Oscar Ruggeri y su reproche a Daniel Scioli por un impuesto

El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, se llevó todas las miradas del show televisivo que conduce Sebastián Vignolo, y no precisamente por sus opiniones sobre fútbol. Como en tantas otras ocasiones, el exfutbolista llamó la atención de sus compañeros y de la audiencia a causa de sus reflexiones acerca de la política nacional en particular, y de la sociedad argentina en general.

"Que dios nos ayude a ver si cae alguien así y le hagamos un monumento. Estamos esperando los argentinos que alguien se ilumine, no importa el partido que sea, y le hacemos un monumento. Que sea firme: acá estoy yo, y se acabó la joda. Eso le pido a la Virgen, que nos ayude", indicó Ruggeri. Sobre si tiene alguna deuda, el "Cabezón" señaló que trata de hacer las cosas "lo mejor posible", aunque admitió que "somos seres humanos", y "nos equivocamos".

Luego, el exentrenador enlazó su reflexión con lo que le tocó vivir el fin de semana, cuando junto con su familia, salió a navegar para disfrutar del fin de semana soleado que se vivió en buena parte de la provincia de Buenos Aires: "Somos bravos los seres humanos, hacemos cada cagada en el mundo, en el planeta. Lo arruinamos. No lo cuidamos. Nos portamos mal. No hay clase social acá. (...) En el río, tenés que ver las botellas, los plásticos, pañales, las cosas que tiran. Pero tiran los de la gente de barcos. Viste que comúmenente, ¿a quién le echan la culpa? A la gente humilde. No, tiran los de plata al río. Y lo ensuciamos, y hay llenos de botellas, que eso me vuelvo loco. Yo trato de hacer las cosas bien en eso", ejemplificó el exjugador.

En uno de los clásicos intercambios con Vignolo, Ruggeri le contó al animador que tiene una huerta en su casa. A modo de broma, el relator dijo que debía pagar un "impuesto a la huerta": "Es la que nos falta. Que venga el avioncito así por arriba y te marque: tiene huerta este".

En tren de seguir la chanza, el "Chavo" Fucks le puso nombre al "nuevo" impuesto: huerta presunta: "No des ideas que se levantan una mañana y te dicen: huerta presunta. Chau, a la pista. Ya nos reímos de todos. Yo pago impuestos ya por ese lugar en el que estoy. Y como tengo otro terreno, me cobran el impuesto complementario en la provincia que lo puso Scioli por única vez para pagarle a los docentes. Pin. Veinte años va. Adentro, mi alma".

Ruggeri se refería al artículo 13 de la Ley Impositiva 2013, aplicado ese año por la administración del exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y que sigue vigente hasta estos días.

Daniel Scioli gobernó la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2015

La reglamentación establece "un impuesto inmobiliario complementario para cada conjunto de inmuebles", y se abona "por cada conjunto de inmuebles de la planta urbana edificada, por cada conjunto de inmuebles de la planta urbana baldía, y por cada conjunto de inmuebles de la planta rural y/o subrural atribuibles a un mismo contribuyente".