Partidos de hoy: la agenda del fútbol para ver por TV este viernes 1 de abril

Por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional 2022, Gimnasia (LP) recibe a Talleres en el bosque, Central Córdoba se mide ante Huracán en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y Unión visita a Patronato en Paraná. Además, Argentinos Juniors enfrenta a Banfield en el sur, e Independiente cierra el día frente a Barracas Central en la cancha de Huracán. Los encuentros serán transmitidos por las señales Fox Sports Premium y TNT Sports.

Asimismo, por la Primera Nacional, Estudiantes de Río Cuarto, abre la novena jornada al recibir a Atlético Rafaela. A su vez, Belgrano y All Boys jugarán en el Estadio Julio César Villagra, mientras que Chaco For Ever juega en Jujuy ante Gimnasia. Todos los partidos los televisa TyC Sports.

Por otra parte, en cuanto a la Primera B, Fénix y Deportivo Merlo inauguran una nueva fecha del campeonato a partir de las 15:30. Por la noche, Ituzaingó, líder del torneo, pone en juego la punta frente a Colegiales desde las 20:35. Ambos compromisos serán emitidos a través de TyC Sports Play.

Por la Primera División del fútbol femenino, Boca Juniors, que viene de empatar 1 a 1 en el superclásico ante River Plate, recibirá a Gimnasia (LP) con transmisión de DeporTV a partir de las 15:00. Respecto del fútbol europeo, la Bundesliga reinicia su actividad luego de la Fecha FIFA con el encuentro que disputarán Unión Berlín y Colonia. El duelo lo mostrará la plataforma Star+.

Independiente buscará reponerse del clásico

Aunque en la semana el equipo de Eduardo Domínguez jugó por Copa Argentina, todavía suenan los ecos de la derrota ante Racing Club en el Clásico de Avellaneda y en condición de local. El “Rojo” atraviesa un momento institucional difícil, y esa dura actualidad se refleja en el campo de juego.

Daniel “Rolfi” Montenegro, asesor deportivo del club, habló en las últimas horas con Saca del Medio (Radio Continental) y trató de transmitirle tranquilidad a la hinchada: “Las cosas se van a ir acomodando, lo primero es ordenar”. También aprovechó para respaldar al entrenador: “Confiamos mucho en él”.

Eduardo Dominguez, Rolfi Montenegro y Hugo Moyano, el día de la presentación del DT Twitter @Independiente

Por otra parte, el exfutbolista aseguró que “se sigue negociando por (Juan) Cazares, la dirigencia sigue trabajando, pero no vamos hacer locuras”. A la vez, prefirió mantenerse al margen de la interna política, y explicó que él trabaja “por el club y para que le vaya bien”, con “el escudo por delante”.

La agenda del fútbol en la TV el viernes 1 de abril

Copa de la Liga Profesional 2022

16:30 Gimnasia vs Talleres ( Fox Sports Premium )

) 19:00 Central Córdoba vs Huracán ( Fox Sports Premium )

) 19:00 Patronato vs Unión ( TNT Sports )

) 21:30 Banfield vs Argentinos Jrs. ( TNT Sports )

) 21:30 Barracas Central vs Independiente (Fox Sports Premium)

Primera Nacional

21:00 Estudiantes RC vs Atlético Rafaela ( TyC Sports Play )

) 21:10 Belgrano vs All Boys ( TyC Sports Play )

) 21:30 Gimnasia Jujuy vs Chaco For Ever (TyC Sports Play)

Primera División “B”

15:30 Fénix vs Deportivo Merlo ( TyC Sports Play )

) 20:35 Ituzaingó vs Colegiales (TyC Sports Play)

Primera División femenina

15:00 Boca Juniors vs Gimnasia (LP) (DeporTV)

Bundesliga