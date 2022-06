Partidos de hoy: la agenda del fútbol para ver por TV este jueves 9 de junio

Se abre la segunda jornada de la Liga Profesional de Fútbol, con el partido que protagonizarán Newell’s Old Boys y San Lorenzo en el estadio Coloso Marcelo Bielsa. Desde las 20, el equipo de Javier Sanguinetti se mide ante el “Ciclón”, que se encuentra en plena reconstrucción. En la primera jornada, el conjunto azulgrana empató frente a Independiente en condición de visitante, mientras que “La Lepra” le ganó a Banfield. San Lorenzo formaría con Sebastián Torrico; Jalil Elías, Federico Gattoni, Gastón Hernández, Jeremías James, Tomás Silva; Néstor Ortigoza, Francisco Perruzzi, Agustín Martegani; Ezequiel Cerutti y Adam Bareiro. El encuentro lo televisa TNT Sports.

Por otra parte, se disputa la tercera fecha de la UEFA Nations League. A las 15:30, Suiza recibe a España. El compromiso lo transmite ESPN. A la misma hora, la Portugal de Cristiano Ronaldo juega frente a República Checa en el estadio del Sporting de Lisboa, donde el cinco veces ganador del Balón de Oro hizo sus primeros palotes. Luego, se sucederán una serie de encuentros de menor relevancia, como Noruega vs Eslovenia, Suecia vs Serbia, Grecia vs Chipre, Kosovo vs Irlanda del Norte, Gibraltar vs Bulgaria, Macedonia del Norte vs Georgia, y Malta vs Estonia. Todos estos partidos los televisa Star+.

Portugal juega contra República Checa Luis Vieira - AP

A su vez, a las 14, juega el rival de Argentina en el debut en el Mundial: Arabia Saudita recibe a Venezuela. El combinado de medio oriente viene de caer frente a Colombia, mientras que “La Vinotinto” derrotó en su último compromiso amistoso a Malta. José Pekerman jugará con Graterol; Osorio, Chancellor, Ferraresi, Cumana; Herrera, Bello, Laratonda; Soteldo, Rondón, Murillo. Asimismo, el conjunto asiático formará a Al Owais; Al Ghanam, Tambakti, Al Bulaihi, Al Dawsari; Al-Faraj, Otayf; Al-Ghannam, Alhamddan, Bahbri; Al-Buraikan.

Por último, se disputan las semifinales del Torneo Esperanzas de Toulon. En el primer turno, el sub-23 de Venezuela enfrenta a Colombia, mientras que a las 12:50, los sub-20 de Francia y México definen al otro finalista del campeonato. La selección argentina dirigida por Javier Mascherano cayó en su tercer partido ante los galos por 6-2, y deberá conformarse con jugar el partido por el quinto puesto frente a Japón, a disputarse el viernes.

La agenda del fútbol en la TV el jueves 9 de junio

Liga Profesional

20:00 Newell’s Old Boys vs San Lorenzo (TNT Sports)

UEFA Nations League

15:30 Suiza vs. España ( ESPN )

) 15:30 Portugal vs. República Checa ( Star+ )

) 15:45 Noruega vs. Eslovenia ( Star+ )

) 15:45 Suecia vs. Serbia ( Star+ )

) 15:45 Grecia vs. Chipre ( Star+ )

) 15:45 Kosovo vs. Irlanda del Norte ( Star+ )

) 15:45 Gibraltar vs. Bulgaria ( Star+ )

) 15:45 Macedonia del Norte vs. Georgia ( Star+ )

) 15:45 Malta vs. Estonia (Star+)

Amistoso internacional

14:00 Arabia Saudita vs Venezuela (DirecTV Sports)

Brasileirao

19:00 Palmeiras vs Botafogo ( ESPN Extra )

) 20:00 Coritiba vs. Sao Paulo ( Star+ )

) 20:00 Fortaleza vs. Goiás (Star+)

Torneo Esperanzas de Toulon

09:20 Venezuela vs Colombia ( ESPN 3 )

) 12:50 Francia vs México (ESPN 3)

CONCACAF Nations League