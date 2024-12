Abierto de Palermo: La Dolfina y Ellerstina se enfrentan por el segundo lugar en la final

La Dolfina y Ellerstina cara a cara, por un lugar en la final del Campeonato Argentino Abierto. Desde las 17 de este miércoles, en la cancha 1 de Palermo, los enemigos íntimos, de Cañuelas y General Rodríguez, se enfrentarán por el primer puesto de la zona B del certamen de polo más importante del mundo. El ganador irá por la copa este domingo, en el mismo escenario y a la misma hora, contra La Natividad, vencedor de La Hache en el encuentro decisivo del grupo A.

Tanto el equipo de los Cambiaso como el de Gonzalito Pieres llega invictos a esta instancia. La Dolfina acumuló tres goleadas: 21-7 a La Zeta, 20-10 a Cría La Dolfina y 20-7, en la última presentación, a La Ensenada. Un poderío que asusta, unos números que impactan. Y por su parte, Ellerstina, estrenando formación en la temporada, también se floreó por las canchas de Libertador y Dorrego, pero consiguiendo resultados menos ostentosos: 21-11 a La Zeta, 18-13 a La Ensenada y 15-9 contra Cría La Dolfina, hace ya diez días. Una seguidilla positiva, estimulante, con un funcionamiento que ilusiona puertas adentro y causa preocupación puertas afuera, en el histórico adversario.

Gonzalo Pieres y Adolfo Cambiaso fueron fugaces compañeros en la Triple Corona en 1999 y ahora llevan 25 temporadas como adversarios; sus equipos, Ellerstina y La Dolfina, chocarán por vez número 54. Santiago Filipuzzi

El año registra un solo enfrentamiento entre quienes animaron la mayoría de las definiciones en la segunda década del siglo XXI. Fue hace dos meses en la cancha 2 del Campo Argentino, en una semifinal del Abierto de Hurlingham. En aquella ocasión Adolfito y Poroto Cambiaso, David Stirling y Juan Martín Nero, celebraron el pase al juego decisivo por la Copa The Ayrshire con un 17-16 sobre Guillermo Caset, Lucas Monteverde (h.), Gonza Pieres e Ignatius Du Plessis gracias a un gol de oro de Poroto en un chukker suplementario. Esa tarde La Dolfina se llevó la apretada victoria, y Ellerstina, los sonoros aplausos, a modo de reconocimiento por su notable actuación.

La vigencia de La Dolfina y el muy buen presente de Ellerstina luego de una temporada de transición (cambió medio equipo: Caset y Monteverde por Nicolás Pieres y Bautista Bayugar) revitalizaron el gran clásico. Tras la crisis anímica y de juego experimentada por la formación de General Rodríguez, sumada a la pérdida de competitividad producto de la sorpresiva salida de Facundo Pieres a fines de 2022, el picante duelo se transformó brevemente en un partido más. Irrumpió La Natividad, creció, se reforzó con Facu Pieres y Pablo Mac Donough y pasó a disputarle el liderazgo a La Dolfina. Y la relación familiar que une a ambos clubes de Cañuelas elevó al cruce casi a la categoría de clásico del polo.

La destreza de Adolfo "Poroto" Cambiaso para llevar de revés y en el aire la bocha; detrás, a la izquierda, su amigo Lucas Monteverde (h.), también de 19 años, y rival esta tarde en Palermo. Santiago Filipuzzi

Pero clásico hecho y derecho es La Dolfina vs. Ellerstina, con sus 53 capítulos, dominados mayoritariamente (36-17) por Cambiaso y los suyos. Por estos días, en ambos búnkeres destilan optimismo. “Estamos donde queríamos estar”, coincidieron Pelón Stirling y Gonzalito Pieres. “Me tengo toda la fe”, enfatizó Lukín Monteverde. “Los papeles dicen que somos el equipo de 40 goles y que deberíamos ganar, pero la temporada que estamos viviendo no asegura nada”, razonó prudente y respetuoso Juanma Nero. Gonzalito, el capitán del cuarteto de camiseta blanca, tomó la palabra una vez superado el escollo de Cría La Dolfina, un rival que venía ocasionándole serios dolores de cabeza: “Contra ellos tuvimos uno de los mejores rendimientos. Y tenemos que seguir así, pensando en el equipo nuestro. Al principio de la temporada aspirábamos a estar en una de las semifinales de Palermo y lo conseguimos. Ahora, vamos con todo. La Dolfina es siempre La Dolfina, y más en estas instancias. Pero creo que tenemos un equipo muy bueno, y en un buen día podemos darle pelea a cualquiera”, aseguró. Stirling, motor del póquer de ases que viste la camiseta azul, explicó: “Ellerstina está haciendo una grandísima temporada, funciona bien... Veremos qué pasa. Nosotros tenemos nuestras cositas, también”, señaló al recordar la exhibición de hace frente a La Ensenada.

