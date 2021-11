Abierto de Palermo: La Dolfina vs. Ellerstina no será una final, pero casi lo es; qué pasará luego de un clásico que mantiene la rivalidad

La rivalidad es la misma. No está la gloria máxima como premio, hay algunos cambios de nombres significativos y, lo más extraño, todavía faltan 14 días para la final. El duelo de este sábado entre La Dolfina y Ellerstina, con todo y eso, no resigna un gramo de explosividad. Lo que hay en juego no es poco: el perdedor quedará virtualmente eliminado de la lucha por el título, y además está el honor que siempre expone este superclásico.

La derrota de La Dolfina ante La Ensenada el sábado pasado, una de tantas sorpresas en este impredecible Campeonato Argentino Abierto, adelantó una fecha lo que se imaginaba una definición de zona. Este sábado, a las 16.30, en la cancha 1 de Palermo y con transmisión por la plataforma Star+, el campeón La Dolfina y su eterno némesis Ellerstina se jugarán la continuidad en el certamen.

Si gana Ellerstina, definirá el pase a la final una semana más tarde contra La Ensenada. Si pierde, debe aguardar por una improbable caída de La Dolfina frente a La Irenita el jueves. Para el equipo de Cambiaso, las combinaciones son más complicadas: debe ganar los dos partidos y aguardar que en la última fecha le den una mano… los Pieres. Las definiciones de las zonas tienen muchos entretelones y suspicacia.

En definitiva, especulaciones que quedarán a un lado cuando el juez ponga la bocha en juego.

“Estamos tan lejos de tener un funcionamiento lógico que no miro tan adelante”, advierte Cambiaso ante LA NACION. “Si llegamos con chances o no, si dependemos de Ellerstina… Nos falta tanto para ganar que no me interesa. Lo seguro es que vamos a tener que encontrar un poco de funcionamiento; si no, vamos a perder. Tan fácil como eso”.

Facundo Pieres tampoco quiere apresurarse: “Para nosotros esto es un cuarto de final. De acá en adelante son todas finales. Cuando nos enteramos de que se adelantaba la fecha con La Dolfina, sabíamos que para llegar a la final teníamos que ganar todos los partidos, sí o sí”.

La Dolfina y Ellerstina jugaron entre sí 13 finales en Palermo. La última vez que se enfrentaron en una primera rueda fue en 2004, con victoria para el primero por 17-16, en un partidazo. Gonzalo y Facundo Pieres estaban en su segundo año juntos. Cambiaso, luego separarse de los hermanos Merlos, transitaba una temporada de transición, con Bartolomé Castagnola, Santiago Chavanne y Carlos Gracida. Fue la única vez que La Dolfina no llegó a la final en 21 años de existencia.

Algo tiene en común este equipo: está en transición. Se fueron Juan Martín Nero y Pablo Mac Donough, con quienes Cambiaso ganó diez veces el Abierto de Palermo, incluidos los últimos ocho años, y anunció que en 2022 jugará con su hijo “Poroto”. Pero eso no significa que haya perdido un ápice del hambre de gloria que lo caracteriza. “Arrancamos muy bien el año, jugando la final de Tortugas y con chances de ganar. Tuvimos vaivenes como equipo. Perdimos en Hurlingham contra La Natividad, que es un muy buen equipo, y en Palermo tuvimos un muy mal día contra La Ensenada, y ellos, uno muy bueno”, relativizó el crack.

Para colmo, para este partido perderá a Diego Cavanagh, que sufrió un bochazo en los testículos en una práctica. “No puede ni caminar”, graficó Cambiaso. El delantero será reemplazado por Alejandro Muzzio, que por segunda vez vestirá la camiseta de La Dolfina. La anterior fue hace 16 años y un día, la jornada en que nació “Poroto” y Cambiaso se fue al sanatorio antes de que terminara el partido. “Es muy probable que yo juegue un rato de back, y un rato Pelón [Stirling]. Muzzio va a jugar adelante”, anticipó Adolfito.

Ellerstina también está diezmado, por la baja de Nicolás Pieres tras un golpazo en Hurlingham, pero tiene una ventaja: su reemplazante, Alfredo Cappella Barabucci, afrontará ya su cuarto partido en la Z. “Cada vez nos sentimos más cómodos, Cappe con nosotros y nosotros con él. Está conociendo los caballos, cosa que es muy importante. Estamos muy bien y llegamos con los caballos frescos”, contó Facundo. “A un equipo como La Dolfina nunca se puede menospreciarlo, más allá de que haya tenido partidos buenos y otros normales. Éstos son distintos y hay que jugarlos muy bien. Todas las cosas que pasaron antes, una vez que arranca el partido, no tienen mucho significado”.

El favoritismo señala a Ellerstina, que llega con mejor funcionamiento y más entero. La historia, a La Dolfina, que ganó 15 de los 18 enfrentamientos entre sí en Palermo. Pero aunque no esté la copa en juego, sigue siendo un clásico.

Las formaciones de Ellerstina vs. La Dolfina

Ellerstina : Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 10; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 37.

: Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 10; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 37. La Dolfina: Alejandro Muzzio, 8; Francisco Elizalde, 9; David Stirling (h.), 10, y Adolfo Cambiaso (h.), 10. Total: 37.

Alejandro Muzzio, 8; Francisco Elizalde, 9; David Stirling (h.), 10, y Adolfo Cambiaso (h.), 10. Total: 37. Jueces: Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h). Árbitro: Martín Pascual.

Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h). Martín Pascual. Cancha: Nº 1 de Palermo.

Nº 1 de Palermo. Hora: 16.30.

16.30. TV: ESPN en Star+.

Antes, otro partido de ganador incierto

En el primer turno del sábado, a las 14 y en la cancha 2, se enfrentarán La Irenita y Alegría Fish Creek. Aunque ya sin posibilidades de avanzar en ambos casos, el encuentro tiene su atractivo en la incertidumbre sobre el triunfador entre dos cuartetos parejos en handicap, aunque Alegría ha rendido mejor y hasta causado una de las sorpresas del certamen (su 13-12 sobre La Ensenada), y los puntos en juego para el ranking (200 por victoria y 4 por gol anotado) en pos de la permanencia en la Triple Corona el año próximo.

