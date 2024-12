Argentina es bicampeón del mundo del pádel: por qué está lejos de revalidar ese status tierra adentro

Una Copa del Mundo y una explosión imposible de dimensionar. La selección argentina de pádel logró el bicampeonato hace un mes, casualmente en Doha, en Qatar. Superó a España y amplificó el efecto de una disciplina que se expande en el mundo. Ahora bien, la realidad de esta actividad en el país está, todavía, lejos del brillo que implica tener a jugadores en la elite, de ser una referencia en el universo del pádel y de tener un desarrollo local a la altura de su status de campeón del mundo. Si bien el objetivo es replicar un escenario similar al europeo, en especial al que tiene España, todavía existe una estructura que permita sostener a los talentos jóvenes que, obligados por la economía y la posibilidad de competir en un circuito de nivel, toman la determinación de emigrar al Viejo Continente.

Para comprenden un poco mejor de qué se trata el proceso que vive el pádel de la Argentina, sólo hace falta tomar como referencia lo que sucedió en Qatar. La motivación para contar con jugadores como Agustín Tapia, Federico Chingotto, Martín Di Nenno y Franco Stupaczuk, que son parte del top 10 mundial del pádel, es simplemente el deseo de estos deportistas de formar parte del proceso de selección argentina. En medio de un calendario muy cargado, se unieron al equipo que condujeron Rodrigo Ovide y Gabriel Reca, para intentar revalidar la condición de potencia del mundo, casi sin reparar en las condiciones. Y no se trata sólo de proponer y que todo fluyan, porque el nivel de mejor equipo del mundo no se traduce en las posibilidades económicas que se disponen, por ejemplo, en la Asociación Argentina de Pádel (APA), para poder afrontar este tipo de compromisos.

Si bien en otros deportes podría resultar ilógico que un deportista de elite tuviera que pagarse sus pasajes para competir en representación de su país, hasta hace un par de mundiales eso parecía moneda corriente. en el equipo argentino. Sin embargo, para esta competencia se buscó darle un marco más profesional a la convocatoria y se logró pagar los traslados de todo el equipo. Incluso, en esta oportunidad, lograron que la marca Bullpadel, en el marco de la presentación de su nueva colección, les diseñase a sus jugadores (Chingotto y Di Nenno) una paleta con los colores celeste y blanco y un sol en el centro. Una medida que podría resultar sólo decorativa, pero que en el contexto de un deporte que necesita de cualquier inyección para crecer, es mucho más importante de lo que cualquier podría imaginar. Es tan lejano el escenario local con el internacional que para esta competencia, la Asociación, que preside Santiago Brito, pudo crecer en su cuenta de Instagram con el sorteo de dos bolsos, una acción que les permite mostrarse y poder negociar mejor con diferentes sponsors para que apoyen el desarrollo local.

La Copa del Mundo de pádel que acaba de conseguir la Argentina en el torneo que se desarrolló en Qatar consiguio el segundo mundial en Qatar. Nicolas Suarez - LA NACION

Es decir, mientras la cuenta de la AFA selección cuenta con 14 millones de seguidores, la de la Confederación Argentina de Básquetbol suma 306.000, la Asociación de Voleibol suma 277.000, por poner algunos ejemplo, la de pádel, celebra poder contar con 73.000 para poder sentarse con alguna marca que quiera invertir en la disciplina para poder, por ejemplo, pagarle a dos fisioterapeutas para que acompañen al equipo argentino a la Copa del Mundo.

Y cuando aparecen las estadísticas a nivel global, todavía el fenómeno de ser bicampeón del mundo y no tener un circuito a ese nivel, es aún más extraño. Porque según registros de la Federación Internacional de Pádel (FIP) la Argentina sigue una tendencia de crecimiento de la actividad, que se replica en todo el planeta. Aunque, en estas tierras, el boom no es profesional. Se estima que hay 30 millones de jugadores amateurs y, más allá de que la última Copa del Mundo se pintó de celeste y blanco, el deporte crece pero de Europa al mundo. En el Viejo Continente está el 60% de los aficionados. Y España es el epicentro, ya que cuenta con 16.000 canchas de las 60.000 que en el planeta. El segundo país en cantidad de canchas también está en Europa y es Italia, que tiene 9.000 pistas y aunque que no tienen jugadores en el top ten, apuntan a estar en ese escenario en lo inmediato. Lo de Argentina es significativo, porque en 2022 había registros de 4500 canchas en todo el territorio lo que la ubicaba con la cuarta región del mundo con más pistas, pero en el último relevamiento ya ascendió a la tercera ubicación con 7000 canchas. Se estiman que en el país hay 1.400.000 jugadores (similar cantidad de jugadores cuenta Italia). Pero todos estos números, todavía, no se pueden plasmar a la hora de elevar el profesionalismo en estas tierras.

