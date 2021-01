Oscar Ruggeri: "Boca está bien de la cabeza"

Oscar Ruggeri Crédito: Captura TV

4 de enero de 2021

El panelista de ESPN F90 Oscar Ruggeri reflexionó sobre la situación actual de Boca Juniors desde la llegada del entrenador Miguel Ángel Russo a la dirección táctica del primer equipo xeneize.

"Boca está bien de la cabeza porque su técnico los tranquilizó, los normalizó, les dijo: esto es así, así", sentenció Ruggeri este lunes en el programa deportivo de los mediodías.

Sobre la posición de Sebastián Villa en el campo de juego (fue ubicado por el sector izquierdo y se desaprovechó la oportunidad de que juegue uno contra uno frente a Javier Pinola), el "Cabezón" argumentó que fue puesto allí "por la subida de Montiel".

Respecto de la molestia de Wanchope Ábila que casi lo deja al margen del encuentro, el exdefensor señaló que lo que tiene "es típico de pubis".

A su vez, defendió al delantero cordobés en la jugada donde no asistió a Mauro Zárate tras justificar que Ábila "no lo vio" a su compañero. Al mismo tiempo, ponderó el gesto técnico del arquero Franco Armani ("una maravilla lo que hizo").

Por otra parte, Ruggeri puso el foco en la actitud de Carlos Tevez desde el banco de suplentes y lo diferenció de su postura en ciclos anteriores: "¿Vieron recién la imagen en el banco? Tevez caminando y gritando, hablándole a uno. Antes, estaba sentado. Se sentaba y no le interesaba participar, y por ahí le tenía que decir algo a algún compañero. Fijate ahora que anda afuera, que el quería jugar este partido, y estaba ahí gritándole a uno. ¿Viste lo que es la cabeza, cuando tenés bien el vestuario, los tenés bien a cada uno de los pibes? ¿Viste lo que es Tevez de una manera, y Tevez de otra manera? Porque yo soy compañero, y veo a Tevez caminando por ahí, y sale de ahí, le grita a uno, le grita al otro, y me agarro una energía".

Carlos Tevez, Franco Soldano y Sebastián Villa Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Finalmente, el exfutbolista cuestionó el desempeño del juez de línea Gabriel Chade en el primer "codazo" de Jorman Campuzano ("el línea está a tres metros, no puede no mirar"), y le mandó un mensaje a River: "En los últimos cinco minutos, no se juega más. Hay momentos y momentos. Falta media hora y que vas a hacer, ¿te vas a meter atrás? No, vas a seguir siendo el equipo", diferenció.