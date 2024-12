Pernía se sacó con Andrés Jakos porque lo tocó en pista y lo fue a buscar después de la carrera

“Así no se corre pendejo. Así no se corre porque así me arruinás el campeonato”, le dijo el piloto Leonel Pernía a Andrés Jakos en la última fecha del Turismo Nacional, que tuvo cita en la ciudad de Trelew, ubicada al noreste de la provincia del Chubut. El momento ocurrió instantes después de la carrera, cuando los periodistas le querían consultar por la maniobra que lo sacó de la pista.

Frente a las cámaras que lo seguían para buscar su palabra, Pernía caminaba con decisión hacia el encuentro de Jakos, quien se encontraba festejando junto a su equipo. “Lo que peleé en el año me lo arruinás con una maniobra mala leche, porque sos un mala leche”, lanzó el tandilense, mientras tomaba del cuello al automovilista de 25 años.

La reacción de Pernía surgió a partir del choque de Jakos durante la última vuelta, en la que ambos se disputaban los primeros puestos. El experimentado piloto intentó pasar por afuera a Jakos, quien le cerró el camino y lo tocó por el lateral derecho. En consecuencia, Pernía perdió la posición y sufrió daños en su auto.

La palabra de Leonel Pernía

El piloto Leonel Pernía fue excluido de la serie por “conducta inapropiada”. Luego, en diálogo con la prensa, sostuvo: “Arrancó complicado, lo enderezamos hermoso, haciendo una maniobra limpia, clara, sin tocar a Jakos. Después, con la mala intención que salió a correr la serie, nos dejó fuera de carrera”.

“No me gusta que, algo tan simple como ir a decirle a un tipo que te perjudicó que es un mal leche, termine en exclusión”, se quejó Pernía. Asimismo, acusó: “Se vuelve a marcar la injusticia siempre para nuestro lado. Vienen pasando cosas últimamente que te das cuenta que, cuando uno está como réferi, cuando inclina la cancha, enseguida cualquier cosa que haga... excluido, sanción, multa, fecha suspensión”.

Antes los micrófonos, remarcó: “Ahora le fui a hablar, no le hice nada, ninguna agresión. Lo agarré para tenerlo cerquita y decirle bien en la cara lo mala leche”, y aseguró que no lo sorprende la decisión que tomaron de excluirlo.

“Me da mucha lástima porque este deporte dejó de ser un deporte de hombre. Se empezó a convertir en un deporte donde los que lo manejan no lo hacen con la justicia que lo tienen que hacer”, afirmó. “A mí me tiran cuatro tiros, me perjudican, la balanza está en contra nuestra. En definitiva, cada uno es como es en la vida. Yo lo que lo hago, lo hago siempre con buena leche y con buena intención y no estoy manejado por nadie, lo hago a mi manera y creo que mi manera es la correcta”, sumó.

Por último, subrayó: “Si, soy temperamental pero en ningún momento lo agredí a Jakos y él me cagó un campeonato y el gran perjudicado soy yo con la sanción. Nunca bajo los brazos, me saca las ganas no más”.

Leonel Pernía denunció que le balearon el auto

Meses atrás, Pernía llamó a una conferencia de prensa que no tuvo preguntas en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, luego de que trascendiera una noticia que generó una enorme preocupación en el automovilismo argentino: el Ford Focus con el que se consagró campeón de la Clase 3 apareció con dos impactos de bala.

Tras la final de la última fecha del Turismo Nacional en Viedma, al revisar el auto que alistó el equipo MG Pergamino, pudieron identificar dos disparos de arma de fuego. “Los convoqué en razón de los hechos que son de público conocimiento, como dio a informar la categoría de Turismo Nacional. Son hechos que pasaron en la definición del campeonato en Viedma: después de la carrera, en el auto se encontró en la revisión técnica lo que parecía un disparo de bala, a lo cual se hizo la denuncia apenas el equipo llegó a Pergamino”, explicó Pernía.

“Se constató mediante un perito que no sólo había un disparo, sino dos. Uno tiene la bala todavía incrustada, si no vi mal en una parte del radiador”, continuó el piloto. Allí, relató lo sucedido y pidió que se esclarezca la situación.

Balearon el auto a Leonel Pernía

La Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) emitió un comunicado que llevó la firma de su presidente, Emanuel Moriatis, donde se informó que “la justicia ha tomado la intervención correspondiente” y agregó: “En este contexto, la Comisión Directiva desea expresar su profunda preocupación y compromiso con el esclarecimiento de los hechos. La institución se encuentra plenamente dispuesta a colaborar activamente con las autoridades y utilizará todos los medios a su alcance para garantizar que la investigación llegue a buen puerto”.

“Con la convicción de que la prudencia y el respeto por los tiempos judiciales son fundamentales para la dilucidación de la verdad, se optará por el silencio institucional hasta tanto medie un desarrollo relevante en el proceso. APAT agradece la colaboración y comprensión de todos quienes forman parte de la gran familia del Turismo Nacional”, concluyó.