Es un trabajo, en algún punto, que hasta luce amateur, porque para poder potenciar el pádel argentino debe recurrirse a todo tipo de acciones y todavía se está lejos de tener el escenario acorde a lo que se proyecta a nivel mundial. “Creo que volver a ser campeón del mundo atrae siempre nuevos intereses, sobre todo cuando estás en las primeras planas de lo deportivo y sobre todo del pádel. Obviamente que Argentina sea campeón enorgullece y a los que no conocen tanto les llama la atención. No es lo mismo vender una selección número X del mundo, que decir somos los número 1 del mundo como selección. Creo que eso es un plus que sirve a la hora de invertir en el deporte, porque creo que se necesita mucho de eso para volver a ser la potencia en lo que respecta al semillero que éramos en los 90″, le dijo Santiago Brito a LA NACION.

Ahora bien, ¿cómo se explica que ser bicampeón del mundo y no tener un desarrollo local consecuente? La mirada de Brito enseña un poco el escenario: ”Hay una masividad de gente que juega a esto, sobre todo en Argentina. Entonces vos, dentro de lo masivo, podés rescatar varios jugadores porque estás apuntando mucho. Cuando la base es chica, la probabilidad es muy chica. Cuando la base es grande, también es más probable que encuentres algún buen jugador. Hoy en día Argentina no tiene esas condiciones que tenía antes como para que el jugador se quede acá, se forme acá y sea el mejor del mundo acá. Hoy tiene que irse afuera por diversos motivos. El más principal es el económico obviamente, pero desde que yo arranqué me propuse trabajar para que eso volviera a generarse acá y que no tenga que ser afuera”.

Santiago Brito, el presidente de la Asociación Argentina de Pádel, sabe que todavía falta mucho camino para poder tener a nivel local una competencia acorde al logro en Qatar Nicolas Suarez - LA NACION

Aunque no sólo parece tratarse de una cuestión económica, porque no tener una competencia de nivel aleja a los mejores talentos hacia el Viejo Continente. El circuito hoy ofrece fechas con distancias muy largas y para los jugadores es muy complejo afrontarlo, porque quizá el premio es de 60 mil pesos y esa misma cantidad tienen que gastar en combustible para trasladarse. Por eso, muchos de los jugadores eligen más dar clases o brindar clínicas que participar de los torneos

La reflexión de Brito acerca de cuál es el panorama local, deja más claro el escenario: “Hasta que el deporte no sea televisado, esto no va a funcionar. Porque hoy las grandes marcas, si buscan entrar en el pádel, van a buscar entrar por la tele, que es lo que más le reditúa a una empresa grande. Entonces la tele hoy, para lo que es el pádel, no lo tiene en su radar. Recién este fue el primer mundial que se televisó y que se transmitió por plataforma o por ESPN, pero anteriormente era sólo por streaming. Apenas podías seguirlo en YouTube. Entonces todavía falta mucha visibilidad. Y una vez que desde ese lado lo tengas y ahí a las grandes marcas le vas a interesar y ahí es donde van a poner un buen auspicio para que esto se eleve la vara. Entonces ahí ya tenemos un primer condicionante. El otro es que el jugador, en esta confusión, a veces, cree que el pádel está creciendo como para bancar todo y es donde por ahí le falta entender este concepto de que si todavía la tele no está, los números no son lo que tienen que ser. Hoy ven que los números son muchos, pero por ahí de gente que juega o de las cuentas de redes sociales y demás, pero eso a las grandes marcas mucho no les interesa. Si vas a las competencias nacionales acá, ves que los sponsors de los jugadores son todos sponsors regionales. No tenés grandes marcas. Eso te habla un poco de a qué marca le interesa estar en ese segmento. Por ahí el jugador hoy le hacen creer que el pádel explota como el fútbol porque dicen que es el segundo deporte que más crece después del fútbol, pero a nivel de gente que juega, pero no económicamente. Los números no son los del fútbol. Entonces ahí es donde hay que encontrar un equilibrio y hay que entender entre todos de que esto viene bien, viene creciendo, pero que todavía no está acorde a los números que se están pidiendo para competir”.

