Neymar habló sobre Messi, no se guardó ningún elogio y reveló cuándo fue la última vez que hablaron

Con un entendimiento adentro y afuera de la cancha, Neymar Jr y Lionel Messi se convirtieron en grandes amigos con el pasar del tiempo. A pesar de la distancia que los separa al estar el brasileño en Arabia Saudita y el argentino en Estados Unidos, ambos continúan en contacto y cada vez que se juntan se funden en un abrazo o protagonizan una interminable charla como sucedió en la última Copa América.

Neymar y Lionel Messi tras cerrarse la última edición de la Copa América en Brasil ANTONIO LACERDA - (Fuente: EFE)

Con relación a este punto, Neymar le dedicó unas palabras a Messi en una entrevista que le dio al medio local Bandsports donde no solo se deshizo en elogios hacia el rosarino, sino que también aclaró que es su ídolo. “Estamos lejos, pero hablamos mucho. Incluso ayer me mandó un mensaje, pero estamos contentos, estamos felices el uno por el otro”, aclaró el delantero de 32 años.

En esa misma línea, el futbolista del Al-Hilal de Arabia Saudita destacó la bondad de Leo Messi en conocer cómo es su actualidad y presente en una liga que lejos está de estar en los primeros planos: “Por el título me mandó un mensaje cuando ganamos acá también. Hablé con él, es un gran tipo, es un gran espejo para mí, es un gran ídolo. Además de ser ídolo, es un amigo que tengo, y hablamos mucho”, destacó en referencia al astro argentino que será una de las figuras relevantes de la próxima Copa América a celebrarse en los Estados Unidos.

Una de las últimas postales de Messi y Neymar FRANCK FIFE - AFP

Con un semblante que se modificó al referirse a Messi, el deportista recordó cuando integró los planteles del FC Barcelona y del Paris Saint Germain con Leo, dos clubes en donde cosechó una gran cantidad de títulos a base de asistencias y goles que los catapultaron a un lugar de gran reconocimiento por parte de los hinchas españoles y parisinos.

El sentimiento de tristeza por no participar de la Copa América

En octubre del año 2023, Neymar sufrió una severa lesión en un partido ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. Con una larga recuperación que incluyó varios esfuerzos físicos para superar obstáculos, el delantero se encuentra próximo a retornar a las canchas y así volver a patear una pelota, como lo hizo durante gran parte de su vida.

Al acercarse este evento que reúne a las selecciones del continente, Neymar no ocultó su tristeza por no poder ser parte de esta cita y aclaró que estará junto a sus compañeros a pesar de no poder estar defendiendo los colores de su país dentro de una cancha.

El dolor de Neymar mientras realiza la rehabilitación de su lesión de ligamentos cruzados Captura

“La recuperación está en marcha. Ha sido doloroso, con mucho sufrimiento. Han pasado siete meses, quedan algunos, pero vamos”, expresó. En esa misma línea, cerró sobre las expectativas por esta competencia y el rol que pueda desempeñar el director técnico para alzar el trofeo en los Estados Unidos: “Será triste (perderse la Copa América). Es muy malo quedarse fuera, pero apoyamos. Espero que Brasil pueda ganar. Hay un equipo para eso, jugadores de mucha calidad. Estaremos entre la multitud. Espero que Dorival haga un gran trabajo”.

