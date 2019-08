Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de agosto de 2019 • 11:01

PARIS (AFP).- Representantes de Barcelona viajaron este martes a Francia para reunirse con el París Saint Germain sobre la posibilidad del regreso al club azulgrana de la estrella brasileña Neymar, informó la prensa española. El director deportivo de Barcelona, del exinternacional francés Eric Abidal, y otros dos dirigentes del club volaron a París para reunirse con contrapartes del PSG, indicaron los medios catalanes Rac1 y TV3. "El avance es significativo, ya que hasta ahora el PSG había rechazado verse cara a cara con emisarios del club, pero esto implica que el desenlace sea cercano", señalaron en Rac1. Barcelona ofrecería un acuerdo que incluiría a jugadores como Philippe Coutinho o Ivan Rakitic, añadió.

PSG reveló el sábado que las conversaciones sobre el traspaso del futbolista estaban "más avanzadas que antes", luego de que la estrella brasileña quedara descartada para el primer partido de la Ligue 1. El nuevo director deportivo del PSG, el brasileño Leonardo, zanjó: "Si se marcha, se marcha. Cuanto antes (lo sepamos), mejor".

Real Madrid o Barcelona son los destinos que más suenan para Neymar. El diario deportivo madrileño As reportó que el PSG ha ofrecido al delantero de 27 años al Real Madrid, si puede recuperar los 222 millones de euros que pagó por él en 2017 o recibir la mitad de esa suma si recibe otros jugadores. Pero el diario Mundo Deportivo, de Barcelona, indicó que "la prioridad" del atacante brasileño es volver al club azulgrana y jugar junto a sus amigos Lionel Messi y Luis Suárez. Por su parte, en el deportivo Marca señalaron que "la novela de Neymar" estaría transitando momentos clave, ya que Lionel Messi se habría comunicado telefónicamente con el brasileño para darle a conocer su intención de recuperar el tridente de ataque con Luis Suárez. "Messi entra en juego y le pidió a su amigo Neymar que no se comprometa con otro equipo. Ya hizo todo lo posible para que no deje Barcelona y ahora le explicó que le gustaría tenerlo otra vez en Barcelona", cuentan en Marca.

De todas formas, Marca, con sede en Madrid, también apunta a la mala relación entre Barcelona y PSG: "El Barça sabe que el PSG prefiere que Neymar ponga rumbo a Madrid antes que a Barcelona, ya que no hay una buena relación entre los clubes, pero el club catalán intenta destrabar la situación. Y hoy le pondrá sobre la mesa una propuesta formal. El club catalán intenta rebajar la operación incluyendo a jugadores, como (Philippe) Coutinho, y la institución gala prefiere dinero en efectivo".