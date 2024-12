Abierto de Palermo: La Ensenada se acordó de jugar, derrotó a La Zeta y mantuvo la categoría

Pasaron seis años de aquella tarde en que, en la cancha 2 de Palermo, La Ensenada hizo su presentación en el Argentino Abierto con un resonante triunfo ante Alegría. Cuatro chicos que se anunciaban como el recambio generacional del polo. En ese lapso, cumplieron las expectativas con buen polo y resonantes triunfos, como ante La Dolfina (dos veces) y La Natividad. En esta ocasión, no obstante, volvió a presentarse en el mismo escenario con un objetivo distinto: ganar para conservar la categoría. Enfrente, un equipo nuevo que guarda cierta reminiscencia con La Ensenada original, con dos adolescentes promisorios como Lorenzo Chavanne (17 años) y Beltrán Laulhé (18) en sus filas.

Algo tarde, pero a tiempo, finalmente apareció esa frescura característica de La Ensenada para encantar al público que colmó la tribuna, incluida la numerosa y ruidosa hinchada de La Zeta, y quedarse con la amplia victoria por 16-7. Este resultado les garantiza a sus cuatro jugadores el status para jugar la Triple Corona 2025, e incluso repetir el meritorio 5º lugar en el ranking del año anterior. Paradojas de este Palermo ecléctico.

El fragor en La Ensenada vs. La Zeta Christian Grosso

La Ensenada se había puesto a sí mismo en esta situación apremiante al perder el primer partido ante Cría La Dolfina, un encuentro que ganaba 10-1 y terminó cayendo 16-14. La derrota los afectó y los alejó de la hazaña ante Ellerstina y La Dolfina, por lo que llegó a la última fecha obligado a ganarle a un equipo que había sorprendido venciendo a Cría La Dolfina.

“Hoy apareció el equipo”, festejó Juan Martín Zubía, figura esta tarde y en todo el Abierto para La Ensenada. “Hoy jugamos más unidos que en toda la temporada. Era un partido decisivo y estuvimos más unidos que nunca”.

La Ensenada ejecutó su faena en base a una demolición lenta. Un gol de ventaja en el segundo chukker, otro en tercero, recién el en cuarto logró hilvanar goles consecutivos. En el nudo del partido, hubo una acción que resultó desequilibrante. Después de un penal-1, Jerónimo del Carril ejecutó la falta de mitad de cancha con una potencia tal que dejó la bocha “dada”; Juan Britos se relamía y sólo tuvo que tocarla. De la mano de la conducción de Zubía y el empuje de Del Carril, La Ensenada terminó por adueñarse del encuentro y al inicio del quinto chukker sacó ventaja de seis (10-4). Hubo un intento de reacción de La Zeta de la mano de Matías Torres Zavaleta, y por única vez logró anotar goles consecutivos (fueron tres) para acercarse 10-7, pero Zubía volvió a tomar las riendas del partido y La Ensenada cerró con un parcial de 6-0 ante un rival, ya a esa altura, desmoralizado.

La Ensenada y una tarde de alivio y buen polo: en 2025 seguirán en la elite Christian Grosso

Pese a la importancia de lo que estaba en juego, resultó un partido muy abierto, de ida y vuelta y casi sin foules. De hecho, de los 23 goles sólo tres provinieron de una infracción directa. Pese a la derrota y al pérdida de la categoría, La Zeta se va conforme de su primera incursión en el polo más grande del mundo.

¿Pesó la experiencia en un partido decisivo? “No”, sentenció Torres Zavaleta. “Desde el primer partido de la Clasificación que venimos jugando partidos chivos. Todos son importantes”. El segundo equipo de Ellerstina, liderado por Nicolás Pieres, terminó siendo víctima de esta febril temporada. En otra oportunidad, una victoria habría bastado para, cuanto menos, estar en el partido repechaje ante el campeón de la Cámara. “Fue un placer haber jugado para este equipo y muy agradecido por cómo me acogieron y los caballos que me dieron”, continuó el back, que en 2019 acompañó a otros dos jóvenes promisorios: Camilo y Bartolomé Castagnola en la temporada de estreno de La Natividad. “Ganamos un partido y jugamos bien al polo. Me voy caliente porque queríamos clasificar, pero contento con el equipo”. ¿Habrá Zeta 2025? Una incógnita supeditada a lo que ocurra con los equipos de arriba.

En 2018, cuatro pibes con la camiseta de La Ensenada hacían una resonante presentación en Palermo. Seis años más tarde, les tocó ser verdugos de otro equipo cargado de juventud. Ganó la veteranía, disfrutaron todos. Ganó el polo.

La síntesis

La Ensenada: Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 9. Total: 36.

Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 9. Total: 36. La Zeta: Lorenzo Chavanne, 6; Beltrán Laulhé, 6; Nicolás Pieres, 8, y Matías Torres Zavaleta, 8. Total: 28.

Lorenzo Chavanne, 6; Beltrán Laulhé, 6; Nicolás Pieres, 8, y Matías Torres Zavaleta, 8. Total: 28. Progresión: La Ensenada, 1-1, 3-2, 5-3, 7-3, 9-4, 10-5, 12-7 y 16-7.

Goles de La Ensenada: Britos, 3; Bigatti, 2; Zubía, 4; Del Carril, 6 (2 de penal y 2 de córner), y uno de penal-1. De La Zeta: Chavane, 1; Pieres, 2, y Torres Zavaleta, 4.

Jueces: Guillermo Villanueva y Martín Pascual. Árbitro: Rafael Silva.

Cancha: nº2 de Palermo.

Alejo Miranda Por

Temas Abierto de Palermo