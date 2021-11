Abierto de Palermo: por qué por primera vez desde 2004 Ellerstina y La Dolfina comparten un día del torneo sin jugar entre sí

Trece finales del Campeonato Argentino Abierto, desde la inolvidable de 2005, tuvieron como protagonistas a ambos a la vez. O sea, estaban en diferentes zonas y cada uno había ganado su respectivo grupo. Y como a partir de 2006 Ellerstina y La Dolfina siempre eran las cabezas de serie 1 y 2, nunca en los últimos 15 años compartieron una zona en el máximo certamen del polo. Es decir, no se cruzaron por fuera de una final. Hasta ahora.

Este especial 2021 los enfrenta en un grupo del Abierto de Palermo, toda una rareza. Si bien los dos definieron el campeonato en 2020 (10-8 para el cuadro de Cañuelas), el renovado sistema de ranking de puntos individuales coló entre ambos a RS Murus Sanctus como cabeza de serie en la conformación de zonas, y por eso los dos clubes más grandes de este siglo jugarán esta tarde sin haber una final por medio. En rigor, ya debutaron los dos en el torneo, pero al cumplir cada uno su fecha libre en las dos primeras jornadas de la zona A, no coincidieron en un día. Este sábado se dará: uno, Ellerstina, actuará en la cancha 2 del Campo Argentino de Polo, y el otro, La Dolfina, lo hará en la 1. Esta vez, el turno de descanso será de La Irenita.

Facundo Pieres en acción este martes, cuando Ellerstina se estrenó en el Argentino Abierto con un 23-11 a La Irenita. Rodrigo Néspolo - LA NACION

Los Pieres, que aún no pisaron el césped palermitano en este Abierto pero actuaron el martes en Pilar, se enfrentarán a las 14 con una de las revelaciones, Alegría Fish Creek, equipo que con un sensacional Bautista Bayugar viene de tumbar a La Ensenada. Este último se medirá a las 16.30 con Adolfo Cambiaso y compañía, que no tuvieron actividad entresemana en el predio de la Asociación Argentina de Polo del norte del conurbano.

Como estaba previsto, Ellerstina no dispondrá a Nicolás Pieres. Aún no repuesto del cimbronazo de hace cuatro semanas que le afecta el sistema nervioso, el back sigue de reposo y la camiseta 4 continuará vistiendo a Alfredo Cappella Barabucci. La Z es el único conjunto de los cuatro principales que por ahora no ha sido sorprendido por un oponente de menor handicap en la temporada. La Dolfina, en tanto, va por una ratificación de la mejoría mostrada en el debut en Palermo (18-3 a Alegría Fish Creek, hace ocho días), en este caso frente a ese adversario más exigente pero irregular que es La Ensenada.

Adolfo Cambiaso tuvo un estupendo estreno en Palermo 2021, con 11 goles contra Alegría Fish Creek. LA NACION/Sergio Llamera

La última vez que los archirrivales se enfrentaron fuera de la final de un Argentino Abierto ocurrió en 2004, cuando la formación de General Rodríguez se encontraba en vísperas de la explosión de los hermanos Pieres y el club de Cañuelas estaba en un año de transición entre su primera etapa, la de Cambiaso y Bartolomé Castagnola junto a los hermanos Juan Ignacio y Sebastián Merlos, y la muy exitosa de Adolfito y Lolo con Mariano Aguerre y Lucas Monteverde, cuando Ellerstina vs. La Dolfina se constituyó como clásico. En esos primeros cinco años desde que apareció el campo de Cambiaso en la Triple Corona, los enfrentamientos entre sí en Palermo fueron cinco –uno por año–, y todos tuvieron el mismo triunfador: La Dolfina. El siguiente es el detalle:

2000 La Dolfina 14-8 1ª rueda

2001 La Dolfina 18-14 semifinal

2002 La Dolfina 15-14 semifinal

2003 La Dolfina 11-9 cuartos de final

2004 La Dolfina 17-16 1ª rueda

El último cruce en Palermo fuera de una final

Las formaciones de esta tarde

Ellerstina vs. Alegría Fish Creek

Ellerstina: Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 10; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 37.

Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 10; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 37. Alegría Fish Creek: Juan Ruiz Guiñazú, 8; Clemente Zavaleta, 7; Joaquín Pittaluga, 7, y Bautista Bayugar, 8. Total: 30.

Juan Ruiz Guiñazú, 8; Clemente Zavaleta, 7; Joaquín Pittaluga, 7, y Bautista Bayugar, 8. Total: 30. Jueces: Matías Baibiene y Guillermo Villanueva (h.). Árbitro: Rafael Silva.

Matías Baibiene y Guillermo Villanueva (h.). Rafael Silva. Cancha: Nº 2 de Palermo.

Nº 2 de Palermo. Hora: 14.

14. TV: Star+ (internet).

La Dolfina vs. La Ensenada

La Dolfina: Diego Cavanagh, 9, Francisco Elizalde, 9; David Stirling, 10, y Adolfo Cambiaso, 10. Total: 38.

Diego Cavanagh, 9, Francisco Elizalde, 9; David Stirling, 10, y Adolfo Cambiaso, 10. Total: 38. La Ensenada: Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 8; Juan Martín Zubía, 8, y Jerónimo Del Carril, 8. Total: 33.

Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 8; Juan Martín Zubía, 8, y Jerónimo Del Carril, 8. Total: 33. Jueces: Gastón Lucero y Martín Pascual. Árbitro: José Ignacio Araya.

Gastón Lucero y Martín Pascual. José Ignacio Araya. Cancha: Nº 1 de Palermo.

Nº 1 de Palermo. Hora: 16.30.

16.30. TV: Star+ (internet).