Federico Chingotto, uno de los jugadores que salió de Olavarría y tuvo que ir a España para poder hacer carrera en el pádel @chingotto

Las miradas de algunos protagonistas coinciden con el presidente de la APA, aunque a la distancia, Rodrigo Ovide, entrenador del equipo argentino campeón del mundo, permite ver otro costado del contexto del pádel argentino: “Argentina, pese a no ser el epicentro del pádel mundial, sigue sacando grandísimos jugadores, sigue teniendo muchísimos chicos con mucho talento que vienen a España y hacen excelentísimas carreras. Sueñan con ser jugadoras profesionales, se forman en Argentina y para dar un paso más adelante apuestan para venir a Europa. En ese aspecto la salud del pádel de la Argentina es muy buena. De todas maneras sé que no cuenta con un circuito nacional como hay acá en España, en donde hay mucha más competencia, en donde hay muchas más escuelas de entrenamiento y eso también facilita todo. Aunque el camino que se está recorriendo entiendo que es bueno”.

Incluso, Ovide, que dejó después de 4 años la Fitup Padel Hub y abrirá su propia Academia en España, entiende que lograr el bicampeonato del mundo, puede potenciar todavía más el crecimiento: “Entiendo que el impacto de haber ganado el Mundial va a ser muy bueno, va a ser muy grande. Se siguió mucho en Argentina y eso es espectacular. Estando a la distancia recibí muchísimos mensajes de gente que hacía muchísimos años que no sabía nada y que no estaban en pádel, lo miraron, lo siguieron muchos medios en Argentina, cubrieron el pádel, así que esperemos que le dé un empujón por se necesita. Sé que en el país están abriendo muchos clubes y sobre todo están abriendo muchos clubes con una calidad muy parecida a la que tenemos en Europa, que eso es difícil de lograr, por eso creo que Argentina está en un crecimiento muy grande y espero que se pueda aprovechar para la formación de menores y futuras estrellas como las que dominan hoy en Premier Padel”.

Gabriel Reca, el otro técnico campeón del mundo en Qatar 2024, le explicó a LA NACION que resultó placentero poder dirigir a jugadores de talla mundial y que la unión de estos muchachos que se formaron en la Argentina, resultó determinante a la hora de la conquista. La mirada del ex jugador y miembro de la Bullpadel Academy, es bastante contundente respecto de las dificultades que implica tener en la Argentina una competencia a la altura de Europa: “La situación económica del país obviamente es mucho más complicada en Argentina que en España o en otros países de Europa. El circuito de Premier, por un poderío económico de Europa, se apoya en esas regiones y eso hace que todos miren hacia acá. Y que los mejores jugadores del mundo se concentren en esta competencia. Pero también es cierto que la actividad en la Argentina creció mucho, aunque es un camino largo el que hay que recorrer. Creo que hay una Asociación de Padel Argentina mucho más ordenada, con ganas de hacer cosas, de apoyar a nuevos emprendimientos, de darle circuitos más sólidos a los menores, a los amateur, así que eso creo que es fundamental para que sigan saliendo jugadores del calibre de Tapia, Chingotto, Di Nenno, Stupaczuk, Ausburger, Libaak... Ojalá que todos siga así, Argentina es un país muy especial porque pase lo que pase siempre tenemos buenos jugadores”.

Facundo “Chino” Mazzuchi, el director deportivo de la Asociación de Pádel Argentino, tiene una posición muy clara respecto del impacto del bicampeonato del mundo en la disciplina a nivel local y su diagnóstico está lejos de acercarse a la escena europea. “La realidad es que por ahora estamos lejos, a nivel local, de lo que implica ser bicampeón del mundo. El tema pasa por una cuestión económica. Esto empezó en la época en la que nuestra camada de jugadores tuvieron que empezar a irse a Europa para poder participar de los circuitos por dinero, cuando aquí el pádel cayó, allá por los 90. Ese fue el primer gran éxodo, porque antes había habido uno, pero era más por decisiones personales o por ganas de ir a tener una experiencia en el exterior. Muchos jugadores se habían ido a Europa a trabajar y de paso competían. Lo real es que desde aquel momento en el que se fueron todos en España o en Europa el pádel creció pasito a pasito y tienen un poderío económico totalmente distinto al nuestro. Eso hace que haya una determinada cantidad de sponsors y determinada cantidad de torneos, otras instalaciones, también otros estadios...”

