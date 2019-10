Un posteo reciente de Antonela Messi con su tercer hijo, Ciro

Más allá de que le otorga una trascendencia relativa a los premios individuales, Lionel Messi disfruta en estos días de la distinción del sexto Botín de Oro, un reconocimiento por su condición de goleador de Europa en el curso 2018/2019.

El diario deportivo Marca fue quien le concedió a la Pulga el trofeo dorado con forma de calzado. Y después del acto protocolar en la Antigua Fábrica Estrella Damm, de Barcelona, el astro argentino brindó una entrevista al medio español, en donde se refirió al plano deportivo y al familiar.

Uno de los pasajes más interesantes de la entrevista estuvo relacionado con la opinión sobre sus hijos. El mundo vio cómo Mateo hizo sus clásicas travesuras en el escenario, durante la entrega del Botín de Oro. Un show aparte, con su lengua afuera y "robando" un micrófono durante la gala.

Al respecto, su padre habló sobre la personalidad de cada uno de sus chicos: "Thiago, a pesar de la edad ya que cumplirá 7 ahora, es una persona muy madura y muy inteligente. Es un señorito. Y Ciro viene parecido a Mateo o quizá peor, ya veremos". Ciro nació el 10 de marzo de 2018 y no fue llevado por su madre Antonela a la entrega del Botín de Oro, pero a juzgar por su padre, el bebé ya se muestra tan inquieto como su hijo del medio, que tiene 4 años.

Y justamente acerca del carácter incontrolable de Mateo, contó: "Es muy especial, está continuamente haciendo cosas nuevas o comportamientos que llaman la atención, pero los tres son especiales y cada uno tiene su personalidad y sus cosas. Los tres son muy diferentes. Si hablo mucho de Mateo, me lo echan luego en cara los otros".

Respecto de las habilidades futbolísticas de sus herederos, Marca le preguntó si alguno de sus chicos le pega a la pelota con la zurda: "Thiago no, Mateo tampoco... Y Ciro es otro diestro, no me salió ninguno zurdo".

Thiago, con el premio del Botín de Oro y Mateo... haciendo de las suyas

Además, Messi desgranó otras cuestiones personales:

El "lío" de los chicos. "Es bueno que haya berrinches, movimiento y alegría dentro de casa, aunque a veces sea un poco excesivo".

Estar lesionado frente a sus hijos. "Ahora ya entienden lo que significa estar lesionado. Me preguntan cuánto me falta para volver. Normalmente me llaman todo el rato para jugar, para hacer un partido o echar unos tiros. Pero ya saben que cuando estoy lesionado no puedo".

Los momentos de relax. "Pocos momentos de relax hay en casa con tres niños. Intentamos vivir los momentos y disfrutar cada segundo con los chicos, ya sea viendo la tele, jugando o haciendo lo que sea con ellos. Somos de estar mucho en casa y disfrutar de estos momentos".

Una manía. "Tengo muchas. Antes de irme a dormir me gusta dejar preparada la mesa para la mañana siguiente. Y que en el desayuno cada uno esté siempre en su lugar, en el mismo sitio. Y cuando llego a casa sacarme las zapatillas enseguida y si tengo confianza también lo hago en casa de otros. Y luego tengo también otras que prefiero guardármelas".

Lo que admira de su esposa Antonela, "La verdad es que todo. Tiene muchísimas cosas buenas: cómo se maneja en el día a día, su personalidad, está siempre de buen humor y afronta los problemas de una manera admirable. Es una persona muy inteligente que se desenvuelve muy bien en todos los aspectos de la vida".