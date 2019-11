Pochettino tuvo una salida sorpresiva de Tottenham Fuente: AFP

Hasta no hace mucho había declinado con cortesía cualquier cortejo recibido del seleccionado argentino y de Real Madrid, antes de la vuelta de Zinedine Zidane. El compromiso de Mauricio Pochettino (47 años) estaba con Tottenham, su club desde mediados de 2014 y con el que había renovado contrato hasta 2023. Y si bien atravesaba por el peor comienzo en la Premier League en seis temporadas -14°, a seis puntos del primer equipo en puesto de descenso-, no dejó de ser una noticia inesperada que Tottenham anunciara el despido del entrenador argentino, tras dirigir 293 partidos oficiales (160 victorias, 60 empates y 73 derrotas). Como posible reemplazante, The Guardian mencionó a José Mourinho, inactivo desde que fue despedido de Manchester United.

Más allá de la abrupta e intempestiva salida, Pochettino es para el mercado un entrenador reconocido, de prestigio, al que no le faltarán propuestas importantes. Por ahora se desconoce si se tomará un descanso o si su deseo es tomar inmediatamente otro club. Ofertas no le faltarán y una podría ser la de Bayern Munich, que es dirigido interinamente por Hans Flick, luego del despido de Niko Kovac a principios de noviembre. Flick fue confirmado hasta diciembre por el club bávaro, que recibió muchas críticas de la prensa por este parche para cubrir el puesto.

En lo inmediato, Pochettino tendría un problema para asumir en Bayern Munich: su desconocimiento del alemán, requisito que el club considera indispensable después de una experiencia que no fue satisfactoria con Carlo Ancelotti. Pep Guardiola acordó su incorporación a Bayern Munich un año antes de asumir, tiempo que dedicó a un aprendizaje intensivo del alemán, lengua con la que se relacionaba con los dirigentes, en el vestuario y en las conferencias de prensa. El dominio del inglés de Pochettino no cubre las expectativas del Bayern.

En caso de que haya negociaciones y un interés mutuo, una posibilidad es que Pochettino se tomé un semestre sabático para recibir lecciones de alemán y asumir en junio, con el comienzo de la próxima temporada. Bayern, campeón en las últimas siete Bundesligas, ahora ocupa el tercer puesto, a cuatro puntos del líder Borussia Moenchengladbach. En la Champions League se clasificó a los octavos de final con dos fechas de anticipación, como puntero de la Zona B, en la que justamente aventaja por cinco puntos a Tottenham

El presente le demanda resolver otras cuestiones a Pochettino. El despido lo pone en situación de ser beneficiario de una suculenta indemnización. En las semanas pasadas, ante la mala campaña en la Premier League, los rumores de una posible destitución del DT argentino habían sido desestimados porque Tottenham no estaba dispuesto a pagar un resarcimiento de 13 millones de dólares. El dueño de Tottenham, Daniel Levy, siempre fue muy cuidadoso de las finanzas del club. De hecho, Pochettino tuvo que adaptarse en temporadas pasadas a contar con refuerzos porque los ingresos estaban destinados a la construcción del estadio que se inauguró hace menos de un año.

No obtuvo títulos, potenció jugadores

La novedad sorprendió a Pochettino de regreso de Barcelona, donde había pasado unos días aprovechando la pausa por la fecha FIFA destinada a los seleccionados. En un comunicado, la entidad londinense justificó la decisión en que "los resultados al final de la temporada pasada y en el comienzo de la actual han sido extremadamente decepcionantes." Y amplia: "Fuimos extremadamente reacios a hacer este cambio y no es una decisión que la junta directiva haya tomado a la ligera, ni con prisa".

Al margen de la Premier, Tottenham ocupa el segundo lugar en su zona en la Champions League, cerca de conseguir la clasificación a los octavos de final, ya que restan dos fechas y le sacó cuatro puntos de ventaja al tercero, Estrella Roja. De todas maneras, en la competencia europea, el equipo de Pochettino sufrió una de las derrotas más humillantes de su historia con el 7-2 que le infligió Bayern Munich en Londres por la segunda jornada. En septiembre, Tottenham había sido eliminado por penales en la Copa de la Liga (Carabao Cup) por Colchester, un equipo de la cuarta división.

Kane jugaba en equipos menores de Inglaterra y con Pochettino fue goleador de la Premier Fuente: AP

Más allá de estas decepciones, cabía suponer que Pochettino tenía crédito y espalda para sobrellevarlas en virtud de que el club vivió una de sus etapas más fructíferas en su gestión. Tottenham llegó por primera vez a la final de la Champions League, en la que hace menos de seis meses cayó ante Liverpool por 2-0, y a lo largo de cinco años y medio promovió y potenció a numerosos futbolistas. Con su conducción, Harry Kane, un delantero que había deambulado por varios equipos menores, fue el goleador de la Premier en 2016/17 y dio el salto al seleccionado inglés. Otros jugadores que evolucionaron a su mando son Dele Alli, Eric Dier, Kieran Walker (transferido a Manchester City), Harry Winks y Danny Rose.

Pochettino no sale bien parado si es medido por la vara resultadista: No obtuvo ningún título. Algo tan real como que Tottenham, en 137 años de existencia, solo conquistó dos ligas inglesas y ocho FA Cup. A flata de una coronación, Pochettino instaló a los Spurs en el top-seis de Inglaterra, junto con los dos Manchester, Liverpool, Chelsea y Arsenal. Y había desplazado a este último, sobre todo después de la salida de Arsene Wenger. Pochettino dirigía a cuatro compatriotas: Erik Lamela, Paulo Gazzaniga, Juan Foyth y Giovani Lo Celso, que había llegado en el último mercado de pases procedente de Betis.

Se va Pochettino de Tottenham y habrá que ver si lo sigue su hijo Maurizio (con z), extremo de 18 años que hace poco había firmado contrato para jugar en la reserva del club.