

¿Y cómo no querer a un equipo que lo dio todo; que agrandó todavía más el mito de un Messi que, en el que probablemente sea su último Mundial, se ratifica como el mejor jugador del mundo; que por sexta vez en la historia deja a nuestro país a las puertas de la gloria? Porque el Subcampeonato ya es un logro enorme en sí mismo, pero la posibilidad de traer la Copa a casa sería el mejor regalo de Navidad anticipado que cualquier habitante de este suelo querría recibir.

Para Sancor Seguros, este momento se vive de manera especial no solo por lo que representa, sino también por su cercanía temporal con el cumpleaños número 77 de la Aseguradora. “Nacimos un 21 de diciembre de 1945. A solo tres días de nuestro aniversario, es una alegría inmensa que este equipo al que apoyamos en calidad de sponsor haya llegado tan lejos, con lo cual tenemos motivos de sobra para celebrar”, comentaron desde la firma.

Ocurre que la aseguradora, como empresa de origen cooperativo y con oficinas en todo el país, se identifica plenamente con los valores que encarna la Selección Argentina, como el espíritu federal (sus jugadores nacieron en distintas provincias de nuestro territorio), el trabajo en equipo, el esfuerzo orientado hacia el logro de los objetivos propuestos y la voluntad de superación.

Ya empieza la cuenta regresiva para Argentina vs Francia en la final del Mundial de Qatar 2022. Y como dice el spot de Sancor Seguros por intermedio de la voz de Nahuel Pennisi: “Con cada toque comienza la pasión que me enamora, que con tan solo mirarte yo enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo para Leo, y no paro de gritarte que te quiero, que te quiero…”.

Hoy más que nunca: ¡VAMOS, ARGENTINA!

