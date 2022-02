Partidos de hoy: la agenda del fútbol para ver en la Argentina por TV el 4 de febrero

Por la 4ta. jornada de la FA Cup, el torneo de fútbol más antiguo del mundo, Manchester United, comandado por el jugador Cristiano Ronaldo, recibirá al Middlesbrough en Old Trafford, “El teatro de los sueños”. El partido será televisado por ESPN.

El cinco veces ganador del Balón de Oro no ocultó en el último tiempo su preocupación por la actualidad del equipo. A 20 puntos del líder Manchester City en la Premier League, “Los Red Devils” están en puestos de clasificación a la Champions League. Sin embargo, esto no sería suficiente para CR7. “No acepto que nuestra mentalidad sea menos que meternos entre los tres primeros”, señaló a comienzos de 2022. Actualmente, los de Ralf Rangnick ocupan el cuarto lugar de la tabla de posiciones. El compromiso más importante del conjunto rojo en la temporada es ante el Atlético Madrid en el estadio Wanda Metropolitano por la ida de los octavos de final de la Champions, el próximo 23 de febrero.

Jorge Sampaoli, entrenador del Olympique de Marsella Jonathan Moscrop - Getty Images Europe

Por otra parte, Olympique de Marsella recibe al Angers por la 23era. jornada de la Ligue 1, con el objetivo de sumar puntos para acercase a puestos de clasificación al campeonato más importante a nivel continental. Hasta el momento, es superado por el Niza, y está lejos del PSG de Lionel Messi. Asimismo, Hertha Berlín y Bochum inauguran la 21era. fecha de la Bundesliga, mientras que Getafe y Levante harán lo propio en La Liga de España.

En el orden regional, este viernes darán el puntapié inicial las ligas locales del fútbol de Perú, Bolivia, Chile y Paraguay. En tanto, continúa la 4ta. fecha de la Categoría Primera A de Colombia, con América de Calí ante Cortuluá y Once Caldas contra Independiente Medellín.

La agenda del fútbol en la TV el viernes 4 de febrero

FA Cup (Inglaterra)

4ta. ronda 17.00 Manchester United vs Middlesbrough (ESPN)

Ligue 1 (Francia)

17.00 Olympique Marsella vs Angers (Star+)

Bundesliga

16.30 Hertha Berlín vs Bochum (ESPN 2)

La Liga (España)

17.00 Getafe vs Levante (DirecTV Sports/DirecTV GO)

Primera División del Perú

15.15 César Vallejo vs Cienciano

17.30 UTC vs Sport Boys

21.30 Alianza Lima vs Grau

División Honor de Paraguay

Sol de América vs Nacional (P)

Olimpia vs General Caballero JLM

Primera División de Bolivia

19.00 Universitario de Vinto vs Real Tomayapo

20.10 Jaguares vs Patriotas FC ( Win+)

22.15 At. Nacional vs Tolima (Win+)

Primera División de Chile

20.00 O’Higgins vs D. La Serena

Primera A de Colombia