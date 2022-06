Partidos de hoy: la agenda del fútbol para ver por TV este sábado 18 de junio

A las 18:00, Arsenal recibe a Talleres en el Estadio Julio Humberto Grondona por la cuarta jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El equipo de Leonardo Madelón viene de empatar por 3 a 3 ante San Lorenzo en condición de visitante. En su debut, el conjunto del viaducto jugó frente a Boca Juniors en La Bombonera, y en la segunda, se midió ante Banfield, en una nueva edición del clásico del sur. Un fixture comprometido.

Por su parte, “La T” lleva un triunfo y dos derrotas en lo que va del torneo. En su último compromiso, cayó ante Newell’s en condición de local. Los dirigidos por Pedro Caixinha continúan con vida en la Copa Argentina y la Copa Libertadores. De hecho, con el de este sábado, el conjunto tallarín juega el primero de los cuatro partidos que debe disputar en los próximos once días. En tanto, a las 20:30, Sarmiento y Patronato juegan en el estadio Eva Perón. El “Verde” lleva dos derrotas y una victoria desde que comenzó la liga.

El entrenador de Talleres Pedro Caixinha JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

En su debut, el equipo juninense perdió contra Talleres (C). En la segunda jornada, venció a Argentinos Juniors, y en la tercera, contra Estudiantes (LP), perdió por 2 a 1 en el estadio Uno. Por su parte, el “Patrón” acumula una victoria, una igualdad y una derrota. El conjunto entrerriano precisa acumular muchos puntos para salir del último lugar de la tabla de los promedios, donde sólo es superado por Aldosivi.

Por otra parte, continúa la vigésima jornada de la Primera Nacional. Desde las 14, All Boys y Nueva Chicago se miden en Floresta. A las 15:00, Estudiantes y Sacachispas juegan en Caseros. Desde las 15:30, juegan Deportivo Riestra vs Alvarado, Gimnasia de Mendoza vs Deportivo Maipú y Villa Dálmine vs Deportivo Madryn. A partir de las 16, Atlético Rafaela juega frente a Agropecuario. A las 18:10, Independiente Rivadavia visita a Chaco For Ever. A las 20:10, Chacarita y San Martín de Tucumán se enfrentan en la cancha del “Funebrero”.

La agenda del fútbol en la TV el sábado 18 de junio

Liga Profesional

18:00 Arsenal vs Talleres

20:30 Sarmiento vs Patronato

Primera Nacional

14:10 All Boys vs Nueva Chicago ( TyC Sports )

) 15:00 Estudiantes BA vs Sacachispas ( TyC Sports Play )

) 15:30 Deportivo Riestra vs Alvarado ( TyC Sports Play )

) 15:30 Gimnasia de Mendoza vs Deportivo Maipú ( TyC Sports Play )

) 15:30 Villa Dálmine vs Deportivo Madryn ( TyC Sports Play )

) 16:00 Atlético Rafaela vs Agropecuario ( TyC Sports Play )

) 18:10 Chaco For Ever vs Independiente Rivadavia ( TyC Sports )

) 20:10 Chacarita vs San Martín de Tucumán (TyC Sports)

Primera B

12:05 UAI Urquiza vs Los Andes ( TyC Sports )

) 15:30 Colegiales vs Acassuso ( TyC Sports Play )

) 15:30 Deportivo Merlo vs Argentino de Quilmes ( TyC Sports Play )

) 15:30 Deportivo Armenio vs Fénix ( TyC Sports Play )

) 15:30 Villa San Carlos vs Comunicaciones (TyC Sports Play)

Major League Soccer

18:10 LA Galaxy vs. Portland Timbers ( Star+ )

) 20:10 NY Red Bulls vs. Toronto FC ( Star+ )

) 20:40 Montreal vs. Austin FC ( Star+ )

) 20:40 Philadelphia Union vs. FC Cincinnati ( Star+ )

) 20:40 Orlando City vs. Houston Dynamo ( Star+ )

) 20:40 Columbus Crew vs. Charlotte FC ( Star+ )

) 21:10 Chicago Fire vs. DC United ( Star+ )

) 22:10 FC Dallas vs. Vancouver Whitecaps ( Star+ )

) 22:40 Real Salt Lake vs. San José Earthquakes (Star+)

Brasileirao

11:00 Serie B – Gremio vs. Sampaio Correa ( Star+ )

) 16:30 Serie A – Fecha #13 – Goianiense vs. Juventude ( Star+ )

) 19:00 Serie A – Fecha #13 – Cuiabá vs. Ceará ( Star+ )

) 21:00 Serie A – Fecha #13 – Santos vs. RB Bragantino (Star+)

Fútbol uruguayo