Oscar Ruggeri explicó qué tiene que tener el capitán de un equipo de fútbol

El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, expuso en la edición del programa de este martes sobre las características que debe tener un capitán de un equipo de fútbol.

En sus casi veinte años de trayectoria como futbolista, el "Cabezón" fue capitán de la Selección Argentina del "Coco" Basile, entre 1991 y 1993, donde fue bicampeón de la Copa América, después de haber sido campeón del mundo con el conjunto Albiceleste en México 86'.

"En la Selección llegamos, no estaba Diego (Maradona), y Basile dijo: el capitán es Ruggeri. Ya me dio el poder adelante del grupo, porque ahí venían de todos lados. El poder de hacerme responsable de que tenía que saber", contó el exdefensor.

Luego, Ruggeri contó en qué consistía su trabajo como líder del plantel: "Los días anteriores al partido, teníamos una charla de dos horas en una habitación, solitos. Yo hablaba con cada uno, y los dejaba hablar. Cada uno expresaba lo que les pasaba, qué querían, qué se sentía", explicó.

Oscar Ruggeri es un legendario exfutbolista argentino Fuente: Archivo

Sobre su concepción de lo que significa ser capitán, el exjugador de 58 años relató que a él le preocupaba "lo que pasaba afuera": "El capitán es el tipo capaz de cuando llega el grupo, saber las condiciones de cada uno de los que tiene ahí. De la Selección del "Coco" Basile, yo sabía todo lo que le pasaba a cada uno de los pibes que estaba ahí", señaló el "Cabezón".

A su vez, confesó que en su etapa como capitán de la Selección, le resultaba "sencillo" liderar el plantel porque "venían todos pibes nuevos" que tenían respeto hacia su figura", aunque debía "demostrarles a ellos por qué era el capitán y por qué estaba puesto ahí".

Por otra parte, Ruggeri consideró "fatal" que el capitán cobre premio doble, y que no se puede equivocar en "nada": "El capitán no puede llegar tarde. No te podés equivocar. (...) Se sale a veces la cadena. Y a veces han echado a capitanes. A veces, no se puede mantener la calma", admitió sobre el comportamiento que debe tener en los partidos.

Además, el exentrenador dijo que el plantel no le perdona que el capitán hable con el dirigente " y le hable algunas cosas", ya que primero "tiene que pasar por el grupo", y lo que allí se hable, "no tiene que salir, tiene que quedar ahí adentro".

Finalmente, Ruggeri indicó que el capitán tiene que estar atento a la situación salarial de los compañeros que viven de lo que el club les paga: "Tiene que estar con el dirigente diciéndole: hay diez chicos que tienen un sueldo, que viven de eso. Esos diez tienen que estar al día, los primeros diez días. Después, los demás nos vamos a arreglar, porque ya tenemos más espalda".

La experiencia de Ruggeri con el "Chapa" Suñe como capitán

Al margen de Diego Maradona, a quien calificó como su "gran capitán", Ruggeri compartió plantel con otros grandes referentes que, según dijo, le "enseñaron" a "tener respeto". En particular, recordó el liderazgo del "Chapa" Suñé en su primera etapa como jugador en Boca Juniors, y el respeto que le imponía a él y a todo el grupo.

"Entrábamos al vestuario y no se movía nadie. Era una imagen, parado ahí. Es increíble, y yo gracias a dios porque aprendí con ellos, que me decían: callate, no hables, escuchá, ahora vamos a hablar por los premios, te vamos a llevar, te sentás atrás. Educan. Se paraban y te miraban como diciendo: se terminó la vida", concluyó Ruggeri.