Partidos de hoy: la agenda del fútbol para ver en la Argentina por TV el 18 de febrero

La Serie A inaugura su 26ta. jornada de manera estelar. Aunque ninguno de los dos equipos estén atravesando el mejor momento de su historia, se trata de un clásico con mucha historia. Juventus y Torino disputan el clásico de la ciudad cuyo nombre lleva el equipo “más chico” de la región, que en otros tiempos, supo ser un gigante de Italia. El encuentro se jugará a partir de las 16.45 (hora argentina) en el “Juventus Stadium”.

Paulo Dybala, figura y capitán de “La Vecchia Signora”, se encuentra en un momento muy particular de su carrera. Su continuidad en el equipo donde ya marcó 112 goles no está asegurada. El contrato que une a “La Joya” con la Juve vence en junio y todavía no llegó a un acuerdo para renovarlo. El ex Palermo tampoco tiene un lugar confirmado en la lista de Lionel Scaloni para la selección argentina en el Mundial de Qatar. Sin actuaciones descollantes con la camiseta “Albiceleste”, el volante nunca logró afianzarse en el once titular aunque casi siempre forme parte de las convocatorias. Además, el entrenador ya avisó que solo Messi puede hacer las valijas para ir a la Copa del Mundo. El resto, aún, está en evaluación. Con ese panorama, el delantero cordobés de 28 años depende de grandes actuaciones para ganarse un puesto tanto en su club como en el combinado nacional.

Paulo Dybala festeja la apertura del marcador contra la Roma ALBERTO PIZZOLI - AFP

15 minutos más tarde del clásico turinés, Instituto recibe a Alvarado por la segunda fecha de la Primera Nacional. Se trata de una curiosidad, puesto que Dybala surgió futbolísticamente en “La Gloria”. Agropecuario vs Estudiantes de Río Cuarto y Defensores de Belgrano vs Temperley completan los partidos del día en el orden de la segunda categoría del fútbol argentino. En tanto, Acassuso y Colegiales juegan el único partido del día por la segunda fecha de la Primera B.

Por otra parte, Lucas Alario tendrá una nueva oportunidad para marcar goles en el compromiso de su equipo Bayer Leverkusen contra Mainz. En términos de anotaciones, la temporada del “Pipa” no viene siendo lo fructífero que él desea. En lo que va del año, solo lleva marcado un tanto. Con miras a Qatar 2022, y en el marco de una feroz competencia en el puesto, esas no son buenas noticias para el ex Colón. Mientras tanto, los hinchas de River Plate se ilusionan con un regreso que lo posicione nuevamente en la Selección. Hasta el momento, solo un deseo de la afición millonaria.

Lucas Alario

La agenda del fútbol en la TV el viernes 18 de febrero

Serie A

16:45 Juventus vs Torino (ESPN)

Primera Nacional

17.00 Instituto vs Alvarado ( TyC Sports )

19:15 Agropecuario vs Estudiantes Rio Cuarto ( TyC Sports )

) 21:30 Defensores de Belgrano vs Temperley (TyC Sports)

Primera B

17:00 Acassuso vs Colegiales (TyC Sports Play)

Bundesliga

16:30 Mainz vs Bayer Leverkusen (ESPN 2)

Liga de España

17.00 Elche vs Rayo Vallecano (DirecTV GO/DirecTV Sports)

Ligue 1