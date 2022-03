Partidos de hoy: la agenda del fútbol para ver por TV este miércoles 16 de marzo

Futbol, Everton vs Estudiantes de La Plata. Copa Libertadores 2022. El jugador de Estudiantes de La Plata Matias Pellegrini, centro, celebra su gol contra Everton durante el partido de ida de la fase previa de la Copa Libertadores disputado en el estadio Sausalito de Vina del Mar, Chile. 09/03/2022 Andres Pina/Photosport Football, Everton vs Estudiantes de La Plata. 2022 Copa Libertadores Championship. Estudiantes de La Plata's player Matias Pellegrini, center, celebrates after scoring against Everton during the first leg match of the previous phase of the Copa Libertadores Championship held at the Sausalito stadium in Vina del Mar, Chile. 09/03/2022 Andres Pina/Photosport

ANDRES PINA/PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE