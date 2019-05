El Leeds de Bielsa buscará el ascenso en los play-off Fuente: AFP

Lo más flojo del Leeds de Marcelo Bielsa se vio en el tramo final del Championship , cuando la buena campaña que venía sosteniendo debía coronarla con los resultados que le permitieran conseguir alguno de los dos ascensos directo. No pudo cumplir con ese objetivo que hasta hace un mes parecía tan cercano porque de los últimos 12 puntos solo rescató uno. Esa pobre cosecha lo dejó en el tercer puesto y con la necesidad de disputar los play-off para aspirar al tercer y último ascenso a la Premier League.

El sábado próximo visitará a Derby County (6° en las posiciones), rival que en enero destapó lo del espía-gate, el colaborador de Bielsa que había ido de incógnito a presenciar una práctica para obtener información. Una transgresión por la cual la Federación Inglesa le impuso al club una multa de de 230.000 dólares, que Bielsa admitió haber pagado de su bolsillo.

En el transcurso del torneo de 46 fechas, Leeds venció en las dos ruedas (4-1 y 2-0) a Derby County, que es dirigido por Frank Lampard. Bielsa prefiere tomar distancia de esos antecedentes: "Esos partidos no creo que indiquen nada. A los equipos siempre los define el perfil de sus jugadores. Los de Derby tienen un perfil creativo valioso".

El desquite será el miércoles 15 y, en caso de superar esa serie, se medirá en una final en Wembley con el vencedor de la semifinal West Bromwich-Aston Villa.

Pese al declive del equipo, Bielsa se mostró optimista tras la derrota 3-2 ante el último y descendido Ipswich Town: "Lo más importante para los play-off es la personalidad y el carácter, algo que no se consigue después de una actuación positiva ni se pierde después de una negativa. Lo de hoy es un accidente que estamos obligados a olvidar mañana mismo. No ignoro lo que pasó, pero claramente al equipo no lo define ni el partido ni el resultado de hoy". La descripción de Bielsa coincide con la sensación que se transmite desde la dirección deportiva de Leeds. "Estamos fuertes", es el mensaje.

Esa fortaleza es la que no se advirtió en la derrota de este domingo con Ipswich, si bien el partido no tenía trascendencia porque no definía nada. Bielsa reconoció flaquezas en la última línea: "Lo que pasó fue una excepción, un accidente. Uno de los soportes del equipo es la estructura defensiva, es muy sólida. Los zagueros centrales (Jansson y Cooper) fueron los mejores de la liga y el volante de contención (Phillips) es muy destacado. La eficiencia defensiva fue lo más estable del equipo a lo largo de la temporada. No es normal que de cuatro ocasiones nos hayan convertido tres. Si hay un motivo por el cual no fuimos primeros o segundos es por los goles que erramos. Y si no terminamos por debajo del tercer puesto fue por la calidad defensiva y el esfuerzo colectivo para recuperar la pelota".

De los seis primeros del Champioship, Leeds es el segundo entre los que recibieron menos goles, con 50; lo supera el segundo, Sheffield United, con 41.

El error que a Leeds le costó la derrota ante Ipswich

Bielsa admitió que el rendimiento previo al primer partido por los play-off "no fue bueno." El entrenador rosarino estimó que lo se reitera es la baja eficacia de Leeds (con el encuentro 2-2, el centro-delantero Roofe desvió un penal): "Lo ocurrido con Ipswich se pareció a lo de otras veces; el rival tuvo un 80 por ciento de eficacia para aprovechar sus ocasiones y nosotros solo un 20". Respecto del poderío ofensivo, Leeds está quinto entre los seis primeros en cantidad de goles marcados, con 73, solo por delante de Derby County, con 69. Hay un dato revelador: no tiene un goleador entre los primeros 13 del certamen. El más productivo fue el centro-atacante Kemar Roofe, con 14.

Roofe erra el penal ante Ipswich

Alguna mejoría deberá mostrar el equipo para tener posibilidades en los play-off porque en las últimas cuatro fechas resignó puntos contra Wigan (18°; el conjunto de Bielsa ganaba 1-0 y con un jugador más perdió 2-1), Brentford (11°, 0-2), Aston Villa (5°, 1.-1, cotejo que pasará a la historia por el gol que devolvió Bielsa) e Ipswich (24°, 2-3). A partir del sábado y hasta la final en Wembley programada para el 26 de mayo, el Leeds de Bielsa se jugará en tres partidos una temporada agotadora y aun abierta a la incertidumbre.