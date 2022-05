Partidos de hoy: la agenda del fútbol para ver por TV este jueves 5 de mayo

River Plate y Fortaleza disputan este jueves, a partir de las 19 (hora argentina), un encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo viene de aplastar por 7 a 0 a Sarmiento (J) por la 13ava. fecha de la Copa de la Liga Profesional. Ahora, en el torneo continental, intentará hilvanar su cuarto triunfo al hilo.

Ya clasificado a la próxima instancia del campeonato argentino, el legendario “Muñeco” optaría por todos los futbolistas titulares para enfrentar al conjunto dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda, y del cual forma parte el compatriota Silvio Romero. Así las cosas, el conjunto millonario pararía a Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón o Tomás Pochettino, Nicolás de la Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez.

En la Libertadores, “La Banda” derrotó en su última presentación a Colo Colo en condición de visitante. Los restantes dos encuentros serán frente al “Cacique”, y contra Alianza Lima, ambos en el Estadio Antonio Vespucio Liberti.

Marcelo Gallardo, entrenador de River Esteban Felix - AP

Otro de los equipos argentinos que participan este miércoles de la Copa, es Vélez Sarsfield, que atraviesa un momento de transición. Por el torneo argentino, ganó la última fecha frente a Tigre. Sin embargo, ya no tiene posibilidades de alcanzar los cuartos de final. En el campeonato regional, la actualidad del “Fortín” no es muy distinta. Con tres unidades, el equipo de Liniers ocupa la última ubicación de la tabla de posiciones del Grupo C. Si tiene intenciones de continuar con vida, debe vencer al conjunto brasileño.

Por la Copa Sudamericana, Union juega ante Unión Petrolero en el Estadio 15 de abril de Santa Fe. A su vez, Banfield recibe a Unión Calera. En el orden europeo, se disputan las semifinales de la Europa League y la Conference League, con la participación de Manu Lanzini y Jorge Sampoli, respectivamente. Por su lado, Salernitana y Venezia juegan por la Serie A. En el combinado local, están los argentinos Federico Fazio y Diego Perotti, mientras que en los visitantes, se desempeña Sergio Romero.

La agenda del fútbol en la TV el jueves 5 de mayo

Copa Libertadores

19:00 Fortaleza vs River Plate ( Fox Sports )

21:00 Bragantino vs Vélez Sarsfield ( Fox Sports )

23:00 Alianza Lima vs Colo Colo (Fox Sports)

Copa Sudamericana

19:15 Everton vs Sao Paulo ( ESPN 2 )

) 19:15 Guairena FC vs Internacional ( DirecTV Sports )

) 19:15 Unión de Santa Fe vs Oriente Petrolero ( ESPN )

21:30 Ayacucho vs J. Wilstermann ( Fox Sports 2 )

) 21:30 Banfield vs U. La Calera ( ESPN )

21:30 U. Católica vs Santos (DirecTV Sports)

Serie A

13:00 Salernitana vs Venezia (Star+)

Europa League

16:00 Eintracht Frankfurt vs West Ham ( ESPN )

16:00 Rangers vs RB Leipzig (ESPN 2)

Conference League