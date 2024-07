Nicolás Tagliafico deslumbró al demostrar un talento oculto que tiene fuera de la cancha

Escuchar

Nicolás Tagliafico es uno de los grandes baluartes de la defensa del seleccionado argentino, que se consagró bicampeón de América ante Colombia el domingo pasado. Tanto en la Copa del Mundo 2022 como en la la Copa América 2024, el lateral izquierdo no fue gambeteado ni una sola vez. Sin embargo, esa no es su única virtud. A través de los streamings que realiza en su tiempo libre, muestra cómo son los dibujos que hace y asombra a más de uno. El último, por caso, no fue para menos: hizo a los personajes de Dragon Ball Z.

El exdefensor de Independiente de Avellaneda se consagró bicampeón de América, siendo parte del once titular que venció 1 a 0 a Colombia en el Hard Rock Stadium este domingo. Si bien se trató de un tenso encuentro para los futbolistas, en especial para los defensores que tenían que lidiar con los atacantes colombianos, el equipo dirigido por Lionel Scaloni logró imponer su jerarquía y levantar un título más en esta era.

Nicolás Tagliafico fue una de las piezas claves en el equipo argentino en la Copa América 2024 Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Fuera del campo de juego, Nicolás Tagliafico llama la atención de los más jóvenes por sus gustos e intereses. Es el único de todos que hace streamings en donde juega videojuegos, reacciona a clips y habla de su vida personal. En estas transmisiones mostró sus gustos por el animé, por ejemplo, pero llamó mucho la atención cuando contó que había comenzado a dibujar. Sus primeros trabajos eran solo en blanco y negro, pero a medida que mejoró su técnica con el papel, se animó a colorearlos y los resultados fueron impresionantes.

La página de X @talentoargentino compartió el video donde Nicolás Tagliafico contó y mostró cómo fueron sus comienzos en la ilustración de la mano de los personajes del dibujo animado Dragon Ball Z. “Este fue uno de los primeros que hice cuando empecé a dibujar y empecé solo en blanco y negro. Hice este, que es mitad y mitad, es Trunks en Super Saiyajin y normal”, introdujo antes de mostrar distintos cuadernos de dibujos. “Y en este quería empezar a hacer a todos los personajes”, continuó.

Nicolás Tagliafico muestra su pasión fuera del campo de juego Instagram: @tagliafico3

Pero esta pasión también se la transmitió a su pareja, Carolina Calvagni, con quien dibujó diferentes versiones del dibujo animado Bob Esponja. “Este los hice con Caro. Es la típica”, indicó. Y en el final del video mostró cómo mejoró sus habilidades cuando compartió el resultado de Freezer, uno de los villanos de Goku en la serie Dragon Ball Z. “Freezer fue el que más me gustó, me encantó. Los colores son buenísimos”, manifestó.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el lateral izquierdo del Olympique de Lyon se refiere a una de sus grandes pasiones. En épocas de aislamiento, compartió una serie de posteos de sus dibujos. “Uno de mis hobbies favoritos. Ayuda a liberar la mente, a concentrarse y enfocarse en una sola cosa”, escribió en aquella oportunidad en el que se mostró dibujando a un hombre de barba.

Ahora, luego de la coronación nuevamente con el seleccionado argentino, el futbolista podrá disfrutar de tiempo libre junto a su mujer antes de que comience la temporada 2024-2025 en Europa, donde defiende los colores del Olympique de Lyon.

