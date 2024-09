Abierto de Hurlingham de polo: empieza la Triple Corona, con cuartos de final en Pilar

Escuchar

Todos los años hay algo nuevo en la Triple Corona del polo, el conjunto de los tres mejores torneos del planeta, que se pondrá en marcha este martes con el inicio del Abierto de Hurlingham, en Pilar. En el 2023 cambiaron el orden los dos primeros y existió un par de fechas gratuitas para el público. El 2024 va más allá: habrá muchas más jornadas gratis, partidos más largos, zonas y cruces armados sobre la marcha y acción del campeonato principal solamente en Palermo y en algunos casos en días viernes.

El primer certamen reunirá ocho equipos de 31 a 40 goles de handicap por eliminación. Se jugará en tres sedes: el predio de la Asociación Argentina de Polo, para los cuartos de final; el Campo Argentino, para las semifinales, y Hurlingham, para la final. Habrá una rueda de perdedores (desde las semifinales) y transmitirá Disney+. Este martes tendrán lugar los primeros dos cuartos de final: a las 13.30, La Natividad vs. La Hache Cría y Polo, y a las 16, La Hache vs. Cría La Dolfina. El acceso al predio será gratuito, pero se cobrará estacionamiento a cada vehículo.

La Dolfina vs. La Hache fue la final de Hurlingham de 2023; el conjunto de Hilario Ulloa debutará este martes, y el de Adolfo Cambiaso, el miércoles. Santiago Filipuzzi

Ahora, al menos 56 minutos

En esta temporada todos los encuentros serán de ocho chukkers, el máximo reglamentario de duración. Hasta ahora abarcaban siete en Hurlingham, salvo la final, que constaba de ocho; siete etapas en Tortugas, y ocho en Palermo. Más atrás en el tiempo, todos los partidos de Hurlingham eran de ocho, pero Tortugas tradicionalmente tuvo siete. ¿Qué implica el cambio? Una mayor jerarquización (a más tiempo de juego, más importancia del partido), y una mayor exigencia de organización: habrá que tener más caballos de alto nivel para afrontar la demanda desde el primer compromiso de la Triple Corona. En ello se dará una posible ventaja para los equipos grandes, siempre mejor dotados de ejemplares.

Por ende, habrá por lo menos 56 minutos de juego en cada confrontación, porque los chukkers duran siete como mínimo, con alargues condicionales de hasta 30 segundos cada uno salvo el octavo (esto último, excepto en caso de empate). Un 14% más de polo para los espectadores en cada función de las que antes tenían siete tramos. “Me parece bueno. La Triple Corona tenía que ser toda de ocho chukkers. Incluso por el tema de los puntos [en el ranking], para que fuera igual para todos los equipos”, juzgó ante LA NACION Gonzalo Pieres (h.), el líder de Ellerstina.

Cruz Heguy maniobra con la camiseta de El Overo, en 2023, pero ahora vestirá la de Indios Chapaleufú, en el regreso del mítico cuadro a la Triple Corona; Ignatius Du Plessis y Gonzalo Pieres (h.) sigue en Ellerstina, y ahora serán compañeros de "Lukín" Monteverde (derecha). Christian Grosso

Polo para todos

Así como en la última temporada hubo dos fechas del Argentino Abierto en Pilar sin cobro de entrada, para facilitar la presencia de público, esta vez el torneo más grande del mundo estará más al alcance de todos: por un lado, se desarrollará totalmente en Libertador y Dorrego, y por otro, cinco de sus 13 jornadas tendrán acceso gratuito. Es más: no habrá localidades numeradas. Será first come, first served: la gente se ubicará por orden de llegada en cualquier lugar disponible, aunque se trate de plateas.

No solamente Palermo contará con fechas sin costo para los espectadores: lo mismo sucederá en las dos primeras de Hurlingham y en las dos iniciales de Tortugas. O sea que habrá nueve días de alto polo gratis para los aficionados en la Triple Corona. En cambio, sí se cobrará estacionamiento en los dos torneos que anteceden al mayor.

Otros dos polistas que cambian de colores: Nicolás Pieres dejó Ellerstina para formar La Zeta, que intentará clasificarse para el Argentino Abierto, y Guillermo Caset salió de La Hache y toma el lugar del menor de los hermanos en el club seis veces campeón argentino. Fabián Marelli - LA NACIÓN

El de Hurlingham tendrá su desenlace el sábado 5 de octubre. Tortugas, por su parte, comenzará el sábado 12 de octubre, concluirá el sábado 2 de noviembre y, al igual que en el 2023, constará de dos zonas de cuatro equipos, de las cuales surgirán los finalistas, sin rueda de perdedores. Y tampoco el Argentino cambiará el formato: diez cuartetos, dos grupos y final, sin trofeo subsidiario. Pero sí experimentará una novedad: habrá cuatro viernes de actividad, con un partido cada uno, y dos domingos contarán con un solo encuentro. ¿Por qué? La Asociación quiere usufructuar con una jornada más de polo el predio, que desde hace unos años presenta una amplia oferta gastronómica. Abrir el juego al viernes implica tres días de público en dos de sus fines de semana. Que serán el segundo y el tercero del campeonato.

