Abierto de Palermo: en un sábado electrizante, juegan La Dolfina y Ellerstina y el finalista puede ser... La Ensenada

Ya antes, mucho antes, de que se arrojara la primera bocha de la Triple Corona se sabía que este Campeonato Argentino Abierto no iba tener la final de casi todos los últimos tiempos. Por cómo habían quedado formados los grupos, era imposible que La Dolfina vs. Ellerstina fuera por 14ª vez en 17 años el cruce definitorio del máximo torneo del mundo. Lo que no se esperaba, y que este Palermo tan sorprendente como espectacular provocó, es que uno de los dos quedara sin chances de clasificarse antes del último partido de su zona.

Ocurrirá esta tarde, cuando concluya La Dolfina vs. La Irenita, que empezará a las 14 en la cancha 2, y uno de los dos más grandes ya no pueda pasar a la final. En caso de caer el equipo de Cañuelas, resultará eliminado. Pero no es lo más factible ni mucho menos, claro, y en ese caso –victoria de La Dolfina– el que quedará al margen de la carrera es Ellerstina...

... que deberá presentarse acto seguido, a las 16.30, en la cancha 1. Sin posibilidades de avanzar a la definición siempre que se dé la lógica en el encuentro anterior, los Pieres y compañía tendrán que vérselas con uno de los que patearon el tablero de este campeonato, La Ensenada. Que a su vez tiene bien a mano el acceso al partido más importante del año: de superar a Ellerstina, por cualquier resultado, alcanzará la final del Argentino. Con sus modestos 33 goles de handicap.

De Facundo Pieres y sus compañeros dependerá La Dolfina si esta tarde superare a La Irenita; la Z tendría la llave de la final para su archirrival. Rodrigo Néspolo

¿Qué motivación le quedará a la Z en ese caso? ¿Con qué caballada se presentará? ¿Con cuánto deseo tendrá de vencer, si hacerlo beneficiará a su archirrival? “Vamos a salir a ganar pase lo que pase. Nunca fue una duda”, contestó a LA NACION Facundo Pieres, el capitán. La suspicacia se había instalado por esta particularidad de un equipo ayudando a su competidor más fuerte, al adversario de siempre por ser el Nº 1 del planeta, por el prestigio de organización productora de caballos, incluso. Pero quien conoce a los Pieres, quien sabe de su formación humana, tiene la certeza de que la definición será 100% deportiva.

De hecho, la rivalidad tiene límites tan marcados que Facundo, apenas sonada la campana de la derrota contra La Dolfina el sábado pasado, con el dolor de perder el clásico y de casi quedarse fuera del camino al trofeo, felicitó generosamente con un abrazo y elogios a Adolfo Cambiaso. La pica Ellerstina vs. Adolfito que existía hace 20 años parece ser hoy cosa del pasado. Desde hace rato lo parece.

David Stirling, que juega por La Dolfina desde hace 11 años, no tiene dudas de Ellerstina; "tienen grandes chances de ganar si juegan bien", aludió a Hilario Ulloa, su adversario en esta imagen, los Pieres y Alfredo Cappella Barabucci. LANACION/Rodrigo Nespolo

“No me entra en la cabeza que Ellerstina no vaya a salir a ganar. Creo que ningún jugador que se presenta en la cancha 1 de Palermo a jugar el torneo más importante del mundo piense en otra cosa que ganar. Ellos tienen grandes chances de ganar si juegan bien. No me caben dudas de que Ellerstina va a salir a ganar”, subrayó por su parte el número 3 de La Dolfina, David Stirling, frente a LA NACION.

Eso, la intención de vencer de la Z esta tarde, no asegura que La Dolfina ya esté clasificado, por cierto. En primer lugar, porque el campeón defensor debe hacer su papel, y nada en este Argentino tan sorpresivo asegura que el triunfo sea un trámite. La Irenita se juega su permanencia en la Triple Corona en 2022: en caso de victoria, seguirá en la elite, pero de perder, puede derivar en el repechaje contra el ganador de la Copa Cámara de Diputados o, peor, en la clasificación del año que viene.

#ESPNPolo Este fin de semana no solo es importante para conocer a los finalistas, sino que también quedarán definidos muchos puestos del ranking de la #TripleCorona. 😱 pic.twitter.com/trGW3bqogL — ESPN Polo (@espnpolo) December 4, 2021

Y en segundo término, porque La Ensenada juega, y vaya cómo cuando está en cuatro cilindros. Aunque irregular, tiene un gran 2021, entre la conquista del Abierto de Jockey con 75% de esta formación y éxitos sobre La Natividad en el Abierto de Hurlingham y el propio La Dolfina en Palermo. Antes del Argentino Abierto su delantero Juan Britos sentía que al equipo le había tocado la zona más exigente, la A, entre el campeón y el subcampeón. A uno lo tumbó, y con el otro definirá esta tarde. Todo por ganar, casi nada por perder.

Eso sí: parece haber presión. Fue imposible obtener un comentario de alguien de La Ensenada ante semejante chance. Alguno de sus miembros admitió la tensión, sin querer hablar públicamente. Pero claro: tampoco es fácil para Ellerstina. Hubo palabras amables desde General Rodríguez, pero pocas. Hubo, también, quien se excusó gentilmente de hacer comentarios. No es una situación cómoda para un organización que aspira cada año a levantar la copa de Palermo y que está al borde de no poder siquiera jugar el partido que le asignará dueño.

Para La Ensenada, el triunfo contra La Dolfina ya pasó: es tiempo de vencer al otro grande, Ellerstina, para alcanzar la final del Campeonato Argentino Abierto. Sergio Llamera

Aunque en este Argentino Abierto tan impredecible, nada puede ser dado por hecho de antemano. La Dolfina, otra vez sin Diego Cavanagh y con Alejandro Muzzio, necesita doblegar a La Irenita, y por otro lado, ya ni siquiera parece que haber mucha diferencia de posibilidades entre este Ellerstina de Alfredo Cappella Barabucci por Nicolás Pieres y este La Ensenada sorprendente que está frente a una oportunidad única: ser el primer finaliista de Palermo con 33 tantos de valorización en este siglo (en 1999 definió La Cañada con ese handicap).

¿Cómo son las cuentas? Fáciles. En ningún caso contará la diferencia de goles. Para que avance La Dolfina, debe ganar y ser favorecido por un triunfo de Ellerstina. Para que se clasifiquen los Pieres, necesitan gane La Irenita y después ellos vencer a La Ensenada. Y para que el finalista sea el conjunto de Luján, el requisito es ganar su partido. Solamente su partido. Nada más. Nada menos.

Las alineaciones de esta tarde

La Dolfina vs. La Irenita

La Dolfina: Alejandro Muzzio, 8; Francisco Elizalde, 9; David Stirling, 10, y Adolfo Cambiaso, 10. Total: 37.

Alejandro Muzzio, 8; Francisco Elizalde, 9; David Stirling, 10, y Adolfo Cambiaso, 10. Total: 37. La Irenita: Santiago Loza, 8; Segundo Bocchino, 7; Ignacio Toccalino, 8, e Isidro Strada, 8. Total: 31.

Santiago Loza, 8; Segundo Bocchino, 7; Ignacio Toccalino, 8, e Isidro Strada, 8. Total: 31. Jueces: Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. Árbitro: Martín Aguerre.

Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. Martín Aguerre. Cancha: Nº 2 de Palermo.

Nº 2 de Palermo. Hora: 14.

14. TV: Star+ (internet).

Ellerstina vs. La Ensenada