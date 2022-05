Partidos de hoy: la agenda del fútbol para ver por TV este lunes 30 de mayo

Por la octava jornada del Brasileirao, Internacional y Atlético Goianiense se enfrentan en el estadio Beira-Rio. El encuentro comienza a las 20 y es televisado por Star+. El equipo de Mario Menezes cumple una irregular campaña, ya que solo ganó dos partidos, empató cuatro y perdió uno. Por su parte, el conjunto de Goiás marcha anteúltimo en la tabla de posiciones, y le será difícil llevarse un buen resultado de Porto Alegre.

El torneo de Primera división de Brasil lo lidera el bicampeón de América, Palmeiras, que en ocho jornadas, acumuló 15 unidades. Con peor diferencia de gol que el conjunto paulista se ubican Atlético Mineiro y Corinthians. El último campeón fue, justamente, el conjunto de Minas Gerais, uno de los grandes candidatos a obtener el certamen regional en 2021 que, finalmente, quedaría en manos del Verdao.

En la presente temporada, el Colorado despidió a Andrés D’Alessandro, uno de sus máximos ídolos. Con 41 años, el jugador argentino regresó al club donde más éxitos obtuvo, y decidió ponerle punto final a su frondosa carrera. Sin embargo, los resultados siguen sin acompañar al club. Al comienzo de la temporada, el entrenador uruguayo Alexander Medina, de gran campaña en Talleres (C), no logró obtener los resultados deseados y fue destituido de su cargo. En su reemplazo, llegó el experimentado Menezes, que desde su llegada, aún no conoció la derrota.

Inter está clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana, torneo que ganó en el año 2008. Cuando se reanude la competencia, jugará frente a Colo-Colo el partido de ida en Santiago de Chile. El Albo viene de terminar en el tercer lugar de su grupo en la Copa Libertadores, donde compartió zona con River Plate.

Colo Colo jugará la Copa Sudamericana, luego de quedar en la tercera posición de su grupo en la Libertadores Instagram @colocolooficial

En cuanto a la liga trasandina, este lunes, el “Cacique” se mide ante Ñublense por la decimoquinta fecha del torneo de primera división. Ambos equipos tienen la misma cantidad de puntos en el torneo, y se ubican en el segundo y tercer lugar de la tabla respectivamente. Si alguno de los dos resulta ganador del encuentro, se subirá a lo más alto de la clasificación, cuando el campeonato transcurre la mitad de su desarrollo. El encuentro lo televisa TNT Sports, y se disputa a partir de las 19.

Por otra parte, desde las 21:30, Everton recibe a O’Higgins en el estadio Sausalito de Viña del Mar. El equipo local quedó afuera de la Sudamericana, luego de terminar segundo en el grupo D, y su aspiración es a avanzar lo más posible en la Copa Chile, así como en el campeonato local. Por su parte, el conjunto de Rancagua, que es dirigido por Mariano Soso, se encuentra ubicado en puestos de clasificación a la segunda copa en importancia en la Conmebol. Hasta el momento, ganó cinco partidos, empató cuatro y perdió cuatro.

La agenda del fútbol en la TV el lunes 30 de mayo

Brasileirao

20:00 Fecha 8. Internacional vs. Atlético Goianiense (Star+)

Primera División de Chile