¿Y los otros dos viernes? Albergarán polo por otras razones. El 1 de noviembre lo hará porque el sábado 2 fue reservado para la final de Tortugas. Ergo: el Argentino se iniciará antes de que se resuelva el certamen inmediato anterior. El 29 de noviembre, en tanto, tendrá acción porque el sábado 30 será el día del desenlace de la Copa Libertadores de América fútbol, y la intención es que no coincidan ambos eventos. La final de polo está marcada para el sábado 7 de diciembre.

Los playoffs y las zonas

Para el 2024 se eligió un nuevo criterio de cruces en los fixtures. Que en los últimos dos torneos dependerán de los resultados de sus antecesores inmediatos.

Para Hurlingham el parámetro es el ranking del año anterior, según los puntos conseguidos por los jugadores. La Natividad, el mejor conjunto del 2023, encabeza una mitad del cuadro de playoffs, y La Dolfina, pese a ser el campeón defensor, figura como segunda cabeza de serie, y aparece en la otra mitad del esquema. Los demás cruces quedaron determinados por sorteo, entre los preclasificados 3 y 4 , 5 y 6, y 7 y 8, respectivamente, siempre según la tabla de la temporada pasada.

Por consiguiente, los otros cuartos de final, que tendrán lugar este miércoles, serán La Dolfina vs. Indios Chapaleufú y La Ensenada vs. Ellerstina.

El programa de partidos del Abierto de Hurlingham 2024: cuartos de final en Pilar, semifinales en Palermo y final en Hurlingham Club, con rueda de perdedores (semifinales y definición en Pilar).

Los cambios de actores

También como cada año, hay varios cambios en los equipos. La Hache incorporó a Tomás Panelo, que estaba en Cría La Dolfina, y dejó ir a Guillermo Caset, que ahora integra Ellerstina. De este último salió Nicolás Pieres, que prefirió formar un conjunto a futuro, La Zeta, que disputará la clasificación para el Argentino. Y tras varias temporadas, reaparece un nombre histórico: el de Indios Chapaleufú, que estará apoyado en Cruz y Antonio Heguy, hijos de Eduardo (“Ruso”) y Alberto (“Pepe”), tetracampeones de Palermo por Chapa II entre 1996 y 2004. Hará su rentrée este miércoles.

Las formaciones del Abierto de Hurlingham

La Natividad: Facundo Pieres, 10; Camilo Castagnola, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.

Facundo Pieres, 10; Camilo Castagnola, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40. La Dolfina: Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40.

Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40. La Hache: Pablo Pieres, 9; Hilario Ulloa, 9; Tomás Panelo, 9, y Francisco Elizalde, 9. Total: 36.

Pablo Pieres, 9; Hilario Ulloa, 9; Tomás Panelo, 9, y Francisco Elizalde, 9. Total: 36. La Ensenada: Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 9. Total: 36.

Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 9. Total: 36. Ellerstina: Lucas Monteverde (h.), 8; Gonzalo Pieres (h.), 9; Guillermo Caset, 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 35.

Lucas Monteverde (h.), 8; Gonzalo Pieres (h.), 9; Guillermo Caset, 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 35. Cría La Dolfina: Rufino Bensadón, 8; Bautista Bayugar, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 8. Total: 32.

Rufino Bensadón, 8; Bautista Bayugar, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 8. Total: 32. La Hache II: Benjamín Panelo, 7; Carlos María Ulloa, 8; Facundo Sola, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 31.

Benjamín Panelo, 7; Carlos María Ulloa, 8; Facundo Sola, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 31. Indios Chapaleufú: Victorino Ruiz Jorba, 8; Antonio Heguy, 7; Cruz Heguy, 8, y Teodoro Lacau, 8. Total: 31.

El programa del torneo

Martes 24/9

13.30 cuarto de final 1: La Natividad vs. La Hace Cría y Polo, cancha 2 de Pilar

cuarto de final 1: La Natividad vs. La Hace Cría y Polo, cancha 2 de Pilar 16 cuarto de final 2: La Hache vs. Cría La Dolfina, cancha 1 de Pilar

Miércoles 25/9

13.30 cuarto de final 3: La Dolfina vs. Indios Chapaleufú, cancha 2 de Pilar

cuarto de final 3: La Dolfina vs. Indios Chapaleufú, cancha 2 de Pilar 16 cuarto de final 4: La Ensenada vs. Ellerstina, cancha 1 de Pilar

Sábado 28/9

11 semifinal 1 por la Copa Drysdale: perdedor del cuarto de final 1 vs. perdedor del 2, en Pilar

semifinal 1 por la Copa Drysdale: perdedor del cuarto de final 1 vs. perdedor del 2, en Pilar 16 semifinal 1 por la Copa The Ayrshire: ganador del cuarto de final 1 vs. ganador del 2, en la cancha 2 de Palermo

Domingo 29/9

11 semifinal 2 por la Copa Drysdale: perdedor del cuarto de final 3 vs. perdedor del 4, en Pilar

semifinal 2 por la Copa Drysdale: perdedor del cuarto de final 3 vs. perdedor del 4, en Pilar 16 semifinal 2 por la Copa The Ayrshire: ganador del cuarto de final 3 vs. ganador del 4, en la cancha 2 de Palermo

Viernes 4/10

16 final por la Copa Drysdale: perdedor de la semifinal 1 vs. perdedor de la 2, en Pilar

Sábado 5/10

16 final por la Copa The Ayrshire: ganador de la semifinal 1 vs. ganador de la 2, en la cancha 1 de Hurlingham

