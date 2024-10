Abierto de Tortugas de polo: Ellerstina perdió frente a Cría La Dolfina, en la primera sorpresa de la temporada

Escuchar

El Abierto de Tortugas vino como a sacudir el statu quo de la temporada en la Triple Corona de polo. Los que no venían tan bien como se esperaba, se destaparon, y los que venían bien, cayeron estrepitosamente.

En el partido inaugural, La Natividad, que a pesar de conquistar el Abierto de Hurlingham había dejado dudas con su funcionamiento, esta vez avasalló a un equipo que prometía, por rendimientos, más que lo que sugerían sus 31 goles de handicap: Indios Chapaleufú. Los Castagnola y compañía arrollaron con un 25-4 en la cancha 5 de Tortugas, una goleada de las de antes, de las que desde hace años aparecen muy de tanto en tanto en el máximo nivel del polo.

Ataca Camilo Castagnola y todo Indios Chapaleufú se escalona en la marca, pero no habrá forma: el número 2 de La Natividad estuvo arrasador en el encuentro inicial de Tortugas. Santiago Filipuzzi

Pero la sorpresa mayor se dio a continuación, en la cancha 6: Cría La Dolfina, con 32 tantos de valorización, derrotó a Ellerstina, que suma 35 y es una gran organización, por 18 a 17. El equipo B del club de Adolfo Cambiaso no había rendido bien en Hurlingham, todo lo contrario al de Gonzalo Pieres (h.), que a punto había estado de vencer, y de dejar en el camino, al La Dolfina principal en el torneo finalizado el último sábado. Pero históricamente Cría La Dolfina, ex La Dolfina Polo Ranch y ex La Dolfina Brava, complica a Ellerstina. Varias veces le ganó y hasta llegó a tenerlo al borde de la eliminación en el mismísimo Abierto de Palermo.

Con estos resultados, a La Natividad se le allana el camino hacia la final de Tortugas: se clasificará el ganador de su zona, la A. Se esperaba un mano a mano con la Z en la definición del grupo, pero ahora Ellerstina debería no sólo superarlo, sino también, presuntamente, por una buena cantidad de goles.

Guillermo Caset tuvo un buen paso por el Abierto de Hurlingham, pero se topó con su primera derrota inesperada en Ellerstina; el delantero falló tres córneres seguidos, que terminarían siendo decisivos. Santiago Filipuzzi

Lo del conjunto B de La Dolfina frente al club de los Pieres es muy llamativo. Desde que nació como equipo de promoción de jugadores y de muestra de caballos de la fábrica equina de Cañuelas/Washington (Córdoba), complicó numerosas veces a la que durante 30 años fue la estructura número 1 o número 2 del polo argentino. Incluso en el Argentino Abierto, donde llegó a vencerla y también a exigirla hasta un chukker suplementario para determinar el pase a la final, al partido más importante del mundo.

A pesar de los antecedentes, no se esperaba que ocurriera también esta vez. Ellerstina había impresionado muy bien en el Abierto de Hurlingham, con un 19-12 a La Ensenada, que sumaba un tanto más de handicap (36 contra 35), y había hecho sufrir hasta un noveno chukker en el Campo Argentino de Polo a La Dolfina, el cuarteto mayor, el de los Cambiaso, Juan Martín Nero y David Stirling. Aquel 17-18 en la cancha 2 de Libertador y Dorrego hizo proyectar que la Z, con su formación renovada para este año, estaba como para grandes cosas.

Cavanagh y Guillermo Caset en una corrida hacia el arco de Ellerstina en los últimos minutos, cuando Cría La Dolfina ya ganaba; la acción no prosperó, pero le sirvió al ganador para cuidar la ventaja lejos de sus mimbres. Santiago Filipuzzi

Y llegó el sacudón de Tortugas. Contra el viejo conocido. Le costó desde el principio a pesar de los tres goles de valorización de diferencia (35 a 32), y el 9-7 del cuarto período se transformó en un 9-11 en el quinto, por un 0-4 parcial. Guillermo Caset y Lucas Monteverde (n.) están en su primer año en el conjunto de General Rodríguez y no arrastran fantasmas de otras temporadas, pero la situación pareció un déjà vu. Como si Ellerstina supiera que iba a sufrir frente al verdugo conocido. Y vaya si lo hizo.

Estuvo entre dos goles en desventaja y el empate en las últimas cuatro etapas. Después de conseguir la última igualdad, en 17, padeció más que lo que amenazó. Una corrida de Rufino Bensadón lo dejó casi sin chances, a falta de un minuto. Y obligado a depender de varios resultados ajenos para acceder a la definición de Tortugas.

Durante 16 temporadas Ellerstina peleó mano a mano con La Dolfina por ser el mejor equipo de polo del mundo. Perdió mucho más que lo que ganó (el historial está 35-17 para Cambiaso y compañía, y 17-3 donde más importa, Palermo), pero casi siempre las diferencias fueron pequeñas y muy rara vez había de antemano certeza de cuál se impondría. Pero la formación B de Cañuelas no debía representarle un problema mayor en la Triple Corona, y sin embargo, lo fue en demasiadas ocasiones. Diez veces se enfrentaron desde que debutó el apéndice de La Dolfina, que entre 2017 y 2020 fue La Dolfina Polo Ranch, en 2021 fue La Dolfina Brava y desde 2022 es Cría La Dolfina.

