Abierto de Palermo: La Natividad y La Hache dirimen el primer pase a la final

A medida que el camino a la final se angosta, también lo hace el margen para la sorpresa. A la definición por el trofeo del Argentino Abierto le quedan tres partidos. Los favoritos para estar en el momento decisivo son nítidos, pero en un año signado por los resultados inesperados sería irresponsable sentenciar un veredicto anticipado. La Natividad y La Hache, los dos campeones de la temporada, se enfrentarán este viernes por el primer puesto del grupo A y, sobre todo, un lugar en la final.

A las 17, la cancha 1 del Campo Argentino de Polo albergará uno de los partidos marcados a fuego en una temporada que, a esta altura y cuando todavía falta lo mejor, ya puede ser considerada exitosa desde el punto de vista deportivo. Pese a que el primero es el campeón defensor y comenzó la campaña levantando la copa en Hurlingham, y a que el segundo dio una sorpresa en Tortugas, se trata de dos equipos que no llegan a la definición de zona en plenitud de sus capacidades, algo a lo que deben aspirar para pasar.

La Natividad, con sus relucientes 40 goles y dos títulos de campeón argentino en los últimos tres años, se mantiene invicto en Palermo. No obstante, desde que perdió contra Ellerstina en Tortugas no fue el mismo. Sin ir más lejos, viene de vencer con angustia a Indios Chapaleufú, que estuvo a dos goles de distancia a fines del séptimo chukker.

Pablo Mac Donough pega de backhander delante de Pablo Pieres; ambos son optimistas sobre las fuerzas de sus equipos, pero advierten que para ganar deberán jugar bien. Hernan Zenteno

“La semana fue positiva. Jugamos prácticas juntos y nos juntamos varias veces, así que estamos muy metidos en el partido más importante del año para nosotros hasta ahora”, confió para LA NACION el experimentado Pablo Mac Donough. “Tenemos que tratar de jugar más tiempo bien, de ser regulares los ocho chukkers. De La Hache, cuidarnos como de cualquier equipo de ese nivel. Tiene mucha capacidad de hacer goles, está en un buen momento. Tenemos que jugar bien para ganarle”.

Enfrente, La Hache llega con la medalla de Tortugas colgada en el pecho, su primera de Triple Corona en dos años de existencia. Luego de llegar a dos finales en 2023 (incluido un éxito sobre La Natividad en una definición de zona de Hurlingham), el club de Hilario Ulloa va por el premio grande: Palermo. En su segunda presentación tropezó frente a Indios Chapaleufú; eso no afectó sus chances de llegar a la final (el que gane, pasará, ya que ante igualdad de puntos desempatará el vencedor del partido entre sí, y el conjunto de los Heguy no tercia, ya que acumula dos derrotas), pero sí mostró un costado vulnerable que no puede repetir contra La Natividad.

“Tuvimos una buena semana. Jugamos un par de prácticas, con mucha intensidad”, contó Pablo Pieres, el mayor goleador del equipo, que a diferencia de sus compañeros tiene una conquista del Abierto (2021), con la camiseta de... La Natividad. “Tratamos de que lo que nos pasó contra Chapa nos hiciera bien. Siempre cuando uno pierde se pone un poco más las pilas, trata de mejorar. Yo creo que nos vino bien. Estamos concentrados, con ganas de ganar. La Natividad es un equipazo; cuatro cracks, cuatro 10 goles. Tenemos que estar metidos los ocho chukkers; sabemos que en un buen día nuestro podemos ganar. Estamos confiados en nosotros cuatro”, se esperanzó Polito.

Bartolomé Castagnola (h.) controla una bocha ante Polito Pieres en la final del Abierto de Tortugas de 2023, uno de los dos éxitos de La Natividad sobre La Hache en el historial de tres choques. Christian Grosso

El historial favorece por 2-1 al equipo de los Castagnola. La Hache ganó el primer enfrentamiento, una “semifinal” de Hurlingham del año pasado –jugada en Palermo–, cuando La Natividad daba sus primeros pasos con la actual formación. Pero los otros dos fueron para el lado de Cañuelas: la final de Tortugas 2023 y una “semi” de Hurlingham de este año –también en la Catedral–. Éste será el primer cruce entre sí en el Argentino Abierto.

Por su parte, el duelo entre Indios Chapaleufú y La Aguada abrirá, a las 14 y en la cancha 2, la jornada polera, adelantada a un viernes porque la Ciudad de Buenos Aires prefirió no albergar dos grandes acontecimientos deportivos cercanos en simultáneo, dada la final del sábado por la Copa Libertadores en la cancha de River. El cuadro de Open Door no tiene posibilidades de clasificarse por ranking, directamente, para la Triple Corona de 2025; jugará por el honor de conseguir su primera victoria como cuarteto. El de los Heguy, favorito luego de una consagratoria temporada, debe ganar para no depender de nadie. Una derrota, en cambio, lo dejaría a merced de lo que haga el domingo La Zeta ante La Ensenada, en el grupo B.

La alegría de Cruz Heguy junto a Teodoro Lacau en el resonante triunfo de Indios Chapaleufú contra La Hache; ahora el conjunto que fusiona dos clubes intentará asegurarse la permanencia en la Triple Corona, frente a La Aguada. Santiago Filipuzzi

Dos grandes duelos con mucho en disputa, abajo y arriba. Los descensos y el primer finalista están en juego. Los favoritos son claros. El desenlace, en una Triple Corona impredecible, imposible de aventurar.

Las formaciones de La Natividad vs. La Hache

La Natividad: Camilo Castagnola, 10; Facundo Pieres, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.

Camilo Castagnola, 10; Facundo Pieres, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40. La Hache: Pablo Pieres (h.), 9; Hilario Ulloa, 9; Francisco Elizalde, 9, y Tomás Panelo, 9. Total: 36.

Pablo Pieres (h.), 9; Hilario Ulloa, 9; Francisco Elizalde, 9, y Tomás Panelo, 9. Total: 36. Jueces: Guillermo Villanueva y Gonzalo López Vargas. Árbitro: Martín Pascual.

Guillermo Villanueva y Gonzalo López Vargas. Martín Pascual. Cancha: Nº 1 de Palermo.

Nº 1 de Palermo. Hora: 17.

17. Zona: A.

A. TV: Disney+.

Las alineaciones de Indios Chapaleufú vs. La Aguada

Indios Chapaleufú: Antonio Heguy, 7; Victorino Ruiz Jorba, 8; Cruz Heguy, 8, y Teodoro Lacau, 8. Total: 31.

Antonio Heguy, 7; Victorino Ruiz Jorba, 8; Cruz Heguy, 8, y Teodoro Lacau, 8. Total: 31. La Aguada: Facundo Cruz Llosa, 7; Pedro Zacharias, 8; Felipe Vercellino, 7, y Pedro Falabella, 7. Total: 29.

Facundo Cruz Llosa, 7; Pedro Zacharias, 8; Felipe Vercellino, 7, y Pedro Falabella, 7. Total: 29. Jueces: Matías Baibiene y Gastón Lucero. Árbitro: Rafael Silva.

Matías Baibiene y Gastón Lucero. Rafael Silva. Cancha: Nº 2 de Palermo.

Nº 2 de Palermo. Hora: 14.

14. Zona: A.

A. TV: Disney+.

Facundo Cruz Llosa, de buen estreno en la Triple Corona para La Aguada; el conjunto de Open Door no logró un lugar para el año próximo y "descenderá" a la clasificación para Palermo de 2025. Christian Grosso - LA NACION

Alejo Miranda Por