Patronato - Gimnasia, por la Copa de la Liga: hizo tres goles en 34 minutos con el tridente Gudiño-Sosa-Delgadillo y venció al Lobo 4-1 en Entre Ríos

Patronato venció este domingo 4-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata y continúa con una racha positiva al registrar su tercer triunfo consecutivo (Aldosivi, por Copa de la Liga y Lanús, por la Copa Argentina), en un partido por la 9° fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional. Tuvo un momento arrollador el equipo de Iván Delfino, ya que anotó los tres primeros goles en 34 minutos, desde los 7 a los 41 de la primera etapa. Los tantos fueron de Gabriel Gudiño (2), Nicolás Delgadillo y Sebastián Sosa Sánchez, el tridente ofensivo con el que salió a jugar el partido ante el Lobo. Descontó Lucas Licht, de penal.

Además, fue la primera vez que Patronato consigue ese resultado desde que ascendió a Primera División y desde febrero de 2019 que no ganaba dos partidos seguidos en un mismo torneo (River y Atlético Tucumán, por la Superliga), estadística aportada por la agencia Télam. Gimnasia, en cambio, recibió ocho goles en los últimos dos partidos (con Lanús cayó 4-2) y dejó escapar tres puntos importantes para pelear la clasificación a los cuartos de final, quedó octavo con 10 unidades, y hace tres partidos que no gana, lo que lo deja con un escenario no tan favorable de cara al clásico platense de la próxima fecha. El partido tenía a ambos planteles disminuidos por un brote de Covid-19, y un campo en buen estado teniendo en cuenta que en dos días de intensas lluvias cayeron más de 170 milímetros en la capital entrerriana.

Lo mejor del partido

Con ese contexto, Patronato golpeó primero a los siete minutos con una buena jugada de toques, que finalizó con un centro rasante desde la izquierda de Delgadillo para que Gudiño defina con el arco vacío en el segundo palo. Con mucho ida y vuelta pero poca precisión, el Lobo, tuvo más la pelota y hasta pudo entrar en el área de Patronato, pero no pudo empatarle al “Rojinegro” que buscó y logró, con pocos pases, pasar de defender a ponerlo en aprietos, y por eso pudo convertir el segundo.

A los 31 dos errores en la mitad dejaron abierta la defensa de Gimnasia, el uruguayo Sebastián Sosa la tiró larga y cayó derribado, pero Gudiño tomó la pelota, corrió y devolvió gentilezas para que Delgadillo sea quien firme el gol, otra vez con el arco vacío. Diez minutos después llegó el tercero: tras una excelente jugada de Nievas que desde la mitad de cancha amagó, enganchó, pasó a varios y habilitó a Sosa Sánchez que definió cruzado y selló la primera parte.

Gabriel Gudiño y Nicolás Delgadillo, goleadores de Patronato ante Gimnasia, por la 9° fecha de la Copa de la Liga Profesional Prensa Patronato

Con Patronato tranquilo con un resultado que le permitía arriesgar y desplegarse, y Gimnasia llegando constantemente pero nervioso tratando de descontar como sea, el segundo tiempo fue corriendo desprolijo y con pocas llegadas. A los 29, un tiro libre mal ejecutado dejó libre para que de contraataque Delgadillo corra hasta el fondo e, igual que en el primer gol, habilitó a Gudiño que nuevamente empujó la pelota con el arco vacío. A los 36 minutos Óliver Benítez lo agarra a Palazzo dentro del área y Pitana cobró penal, que Licht definió al medio del arco para descontar y cerrar el resultado final.

LA NACION