Siempre tuvo más handicap Ellerstina, pero su adversario salió triunfal tres veces. Un 30% anormal en un deporte tan “lógico”, tan “matemático”, el polo: en Hurlingham 2021 triunfó Brava por 10-9 (el día de la angustiante caída de Nicolás Pieres, en Pilar), en Palermo 2022 venció Cría por 9-8, y este sábado ocurrió lo mencionado. Pero además, dos de los siete cruces restantes estuvieron a punto de terminar en sorpresa de La Dolfina Polo Ranch. El primero fue el 12-11 de Palermo 2017, en una tarde de cielo negro y lluvia, pese a la cual llegó a concluir el partido. Y el segundo, recordado, el 9-8 del Argentino Abierto de 2022 en el que Diego Cavanagh perdió casi increíblemente en el arco de Libertador un gol para ganar y pasar a la final y luego, ya en el chukker extra, Nico Pieres consiguió sobre Guillermina el emotivo tanto de oro que salvó de la eliminación a la Z.

Ellerstina: Guillermo Caset, 9; Lucas Monteverde (n.), 8; Gonzalo Pieres (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 35.

Guillermo Caset, 9; Lucas Monteverde (n.), 8; Gonzalo Pieres (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 35. Cría La Dolfina: Rufino Bensadón, 8; Diego Cavanagh, 8; Alejo Taranco, 8, y Bautista Bayugar, 8. Total: 32.

Rufino Bensadón, 8; Diego Cavanagh, 8; Alejo Taranco, 8, y Bautista Bayugar, 8. Total: 32. Progresión: Cría La Dolfina, 2-1, 2-3, 3-5, 7-9, 11-9, 13-12, 16-14 y 18-17.

Cría La Dolfina, 2-1, 2-3, 3-5, 7-9, 11-9, 13-12, 16-14 y 18-17. Goleadores de Cría La Dolfina: Bensadón, 5; Cavanagh, 3; Taranco, 3, y Bayugar, 7 (todos, de penal). De Ellerstina: Caset, 11 (7 de penal); Monteverde, 3; Pieres, 2, y Du Plessis, 1.

Cría La Dolfina: Bensadón, 5; Cavanagh, 3; Taranco, 3, y Bayugar, 7 (todos, de penal). Caset, 11 (7 de penal); Monteverde, 3; Pieres, 2, y Du Plessis, 1. Jueces: Martín Aguerre y José Ignacio Araya. Árbitro: Gonzalo López Vargas.

Martín Aguerre y José Ignacio Araya. Gonzalo López Vargas. Cancha: 6 de Tortugas.

La Natividad, arrollador

Si bien había ganado el primer torneo de la tríada, La Natividad, con su enorme potencial, sus 40 de handicap y su condición de campeón de los últimos tres certámenes de Triple Corona (Tortugas 2023, Palermo 2023 y Hurlingham 2024), había dejado sabor a poco con su conquista de la Copa The Ayrshire. El 13-12 sobre La Dolfina en el partido definitorio, con un 0-7 parcial después de estar 9-4 arriba y a pesar de la baja del rival Adolfo Cambiaso en medio de esa corrida, había planteado dudas sobre el funcionamiento del equipo del momento.

Para empezar Tortugas tenía el desafío de no dejarse sorprender por el Indios Chapaleufú de los chicos Heguy y sus amigos, que habían tenido buenos pasajes contra La Dolfina y apurado a La Ensenada (16-18) pese a tener 5 tantos menos de valorización. Esta vez, el cuadro de Cañuelas (aunque 50% de General Rodríguez en la alineación) respondió a su etiqueta de campeón argentino. Vencer por 21 goles de margen es ya casi utópico en la elite del polo nacional.

No solamente anotó 25, a razón de 3,1 tantos por período, sino que además recibió escasos 4 goles, medio por etapa. Camilo Castagnola, más bien apagado en el desenlace de Hurlingham una semana atrás, volvió a ser el goleador implacable que se conoce, y la defensa permitió apenas unas pocas aproximaciones de Indios Chapaleufú a los mimbres. Los jóvenes de camiseta blanca consiguieron, de hecho, un solo gol de bocha viva. “Pasó lo peor. Se aprende”, comentó Eduardo Heguy a su hijo, Cruz, y los compañeros.

La Natividad: Facundo Pieres, 10; Camilo Castagnola, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.

Facundo Pieres, 10; Camilo Castagnola, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40. Indios Chapaleufú: Antonio Heguy, 7; Victorino Ruiz Jorba, 8; Cruz Heguy, 8, y Teodoro Lacau, 8. Total: 31.

Antonio Heguy, 7; Victorino Ruiz Jorba, 8; Cruz Heguy, 8, y Teodoro Lacau, 8. Total: 31. Progresión: La Natividad, 1-0, 7-0, 11-1, 12-1, 17-3, 18-4, 22-4 y 25-4.

La Natividad, 1-0, 7-0, 11-1, 12-1, 17-3, 18-4, 22-4 y 25-4. Goleadores de La Natividad: Pieres, 4 (2 de penal); C. Castagnola, 12 (3 de penal); Mac Donough, 4, y B. Castagnola, 5. De Indios Chapaleufú: .C. Heguy, 3 (todos de penal), y Lacau, 1.

Pieres, 4 (2 de penal); C. Castagnola, 12 (3 de penal); Mac Donough, 4, y B. Castagnola, 5. .C. Heguy, 3 (todos de penal), y Lacau, 1. Jueces: Gastón Lucero y Hernán Tasso. Árbitro: Matías Baibiene.

Gastón Lucero y Hernán Tasso. Matías Baibiene. Cancha: 5 de Tortugas.

