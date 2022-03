Partidos de hoy: la agenda del fútbol para ver por TV este domingo 20 de marzo

La fecha de los clásicos tiene su plato fuerte este domingo. A las 14:00, Rosario Central recibe a Newell’s Old Boys en el Gigante de Arroyito. El historial favorece al “Canalla”, con 52 partidos ganados. En tanto, “La Lepra” derrotó 43 veces a su rival más acérrimo, mientras que alcanzaron los 78 empates.

Un rato más tarde, en el bosque, Gimnasia y Estudiantes se enfrentan en una nueva edición del clásico platense. En este caso, la diferencia es de casi 20 partidos en favor del “León”, que le ganó al “Tripero” 64 veces. Por su parte, el “Lobo” salió triunfante de estos partidos en 47 ocasiones.

A las 19:00 horas, River Plate y Boca Juniors se miden en el estadio Monumental. Aunque el historial favorece al equipo xeneize, los últimos tiempos han sido favorables al club de Nuñez, que desde el triunfo en la final de la Copa Libertadores 2018, parece haber torcido la corriente a su favor. Quizás por eso, y ante la falta de respuestas futbolísticas, la institución de La Ribera habría recurrido incluso a la astrología para enfrentarse al temido conjunto del “Muñeco”. Giorgio Armas, un tarotista, le habría aconsejado a los directivos del club disputar el encuentro con la camiseta alternativa. Otros, se inclinan a pensar en cuestiones de marketing. Como sea, el solo rumor indica lo que significa uno para el otro.

El director técnico de Boca Juniors, Sebastián Battaglia.

En la conferencia de prensa del día jueves, el entrenador Sebastián Battaglia hizo especial énfasis en los posibles errores arbitrales: “No quiero que me favorezcan. Quiero que no se equivoquen en contra de Boca, nada más. Fueron varios errores en los que nos han perjudicado y quizás los partidos cambiaron el rumbo por ello. Y no me gusta eso. Ojalá (Darío) Herrera tenga un buen partido, se equivoque lo menos posible y solo hablemos de fútbol”.

Del otro lado, Marcelo Gallardo, entrenador de River, le contestó a su colega: “Siempre hay que ser objetivo porque todos los equipos en mayor o menor medida sufrimos fallos en contra o fallos a favor. Nosotros los entrenadores destacamos los fallos en contra y ahí levantamos la voz. Cuando se equivocan a favor nuestro, no decimos nada. No hay que hablar de los arbitrajes antes de los partidos. No me gusta hablar de los árbitros para generar un clima favorable o desfavorable”.

En Italia, se juega el clásico capitalino entre Roma y Lazio. A su vez, en España, Real Madrid recibe al Barcelona en el Santiago Bernabéu. Por último, en Holanda, Ajax se enfrenta a Feyenord.

La agenda del fútbol en la TV el sábado 20 de marzo

Primera Nacional

14:00 Rosario Central vs Newell’s ( TNT Sports )

) 16:15 Gimnasia vs Estudiantes ( Fox Sports Premium )

) 19:00 River vs Boca (Fox Sports Premium)

Primera División femenina de Argentina

11:00 Huracán vs Independiente ( Redes sociales DeporTV )

) 13:00 Lanús vs Comunicaciones ( Redes sociales DeporTV)

16:15 Estudiantes (BA) vs Excursionistas (Redes sociales DeporTV)

Serie A

08:30 Venezia vs Sampdoria ( ESPN 3 )

) 10:50 Empoli vs. Hellas Verona ( Star+ )

) 11:00 Juventus vs Salernitana ( ESPN )

) 14:00 Roma vs Lazio ( ESPN 2 )

16:30 Bologna vs. Atalanta (Star+)

Ligue 1

09:00 Monaco vs PSG ( ESPN )

16:30 Olympique Marseille vs. Niza (Star+)

La Liga de España

10:00 Espanyol vs Mallorca ( ESPN 2 )

) 14:30 Sevilla vs Real Sociedad ( ESPN Extra )

) 17:00 Real Madrid vs Barcelona (DirecTV Sports)

Eredivisie

10:30 Ajax vs Feyenord (ESPN 3)

Bundesliga

13:20 Wolfsburgo vs. Bayer Leverkusen (ESPN 3)

15:25 Koln vs. Borussia Dortmund (ESPN 3)

Premier League

10:50 Leicester vs. Brentford ( Star+ )

) 13:20 Tottenham vs. West Ham (Star+)

FA Cup