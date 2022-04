Partidos de hoy: la agenda del fútbol para ver por TV este miércoles 27 de abril

Por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, River Plate visita a Colo Colo en Santiago de Chile. A partir de las 21:00, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo buscará su tercer triunfo en la competencia que ganó en cuatro ocasiones.

El equipo millonario viene de empatar por 1 a 1 ante Atlético Tucumán por la Copa de la Liga Profesional. Con la espalda que le dan los años, el “Muñeco” realizó una particular declaración en la conferencia de prensa posterior al encuentro. “Teníamos todo para pasarla bien y la pasamos para el cu.... No le escapo a la autocrítica: no podemos jugar como jugamos hoy”, dijo.

“Hoy era un partido en el que teníamos todo para pasarla bien y la terminamos pasando para el cu.... Es el resumen del análisis que tengo para hacer del partido. Nos desconocimos. Es una tarde noche para olvidar”, agregó. Más allá de los rendimientos, el equipo millonario precisa alcanzar resultados positivos en el torneo local. Por ese motivo, se espera que el entrenador decida parar un equipo que alterne titulares y suplentes frente al “Cacique”.

Gallardo vivió el empate de River con Atlético Tucumán con nerviosismo

Por su lado, Racing Club, que viene de empatar frente a Newell’s y cortar su racha de nueve triunfos al hilo, se mide ante Melgar por la tercera fecha de la Copa Sudamericana. El equipo de Fernando Gago es el único líder del Grupo B. En tanto, a partir de las 21:30, Banfield visita a Universidad Católica. Los dirigidos por Diego Dabove ganaron uno y perdieron otro en lo que va de la competencia continental.

Asimismo, comienza la 13era. jornada de la Copa de la Liga Profesional. Newell’s y San Lorenzo se enfrentan en el Estadio Marcelo Bielsa desde las 20:30. “La Lepra” tiene muchas chances de clasificar a la siguiente fase, mientras que el “Ciclón” atraviesa un muy mal momento tanto en el ámbito deportivo como institucional.

La agenda del fútbol en la TV el miércoles 27 de abril

Champions League

16:00 Liverpool vs Villarreal (ESPN/Fox Sports)

Copa Libertadores

19:00 América MG vs Tolima ( Fox Sports 2 )

) 19:00 Fortaleza vs Alianza Lima ( Fox Sports )

) 21:00 Cerro Porteño vs Peñarol ( Fox Sports 2 )

) 21:00 Colo Colo vs River Plate ( Fox Sports )

21:00 Emelec vs Palmeiras ( Fox Sports 3 )

) 23:00 The Strongest vs Caracas (Fox Sports)

Copa Sudamericana

19:15 Cuibá vs River Plate (URU) ( DirecTV Sports )

) 19:15 Guairena FC vs Nueve de Octubre ( ESPN 2 )

) 19:15 Melgar vs Racing Club ( ESPN )

21:30 Antofagasta vs Atlético-GO ( ESPN 2 )

) 21:30 Universidad Católica vs Banfield (ESPN)

Copa de la Liga Profesional

20:30 Newell’s vs San Lorenzo (TNT Sports)

Serie A

15:15 Atalanta vs Torino ( ESPN 2 )

) 15:15 Bolonia vs Inter (ESPN 2)

Copa Argentina