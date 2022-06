Partidos de hoy: la agenda del fútbol para ver por TV este sábado 4 de junio

Este sábado, se disputan la mayor parte de la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. A partir de las 12:00, Atlético Tucumán recibe a Colón de Santa Fe en el estadio Nuevo Monumental José Fierro. El partido es televisado por TNT Sports. Inmediatamente después, San Lorenzo e Independiente se enfrentan en una nueva edición del clásico del fútbol argentino.

Ruben Darío Insúa, flamante entrenador del “Ciclón”, hará su debut oficial, en lo que será su segundo ciclo al frente del conjunto “Azulgrana”, tras su exitoso paso por el club en 2002, cuando conquistó la Copa Sudamericana. La institución de Boedo atraviesa un momento institucional delicado, luego de la renuncia de su presidente Marcelo Tinelli, y un alarmante pedido de quiebra. El compromiso se disputa desde las 14, y es transmitido por ESPN Premium.

A las 16:30, Banfield juega frente a Newell’s Old Boys en el estadio Florencio Sola. En tanto, a las 19, Platense se enfrenta a Godoy Cruz en Vicente López. Podría decirse que el “Marrón” fue uno de los clubes que rompió el mercado, con la inesperada incorporación de Mauro Zárate. El delantero, de 35 años, viene de jugar solo cuatro partidos en el Juventude de Brasil, tras rescindir su contrato en marzo por motivos personales. Antes, había formado parte de America Mineiro. De su paso por el país vecino, se lleva 20 partidos y cuatro goles.

El último equipo por el que pasó Mauro Zárate en el fútbol argentino fue Boca Juniors

En una entrevista con Radio La Red, Zárate confesó no estar conforme con el desarrollo de su oscilante carrera como futbolista profesional. “Tomé algunas decisiones que no fueron buenas y marcaron. (...) Haberme ido de la Lazio fue un dolor grande porque fue amor a primera vista con la gente, impresionante. Hubo un cortocircuito con el presidente y me fui al Inter. Esta fue una de las decisiones que no estoy contento de haber tomado. Otra fue haberme ido del West Ham cuando estaba bien, decisiones apresuradas. Después fue bueno porque llegué a la Fiorentina, ahí quería cumplir los cuatro años de mi contrato, pero no pude por la enfermedad de mi mujer”.

A la vez, Vélez Sarsfield visita a Patronato en Entre Ríos. El “Fortín” comienza una nueva etapa, con Alexander “Cacique” Medina como entrenador. El conjunto de Liniers se encuentra en tratativas de incorporar al defensor uruguayo Diego Godín, quien busca sumar minutos de cara a Qatar 2022. Actualmente, el “Faraón” se encuentra en Atlético Mineiro, donde no es titular. Además, le habría pedido salir del club a su director técnico, Antonio Mohamed.

Por último, Racing Club visita a Huracán en el estadio Presidente Perón. “La Academia” fue uno de los mejores equipos del fútbol argentino en el primer semestre de este año. Sin embargo, “El Primer Grande” quedó eliminado en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional, y no logró clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El compromiso es televisado por TNT Sports desde las 21:30.

La agenda del fútbol en la TV el sábado 4 de junio

Liga Profesional

12:00 Atlético Tucumán vs Colón ( TNT Sports )

) 14:00 San Lorenzo vs Independiente ( ESPN Premium )

) 16:30 Banfield vs Newell’s ( ESPN Premium )

) 19:00 Platense vs Godoy Cruz ( TNT Sports )

) 19:00 Patronato vs Vélez Sarsfield ( ESPN Premium )

) 21:30 Racing Club vs Huracán (TNT Sports)

Primera Nacional

15:30 Chaco For Ever vs Deportivo Maipú ( TyC Sports Play )

) 16:00 San Martin S.J. vs Quilmes ( TyC Sports Play )

) 17:35 Chacarita vs Agropecuario ( TyC Sports )

) 19:35 All Boys vs Alvarado ( TyC Sports )

) 20:05 CA Estudiantes vs Ferro (DirecTV Sports)

Primera B

12:00 Ituzaingó vs San Miguel ( TyC Sports Play )

) 15:30 Acassuso vs Talleres R.E ( TyC Sports Play )

) 15:30 Argentino de Quilmes vs Defensores Unidos ( TyC Sports Play )

) 15:30 Cañuelas vs UAI Urquiza ( TyC Sports Play )

) 15:30 Comunicaciones vs Dock Sud (DirecTV Sports)

Torneo Esperanzas de Toulon

12:30 Francia vs. Argentina (Star+)

UEFA Nations League