Poroto y su amigo Lukín son los más jóvenes del derbi. Cambiaso cumplió 19 años la semana pasada, el 26 de noviembre. El día en que se asomó a este mundo, Adolfito estaba jugando un partido del Abierto en la cancha 2, y cuando le avisaron que estaba por nacer su hijo jugó un rato más y después partió al sanatorio. En tanto, Monteverde celebró los 19 el 19 de octubre. Los dos resultaron determinantes en la fecha anterior. “Lukín y yo hablamos mucho de este partido. Estamos todo el día juntos, es uno de mis mejores amigos... Y nos reímos un poco”, contó quien a la hora de la verdad suele aportar varios garbanzos a la cuenta de La Dolfina.

"Lukín" Monteverde en el centro de la escena; ya sabe lo que es enfrentarse con La Dolfina vistiendo la camiseta de Ellerstina, pero ahora está ante su primera oportunidad de alcanzar la final del Abierto de Palermo. Santiago Filipuzzi

El hijo de Lucas Monteverde, por su parte, se explayó sobre el rival: “Llegó la hora de la verdad. Será un partido muy bravo. Es nada menos que una semi de Palermo. Y ellos son un equipazo, no descubro nada. Los cuatro son unos monstruos y en estos partidos decisivos es cuando más bravos se ponen. Pero nos tenemos fe para ganarles”. Esa fe se fundamenta en que Ellerstina está afilado. “Me siento bien y eso es gracias a mis compañeros. Es mi primera semifinal de Palermo y seguramente estaré un poco nervioso a la hora de empezar el partido”, reconoció.

“Yo imagino un partido duro. Duro y a la vez abierto, divertido para verlo y para jugarlo”, apuntó a su vez Nero. “Nosotros, en Ellerstina, tenemos un sistema y tratamos de seguirlo. Nos falta un poquito de regularidad, mantener ese sistema y el ritmo durante los ocho chukkers”, analizó Sapo Caset.

Disputa entre backs, Juan Martín Nero e Ignatius Du Plessis; "los papeles dicen que somos el equipo de 40 goles y que deberíamos ganar, pero la temporada que estamos viviendo no asegura nada”, advirtió Juanma. Santiago Filipuzzi

La vigencia de La Dolfina y la recuperación de Ellerstina dan nueva vida al viejo clásico. Otros protagonistas y la misma pasión, para estremecer al Argentino Abierto.

La Dolfina vs. Ellertina

La Dolfina: Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40.

Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40. Ellerstina: Guillermo Caset, 9; Lucas Monteverde (h.), 8; Gonzalo Pieres (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 35.

Guillermo Caset, 9; Lucas Monteverde (h.), 8; Gonzalo Pieres (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 35. Jueces: Matías Baibiene y Gastón Lucero. Árbitro: Gonzalo López Vargas.

Matías Baibiene y Gastón Lucero. Gonzalo López Vargas. Hora: 17.

17. Cancha: Nº 1 de Palermo.

Nº 1 de Palermo. TV: Disney+.

Más temprano, un choque para evitar el descenso

La jornada de este miércoles comenzará a las 14 y en la cancha 2. Con mucha presión, también, pero no camino a la gloria sino para evitar tomar contramano el sendero: La Ensenada y La Zeta concluirán sus participaciones en el Abierto intentando quedar clasificados para la Triple Corona de 2025. No hay cuentas por hacer: el ganador logrará la permanencia y el perdedor “descenderá”. Es decir, no tendrá acceso a los abiertos de Hurlingham y Tortugas y deberá ganarse en una clasificación el derecho a tomar parte del Argentino Abierto.

Como este año lo hizo el debutante absoluto La Zeta, que llega precedido por buenos desempeños y hasta una victoria (14-13 sobre Cría La Dolfina). La Ensenada, en cambio, transita una temporada frustrante, más allá de un triunfo contra La Dolfina en Tortugas, y llega a esta última fecha con la tensión de poder quedar eyectado de la Triple Corona a pesar de ostentar el tercer handicap (36 goles) en la temporada. Es el favorito, pero en un 2024 lleno de sorpresas, nada está dicho de antemano.

Juan Britos, Alfredo Bigatti, Juan Martín Zubía y Jerónimo del Carril, de La Ensenada (36), son favoritos frente a La Zeta (28), pero deberán responder a su handicap para evitar una sorpresa que los deje fuera de la Triple Corona de 2025. Fabián Marelli - LA NACION

La Ensenada vs. La Zeta

La Ensenada: Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 9. Total: 36.

Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 9. Total: 36. La Zeta: Beltrán Laulhé, 6; Lorenzo Chavanne, 6; Nicolás Pieres, 8, y Matías Torres Zavaleta, 8. Total: 28.

Beltrán Laulhé, 6; Lorenzo Chavanne, 6; Nicolás Pieres, 8, y Matías Torres Zavaleta, 8. Total: 28. Jueces: Guillermo Villanueva (h.) y Martín Pascual. Árbitro: Rafael Silva.

Guillermo Villanueva (h.) y Martín Pascual. Rafael Silva. Hora: 14.

14. Cancha: Nº 2 de Palermo.

Nº 2 de Palermo. TV: Disney+.

Juan de Dios Vera Ocampo