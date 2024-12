Abierto de Palermo: La Natividad y La Dolfina afrontan la segunda final de 80 goles de handicap en la historia

Las entradas están agotadas. Lógico: que el polo ofrezca algo más atractivo que este partido es, hoy por hoy, imposible. La final del Campeonato Argentino Abierto que La Natividad y La Dolfina protagonizarán este domingo, anunciada para las 16 pero que en realidad se iniciará a las 16.30 (con transmisión de la plataforma Disney+), será la segunda de la historia que presentará 80 goles de handicap, antecedida por la de 2009, La Dolfina 17 vs. Ellerstina 16. Reunirá a los mejores del momento, alimentará esa incipiencia de clásico que sostienen los clubes vecinos de Cañuelas y puede ser la última de un La Dolfina supercompetitivo, que se tome por un tiempo un respiro de su altísimo nivel sin dejar de participar.

Y el clima estará estupendo. Literalmente hablando: hará entre 21 y 23 grados a la hora del partido, que se jugará bajo cielo parcialmente nublado (aunque, como todo espectador de polo añoso sabe, no estará de más un abrigo liviano pese a la época del año). La cancha debería, también, estar impecable, porque llovió abundamentemente pero paró suficiente tiempo antes como para que el césped esté verde y firme.

Juan Martín Nero y Pablo Mac Donough han obtenido 12 títulos de campeón argentino, y el ganador de esta tarde empardará la cosecha de Alfredo Harriott, uno de los integrantes de aquel Coronel Suárez todopoderoso de los setentas. Santiago Filipuzzi

Todo está dado como para que se dé un gran espectáculo, incluso la presencia de David Stirling, que quedó averiado en la definición de la zona A que ganó el miércoles pero está incólume para este desenlace. “Qué pregunta... ¡Qué pregunta, hermano! ¡Más vaaale!”, contestó para LA NACION el uruguayo, risueño y alegre como lo es.

Risueño, alegre y de fierro. Si a Rodrigo Bueno no le hacía falta el pasaporte porque llevaba el acento de Córdoba capital, a Pelón tampoco, porque lleva la garra celeste en cada actuación. En el partido que los grandes polistas esperan todo un año, a La Dolfina no le faltará su motor. Crucial para que tenga chances, porque es casi imposible ganar una final de este tamaño en tres cilindros y medio. No hay piezas de reemplazo para un 10 goles; para todo lo demás, existe cualquier otra cosa que no sea el desenlace del Abierto de Palermo.

Genios, en rigor, habrá ocho en la cancha 1 de Libertador y Dorrego, que tendrá un espectáculo artístico previo al gran encuentro. La Natividad es el campeón defensor y también lo es del Abierto de Hurlingham de este año, pero es imposible no pensar en primer lugar en Adolfo Cambiaso. Adolfito, el padre de Poroto. A los 49 años afrontará su 28ª final del Argentino con incertidumbre no sólo por el resultado de esta tarde, sino también más allá: ¿será su última? ¿Se retirará de la elite inmediatamente después de este torneo? ¿Seguirá en 2025, pero ya sin su hijo? Si, como se rumorea, Poroto decidiere pasar a jugar junto a sus primos y amigos, hoy adversarios, Castagnola, y Dolfi eligiere continuar, al número 1 se le complicará formar un equipo de altísima categoría. Salvo que saque un conejo de la galera. Nunca descartable de parte de Cambiaso, por cierto.

¿Se olvidó el caballo? La postura heterodoxa de Adolfo Cambiaso en medio del juego obedece a una caída; en aquella final del Abierto de Hurlingham el delantero de La Dolfina se desgarró, pero volvió en buen nivel para Tortugas y el Argentino. Santiago Filipuzzi

Pero la futurología quedará para después de esta final. Que está lo suficientemente atractiva como para centrarse en ella. A pesar de la paridad de handicaps, parece estar un poco más fuerte La Natividad, aun sin haber irradiado su mejor polo, en el certamen en particular y en la temporada en general. Le falta el juego colectivo del que es capaz y viene dependiendo de raptos individuales, como la brillantez que Camilo Castagnola exhibió en la resolución del grupo frente a La Hache (12-9).

El conjunto verde superó con lo justo a La Dolfina en la definición del Abierto de Hurlingham (13-12), pese a la baja de Cambiaso por un desgarro en el desenlace, y lo hace con más holgura en el historial (6-2). De los tres enfrentamientos decisivos por la copa de Palermo le ganó dos; el de esta tarde será el cuarto sucesivo entre ambos. Otro condimento, el de la historia, rumbo a ese establecimiento de categoría de clásico.