Mazzuchi, como un apasionado del pádel profundizó su análisis: “No pasa simplemente por un tema del rubro pádel, o del nicho pádel. Fijate que, por ejemplo, en Argentina no hay muchos estadios como para poder hacer este tipo de eventos, como los Premier. En Europa tienen otros estadios, otra infraestructura. Todo eso hace que el espectáculo sea distinto y bueno por eso principalmente todavía no hay un circuito de nivel en el país. Todo esto que está pasando en Europa ya pasó en la Argentina: en el 92 se inventó la cancha de cristal y de ahí se jugaron durante dos o tres años en los en los estadios que había acá en Argentina para 4.000 y 5.000 personas y se llenaban. Es cierto que después no se sostuvo, pero la realidad es que el pádel, como deporte, nunca murió. Por eso es importante tener gran variedad y cantidad de sponsors y que podamos tener un circuito fuerte para que los chicos no tengan que irse tan rápido. Que puedan seguir compitiendo acá, porque el circuito de aquí ha caído por temas económicos y todavía no volvió a levantar”.

CAMPEONES HISTÓRICOS EN QATAR: así liquidaron todo Leo Augsburger (terminó acalambrado) y Tino Libaak vs. Paquito Navarro y Mike Yanguas para el TÍTULO MUNDIAL del pádel masculino de Argentina.



📺 #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/H9QKceCeUn — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2024

Si bien la Copa del Mundo está claro que no es sinónimo de lo que sucede en el orden local, Mazzuchi considera que es posible capitalizar el empuje y que algunas otros actores importantes miren hacia el pádel: “Bueno, evidentemente cuando pasan estas cosas impacta de forma positiva. Yo no sé ahora cómo habrán sido los ratings de las retransmisiones, tanto en streaming como en televisión en directo, pero todo el mundo que juega al pádel sabe que Argentina salió campeón del mundo. Eso siempre alienta a la gente a practicar el deporte y sobre todo a los chicos. Yo creo que sí los chicos de las escuelitas han seguido por todos los medios esto del Mundial, los va a alentar a seguir practicando y puede ayudar a que en un futuro se puede tener una competencia de nivel como en España”.

Pero el mapa no parece, por el momento sencillo, ya que Brito es contundente a la hora de explicar cómo es el mapa local a nivel político: “Desde el lado de la Asociación prácticamente hay poca gente que apoya, que acompaña. Y desde el lado comercial, también. Hasta que el pan no esté en la tele, a las grandes marcas no le va a interesar. Hoy las grandes marcas que están, en parte están, por vínculos personales, porque el Banco Macro tracciona de alguna manera, porque American Express tiene una gran afinidad con el banco y aporta porque tenemos buena relación. YPF entró siendo un desprendimiento del Premier Padel y después les dijimos que también apoyen el proyecto de APA. Los qataríes entraron por una semana durante el Mundial, porque era en Qatar. Bullpadel lanzó su nueva colección 2025 y nos hicieron las paletas. Pero bueno, no hay una catarata de ofertas ni están las puertas por esto. Y para mí viene por el lado netamente de la difusión. Y tiene que ver con que todavía sigue siendo un deporte chico y la difusión sigue siendo chica. La otra vez había un paralelismo con el tenis. Mirá cuántos seguidores tiene Nadal (Rafael) y cuántos seguidores tiene Galán (Alejandro). Nadal tenía 5 millones de seguidores y Galán tiene 600 mil. Y eso se lleva a todos los números. La escala es para abajo. Todavía el núcleo es chico y mientras sea chico vas a poder captar alguna marca fanatizada con el pádel, pero porque está fanatizado el dueño. Porque lo juega, porque le gusta. Entonces venimos bien, pero todavía falta un montón”.

Diego Morini Por