“Haber llegado a tantas finales es impresionante”, comentó Cambiaso, antes de ésta, la 24ª para su club en 25 intervenciones en Palermo. Para él, la 28ª, en la que procurará su 19º título de campeón argentino, que lo dejaría a uno del récord de Juan Carlos Harriott (h.). “Hay que mejorar. Se jugó mal. Estábamos todos muy errados de taqueo. Por suerte, Poroto jugó muy bien y nos sacó a flote. Voy a disfrutar una nueva final contra mis sobrinos”, aludió al rendimiento de La Dolfina en el 15-12 sobre Ellerstina. Sus sobrinos son los Castagnola, Camilo y Bartolomé.

"No creo que este año llegue más liberado a la final. Tengo las mismas ganas de ganar ahora que hace doce meses. Gracias a Dios, sigue pasándome eso de querer ganar, y mucho más cuando estoy en las finales", expresó Facundo Pieres, que va por su quinta conquista del Abierto. Santiago Filipuzzi

También de ellos depende el mapa de la Triple Corona de 2025. De si seguirán con Facundo Pieres y Pablo Mac Donough o darán ahora el volantazo que –se sabe– algún día harán en la alineación de La Natividad. Pero el foco está puesto en este domingo. También para sus compañeros, por más que no esté determinado qué harán en la próxima temporada. “No creo que este año llegue más liberado a la final. Tengo las mismas ganas de ganar ahora que hace doce meses. Gracias a Dios, como deportista sigue pasándome eso de querer ganar, y mucho más cuando estoy en las finales. Varía un poco que, con la experiencia, uno va disfrutando cada vez más estos momentos, la semana previa, lo lindo que es vivir estos días”, apuntó Facu Pieres, que en 2023 volvió a conquistar el Argentino después de 11 años de esta cerca en su Ellerstina. “No siento que el año pasado me haya sacado una espina, sino que logré el objetivo de volver a experimentar la sensación de ganar el Abierto. Eso no quita que este año sienta las mismas ganas y las mismas presiones”, añadió.

Las tiene también, del otro lado, Poroto Cambiaso, que fue el mejor del cuadro azul en el último partido. “La Dolfina obliga a ser campeón. Cuando no se sale primero, de este lado se siente frustración. Por eso se festeja estar en una nueva final, darse una nueva chance en la cancha contra un equipazo. Es lo que buscamos todo el año. La Natividad viene siendo el mejor equipo. Lo mostró el año pasado y está en otra final. Es lindo jugar contra ellos, porque para ganar hay que ganarles a los mejores”, sostuvo con el aplomo de sus... 19 años.

¿Será compañero de esos “mejores” en 2025? Habrá tiempo para la respuesta. Quizás la haya este domingo –poco factible–, quizás el lunes o a principios de semana –muy posible–, quizás más tarde. Se verá. Lo cierto es que la final de esta tarde en la Catedral es un programón digno de ser consumido de principio a fin. Incluido el podio, un podio de 80 goles.

Camilo Castagnola y Juan Martín Nero, el 1 de La Natividad y el 4 de La Dolfina, que se marcarán entre sí en pos de The Championship Cup, el trofeo más ambicionado del polo. Prensa AAP

Las formaciones

La Natividad: Camilo Castagnola, 10; Facundo Pieres, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.

Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. Matías Baibiene. Hora: 16.

16. Cancha: número 1 de Palermo.

número 1 de Palermo. TV: Disney+.

Disney+. Entradas: agotadas.

El historial de La Natividad vs. La Dolfina

resultado ganador torneo año etapa

21-10 La Dolfina Palermo 2020 zona

13-10 La Natividad Hurlingham 2021 zona

15-13 La Natividad Palermo 2021 final

10-9 La Natividad Tortugas 2022 semifinal

13-9 La Dolfina Palermo 2022 final

15-11 La Natividad Tortugas 2023 zona

13-10 La Natividad Palermo 2023 final

13-12 La Natividad Hurlingham 2024 final

Triunfos: La Natividad 6 vs. La Dolfina 2.

La Natividad 6 vs. La Dolfina 2. Goles: La Natividad 98 (12,2 de promedio por partido) vs. La Dolfina 99 (12,3).

Números de la definición del Argentino Abierto

24ª

final de Palermo será la de hoy para La Dolfina, que debutó en el 2000 en la Triple Corona; apenas la 4ª para La Natividad, que se estrenó en 2019.

15

conquistas suma La Dolfina sobre las 23 finales jugadas; La Natividad se consagró 2 veces en 3 definiciones.

2ª

final de 80 goles en el Argentino. La anterior fue la que La Dolfina le ganó por 17-16 a Ellerstina con un gol de oro de Mariano Aguerre en 2009.

41

trofeos individuales del Abierto acumula La Dolfina: 18 de Adolfito Cambiaso, 10 de Stirling, 1 de Poroto Cambiaso y 12 de Nero. La Natividad suma 20: 2 de Camilo Castagnola, 4 de Pieres, 12 de Mac Donough y 2 de Barto Castagnola.

4ª

definición seguida de Palermo entre ambos clubes. La Natividad se impuso por 15-13 en 2021 y por 13-10 en 2023, y La Dolfina venció por 13-9 en 2022.

